Ensi talvi testaa Suomen talouden kestävyyden, sanoo SDP:n Antti Lindtman

Eduskuntapuolueilla on erilaiset lääkkeet kiristyvään talouteen. Yhteistä on huoli tulevasta talvesta.

Kansalaisten ja yritysten selviäminen tulevasta talvesta testaa Suomen tulevaa talouspolitiikkaa.

– Nyt tärkeintä on torjua energiakriisi. Ensi talven tilanne luo pohjan sille, minkälaista talouspolitiikkaa voidaan rakentaa vuodesta 2024 eteenpäin, sanoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman A-Talkissa torstaina.

Lindtmanin mukaan SDP laatii parhaillaan kevään eduskuntavaaleihin ohjelmaansa kestävän talouden kokonaisuudesta.

– Talouden tasapainottaminen vaatii ainakin rakennetoimia, kuten kannustinloukkujen purkamista, työllisyyteen liittyvien toimien jatkamista sekä budjetin tasapainotusta, Lindtman listaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tukee Lindtmanin näkemystä siitä, että edessä oleva talvi edellyttää välttämättömiä taloustoimenpiteitä.

Hallituksen koko vaalikauden kestäneenä ongelmana Heinonen pitää sitä, että eteen tulleet ongelmat on ratkaistu ottamalla lisää velkaa. Tulevalla vaalikaudella ei hänen mukaansa velkasavotasta selvitä ilman menoleikkauksia.

– Tavoitteena pitää olla se, että saadaan kasvua, parempaa työllisyyttä. Tarvitsemme myös säästöjä, vaikka niiden tekeminen on vaikeata eikä yhtä kivaa kuin velkarahan jakaminen.

Perussuomalaiset ovat valmiita tasapainottamaan julkista tasapainoa leikkauksilla, mutta niin ettei se vaikuta suomalaisten hyvinvointiin.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion mukaan leikkauslistalla ovat Suomen turvallisuuteen vaikuttavat kehitysapu ja maahanmuutto.

– Huolestuttavaa on se, että korkomenot ovat jo puolitoista miljardia tällä hetkellä. Kansalaiset maksavat korkeita veroja, eivätkä saa palveluita, Tavio sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo näkee, että valtion velkaantuminen pitää lopettaa. Saramon mukaan valtiontaloutta ei tarvitse lähteä paikkaamaan leikkauksilla, jos veroaste pidetään nykyisellä tasolla.

– On erikoista, että aina puhutaan leikkauksista. Miksi emme leikkaa verotukia? Suomessa on osinkoverojärjestelmä, jota on aina vähätelty – ensi vuonna 830 miljoonaa, kohta yli miljardin. Menotuki kaikkein rikkaimmille, miksi siitä pidetään kiinni?

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan seuraavalla vaalikaudella tarvitaan leikkauksia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Marin totesi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että käytössä ovat tulojen ja menojen sopeutustoimet eli veronkorotukset ja leikkaukset.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitystä. Valtion arvioidaan tarvitsevan ensi vuonna budjetin alijäämän paikkaamiseen lisää velkaa noin 8 miljardia euroa.

Suomen kymmenen vuoden valtionlainan korko ylitti tällä viikolla kolmen prosentin rajan ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Suorin seuraus on, että valtion maksamat korkokulut kasvavat. Valtionlainojen koronnousu koskee koko Eurooppaa.

Eduskuntavaalit järjestetään jälleen keväällä 2023 huhtikuussa, jonka jälkeen Suomessa aloittaa uusi hallitus.

