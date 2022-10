Naton pääsihteeri Stoltenberg Ylen haastattelussa: "Suomi ja Ruotsi hakivat yhdessä, ja lähdemme siitä, että hakemukset myös ratifioidaan yhdessä"

BRYSSEL Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg istahti Ylen haastateltavaksi sotilasliiton pitkän puolustusministerikokouksen päätteeksi. Esitimme hänelle viisi kysymystä:

1. Mikä tilanne Suomen ja Ruotsin ratifioinneissa mielestänne on? Milloin uskotte Suomen ja Ruotsin tulevan Naton jäseniksi?

– Naton jäsenet tekivät historiallisen päätöksen kesällä Madridin huippukokouksessa, kun kutsuivat Suomen ja Ruotsin hakemaan jäsenyyttä. Tähän mennessä hakemusprosessi on edennyt nopeimmin Naton historiassa. 28 maan parlamentit 30:sta ovat ratifioineet hakemuksen kansallisissa parlamenteissaan.

– Olen tietoinen, että kaksi puuttuu. Teemme yhteistyötä heidän kanssaan, jotta se tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. En halua spekuloida, milloin se tapahtuu. Olemme tietoisia Turkin huolista terrorismin osalta. Suomi ja Ruotsi ottavat ne huomioon, ja maat toteuttavat Madridissa sopimaansa mekanismia. Dialogia käydään eri tasoilla.

2. Mitä jos Turkki ja Unkari ratifioivat Suomen, mutta eivät Ruotsin jäsenyyttä?

– Suomi ja Ruotsi hakivat jäsenyyttä yhdessä. Kutsuimme ne Madridin huippukokoukseen, missä liittymisasiakirja allekirjoitettiin yhdessä. 28 maan parlamentit ovat ratifioineet sen molempien maiden osalta. Jatkamme työtämme sen eteen, että kaksi jäljellä olevaa maatakin ratifioivat Suomen ja Ruotsin jäsenyyden yhdessä.

Ylen Nato-erikoistoimittaja Mika Hentunen haastatteli Naton pääsihteeriä Jens Stoltenbergiä Brysselin puolustusministerikokouksessa. Kuva: Nato

3. Natossa on käynnissä uudistustyö, muun muassa komentorakenteita mietitään uusiksi. Mihin ryhmään Suomi mielestänne kuuluu Natossa: Pohjoismaiden vai Baltian ja Itä-Euroopan ryhmään?

– Suomi on Pohjoismaa, mutta sitä miten komentorakenteemme uudistuu, en halua vielä arvioida. Tärkeintä on varmistaa, että Suomesta tulee jäsenmaa mahdollisimman nopeasti.

– Suomi ja Ruotsi ovat eri asemassa kuin ennen jäsenhakemustaan. Sen jälkeen useat jäsenmaat, mukaan lukien Yhdysvallat ja Britannia, ovat tarjonneet niille turvatakeita. Naton läsnäolo Itämeren alueella on lisääntynyt, Suomi ja Ruotsi osallistuvat Naton kokouksiin.

4. Mitä mieltä olette puolustuskokouministereiden kokouksessa esitetystä uudesta Euroopan ohjuspuolustusjärjestelmästä, jossa Suomi on mukana. Millä lailla se tukee Naton puolustusta?

– Se on tervetullut aloite. Tällaista on Naton piirissä tehty aiemminkin kustannusten leikkaamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Ukrainan sota on osoittanut ilmapuolustuksen tärkeyden. Uusi järjestelmä on yhteensopiva Naton nykyisen ilmapuolustuksen kanssa, joten Naton ilmatilasta tulee entistä turvallisempi.

5. Turkin presidentti Erdogan on tavannut tänään Venäjän presidentti Vladimir Putinin. Mitä mieltä olette Erdoganin tarjouksesta olla neuvottelijana Venäjän ja lännen välillä?

– Tärkeintä mielestäni on, että kaikki Nato-maat tukevat yhdessä Ukrainaa. Turkki on tarjonnut tärkeää aseistusta Ukrainalle. Puolustusministereiden kokouksessa liittoutuneet sopivat lisäävänsä tukeaan Ukrainalle.

– Turkki oli tärkeässä asemassa esimerkiksi Ukrainan viljakuljetuksista sovittaessa, kuten joidenkin sotavankien vapauttamisessa. Nämä ovat mielestäni olleet hyviä tekoja Turkilta.