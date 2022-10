Bussikuskien vessapula ei helpota, ja nyt hätään toivotaan valtakunnallista ratkaisua – "Kuskit kärvistelevät pusikoissa pylly paljaana"

Liitot vetoavat nyt kuntiin, jotta taukotilojen puutteeseen saataisiin ratkaisu. AKT:n mukaan sosiaalitilojen puuttuminen on yleisempää kuin niiden löytyminen reittien varrelta. Kuntien mielestä vastuu sosiaalitiloista kuuluu bussifirmoille.

– Pidetäänkö meitä ihmisinä lainkaan, kun vuonna 2022 pitää työpaikalla miettiä vessaanpääsyä, huokaisee Koiviston Auton työsuojeluvaltuutettu Jarkko Latvala.

Latvala ajaa paikallisliikenteen bussia Lahdessa. Muutamilta heidän yhtiönsä ajamilta reiteiltä vessa puuttuu kokonaan. Osalla bussi pitää jättää parkkiin, komentaa matkustajat ulos, lukita auto ja ottaa kassa mukaan, jos mielii käydä vessassa.

Kuljettajien vessapula nousi julkiseen keskusteluun edellisen kerran viime talvena, kun lahtelaiset kuskit vetosivat kaupungin päättäjiin vessojen saamiseksi. Kesällä vessojen määrä laski entisestään, kun Lahdesta Hollolaan vievältä reitiltä käymälä vietiin pois. Sen omisti linjaa aiemmin operoinut yhtiön, joka hävisi kilpailutuksen.

Vessakopin omistanut Lehtimäen Liikenne on yksi kolmesta Lahden seudullisen liikenteen liikennöitsijästä. Hollolasta vietyä vessaa yhtiö ei kuitenkaan siirtänyt toiselle linjalle, vaan poisti käytöstä kokonaan. Lehtimäen kuskeilla tilanne on vieläkin karumpi kuin kilpailijalla. Vessaa ei ole yhdelläkään heidän linjallaan.

– Talvella kuskit kärvistelevät pylly paljaana pusikoissa, varsinkin naiskuskeille se on paha juttu, sanoo pääluottamusmies Pekka Keinänen.

Bussifirmojen luottamusmiehet ovat näreissään vessatilanteesta. Lehtimäen Liikenteen pääluottamusmies Pekka Keinänen (vasemmalla) sanoo, että vastuun pallottelu saa miettimään, pidetäänkö kuljettajia lainkaan ihmisinä. Koiviston Auton Olli Kettunen puolestaan toteaa, että nykytilanne ei houkuta uusia kuljettajia alalle. Kuva: Mika Moksu / Yle

Koko maan vessahätä

Koska päätepysäkeillä ei ole vessoja, helpotusta on haettava esimerkiksi huoltoasemilta, ja minuutinkin pysähdys voi aiheuttaa sen, että linja on myöhässä koko loppupäivän.

Ongelman ydin on siinä, että paikallisliikenteen tilaajat, siis kunnat, katsovat vessojen kuuluvan bussifirmojen vastuulle. Firmat taas ovat sitä mieltä, että vastuu kuuluisi kunnille. Ja kun vastuuta vessoista ei ole kirjattu säännöllisesti kilpailutettaviin sopimuksiin, niitä ei myöskään ole.

Pallottelu on jatkunut jo vuosia. Samaan aikaan olemassa olevat vessat ovat ikääntyneet ja rapistuneet, ja Lahdessakin osa joudutaan poistamaan lähitulevaisuudessa käyttöiän tultua loppuun.

Kuljettajien ammattiliiton AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo, että taukotilojen puuttuminen on yleisempää kuin se, että niitä on.

– Isommat kaupungit ovat hoitaneet tilanteen hieman paremmin, mutta vessaongelma koskee kymmeniä kuntia. Eikä tilanne ole viime vuosina ainakaan parantunut, Kokko summaa.

Bussikuskien vessaongelmaan etsitään valtakunnallista ratkaisua. Jopa kymmenien kuntien alueella kuskeilla on pulaa vessoista. Kuva: Petri Niemi / Yle

Kunnat vastaavat kaduista, miksi eivät vessoistakin?

Vastuun pallottelu kuntien ja bussifirmojen välillä on jatkunut niin kauan, että nyt AKT, Autoliikenteen työnantajaliitto sekä Linja-autoliitto päättivät yhdistää voimansa asian ratkaisemiseksi. Ne lähettivät joukkoliikennettä järjestäville kunnille sekä liikenne- ja viestintäministeriölle kirjeen, jossa vedotaan kuntien ottavan taukotilat vastuulleen.

Järjestöjen yhteinen näkemys on, että kuntien olisi helpointa olla vastuussa, koska niiden on helpoin hoitaa vessojen rakentaminen omille mailleen. Perusajatus on siis se, että kuntien kuuluisi vastata bussilinjojen vessoista samaan tapaan kuin ne vastaavat bussilinjojen katuverkoista. Närää herättävät kustannukset voitaisiin sisällyttää kilpailutukseen.

– Liikennöitsijöillä ei ole mitään sananvaltaa siihen, mihin taukotila rakennettaisiin kaupunkimiljöössä, muistuttaa Autoliikenteen työnantajaliiton toimitusjohtaja Mari Vasarainen.

Lahden seudulla ei suoralta kädeltä tyrmätä sitä, että liikenteen tilaaja, siis kunnat, ottaisivat vessat hoitoonsa. Sitä, että vastuun tulee kuulua linja-autoyhtiöille perustellaan käytännöllisyydellä.

– Liikennöitsijällä on paras tieto siitä, missä heidän reiteillään vessoille on tarvetta, perustelee Lahden kaupungin joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäaho.

Työnantajien etujärjestössä toivotaan porkkanan tehoavan, eikä keppiä tarvittaisi. Työnantajaliiton toimitusjohtajan mukaan vastuu vessoista olisi kunnille imagotekijä. Mutta jos muu ei auta, toivotaan valtiota apuun ja velvoittamaan kunnat vastuuseen säädöksillä.

Vessahätä ei helpota kuskipulaa

Pallottelun jatkuessa kuskit jatkavat ajamistaan kupla otsassa. Virtsan pidättely, tärinä, ja vetoiset olosuhteet bussin oviaukolla voivat lisätä eturauhastulehduksen riskiä, eikä yhtään helpompaa ole naiskuljettajillakaan kuukautisten aikana.

Terveyskysymysten rinnalle nousee huoli liikenneturvallisuudesta. Pystyykö pissaa pidättelevä kuski keskittymään herkeämättä ajamiseen isolla autolla kaupungissa? Työn maineelle vessattomuus ei tee hyvää. Ala kärsii jo nyt työvoimapulasta, ja koronavuosina kuskit ovat joutuneet siirtämään lomiaan ja pekkaspäiviään sen vuoksi.

– Jotain asialle täytyy tehdä, ei tällainen tilanne ainakaan houkuta nuoria alalle, painottaa Koiviston Auton pääluottamusmies Olli Kettunen.