Koja laajentaa Jalasjärvellä ja tarvitsee lisää työntekijöitä tuotantoonsa – työvoimasta jo neljännes on naisia

Sini Virtaniemi juotoshitsaa Kojan tehtaalla Jalasjärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Hän työskentelee lämmönvaihdintuotannossa. Ammattinimike on komea: juottaja.

– Se tarkoittaa hitsaamista pienemmällä liekillä, Virtaniemi selittää.

Juottaja Virtaniemi valmistui keväällä ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi. Hän päätyi kuitenkin töihin kotinsa lähellä sijaitsevalle Kojan tehtaalle, joka oli hänelle tuttu työpaikka opiskeluvuosien kesätöistä.

Metallialan hommiin hypännyt kuvataiteilija uskoo hakeutuvansa vielä jatkossa omalle graafiselle alalleen, vaikkakin Kojan työyhteisö saa häneltä kehut.

– Työkavereiden kanssa tulee hyvin juttuun ja jos ei tule, niin laitetaan ruotuun, Sini Virtaniemi tuumaa.

Juotoshitsaajat Sini Virtaniemen, Tuija Leppämäen ja Ida-Maria Tuomiston tapasi toimittaja Päivi Rautanen.

"Hyvin on miesten kanssa tultu toimeen"

Kojan Jalasjärven tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 200 henkilöä. Tehtaanjohtaja Timo Sepponen arvioi, että työvoimasta noin neljännes on naisia.

Sini Virtaniemen kanssa samalla työkohteella työskentelevät myös Ida-Maria Tuomisto ja Tuija Leppämäki. Tuomisto valmistui muutama vuosi sitten lukiosta ja lähti töihin siivousalalle.

– Olin siivoamassa Kojalla toisen firman palveluksessa. Juotosta vapautui juuri silloin paikka, ja täällä houkuteltiin tulemaan Kojalle töihin. Haastattelun kautta tulin tänne ja sain hyvän perehdytyksen töihin.

Ida-Maria Tuomisto uskoo työnkentelevänsä Kojalla toistaiseksi ja miettii samalla mahdollista opiskelua.

– Ihan mahdollista on, että jotakin tämän alan koulutusta mietin.

Tuija Leppämäki kertoo työskennelleensä Kojalla jo 14 vuotta. Hän oli sitä ennen työttömänä. Työpaikka on ollut mieleinen.

– Hyvin on miesten kanssa tultu toimeen, ei mitään ongelmaa.

Tehtaanjohtaja Timo Sepponen kuvaa rakentumaan lähtevää uutta lämmönvaihdintehdasta mittakaavaltaan Kojalle merkittäväksi. Rakennuspaikalla ovat maanrakennustyöt meneillään. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Jatkuvasti laajentunut

Tamperelainen perheyritys Koja perusti 24 vuotta sitten tehtaan Jalasjärvelle. Yritys hakeutui Etelä-Pohjanmaalle aikoinaan muun muassa työvoiman perässä.

Koja valmistaa Jalasjärven tehtaallaan ilmanvaihtolaitteita ja lämmönvaihtimia, jotka toimitetaan telakoille ja rakennuskohteille.

– Tuotteita lähtee Jalasjärveltä Suomen ja Euroopan telakoille. Laivat seilaavat ympäri maailmaa ja niiden modernisointihankkeita tehdään erityisesti Yhdysvalloissa. Rakennuskohteita on laajasti uudisrakennuksista saneerauskohteisiin, muun muassa sairaaloita ja liikekeskuksia, Timo Sepponen selvittää.

Tehtaanjohtaja Timo Sepposta haastattelee toimittaja Päivi Rautanen.

Jalasjärven tehdasta on laajennettu ajan saatossa jo pariin otteeseen. Kolmas laajennus eli kokonaan uuden lämmönvaihdintehtaan rakennustyöt ovat päässeet tänä syksynä vauhtiin maanrakennustöillä nykyisen tehtaan välittömässä läheisyydessä.

– Mittakaava on meille merkittävä. Nyt meillä on 10 000 neliötä tuotantotilaa. Uuteen tehtaaseen tulee yhteensä 7 000 neliötä, josta 5 000 neliöä on tuotantotilaa ja loput varasto-, kunnossapito- sekä sosiaali- ja toimistotilaa.

Kun yrityksen lämmönvaihdinten tuotanto siirretään vuoden 2023 lopulla uuteen tehtaaseen, vapautuu nykyisestä tehtaasta tilaa kokoonpanolle.

– Silloin meillä on mahdollista tehdä enemmän laitteita ja saamme jalostusasteemme kasvamaan. Sähköistämme ja automatisoimme koneitamme jatkuvasti pidemmälle. Näin koneiden läpimenoaika tuotannossa kasvaa ja tarvitsemme lisää tilaa sähköistettyjen koneiden kokoonpanoon.

Lisää työväkeä tarvitaan

Koja arvioi, että kasvavaan tuotantoon tarvitaan parisenkymmentä uutta työntekijää vuoden 2025 loppuun mennessä. Yritys on toistaiseksi onnistunut saamaan hyvin työvoimaa yleisestä työntekijäpulasta huolimatta.

– Toistaiseksi olemme saaneet hyviä tekijöitä, mutta kyllä rekrytointi kaiken aikaa hankaloituu ja rekrytointiajat pitenevät, Timo Sepponen myöntää.

Kojan tuotannossa on monentyyppistä työtä kone- ja metallipuolelta levynvalmistukseen, asennukseen ja sähkötöihin.

– Esimerkiksi lämmönvaihdinvalmistus on suhteellisen erikoista työtä, johon ei ole olemassa valmista koulutusta. Ehkä lvi-alan koulutus on lähinnä sitä. Koulutamme itse työntekijöitämme ja hyvä perehdytys on panostus tuotantoomme ja osaamiseemme, Sepponen toteaa.

Kurikkalaisten yrittäjien omistama kiinteistöyhtiö rakentaa uuden tehtaan, jonka Koja vuokraa käyttöönsä. Valmista muuttoineen pitäisi olla vuoden 2024 alussa.