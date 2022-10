Finnhems aloittaa muutosneuvottelut – lääkärikopterien lentoihin voi tulla lisää katkoksia, kun useita kouluttajia on irtisanoutunut

Kun lentokelpoisia pilotteja on puuttunut, on poikkeuksellisesti jopa kolme prosenttia lennoista jäänyt toteutumatta tänä vuonna. Lentäjien jatkuvasti tarvitsema koulutus halutaan turvata uusilla järjestelyillä.

Suomessa laajasti lääkärihelikopterilentoja tekevä Finnhems aloittaa muutosneuvottelut (siirryt toiseen palveluun) lentäjä- ja koulutusorganisaation uudelleen järjestelemiseksi.

Maanantaina 17. lokakuuta alkavien muutosneuvottelujen kohteena ovat kaikki Finnhems Lentopalvelut Oy:n lentäjät. Lentopalvelut vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta.

Taustalla on se, että kouluttajia on irtisanoutunut yhtiöstä niin paljon, että vaje aiheuttaisi yhä enemmän katkoksia lääkärihelikopterien lentotoimintaan.

Tämän vuoden aikana on ollut jo poikkeuksellisia katkoja. Luotettavuustaso on ollut 97 prosenttia, kun normaalisti taso olisi 99 prosenttia, kertoo Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

– Isossa kuvassa valtaosa helikopterilääkäripäivystyksistä on pystytty toteuttamaan. Tällä hetkellä on tullut yksittäisiä satunnaisia katkoksia silloin tällöin, ja se on pudottanut luotettavuutta noin parin prosenttiyksikön verran.

Koulutustoiminta on Huhtisen mukaan merkittävästi häiriintynyt.

Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun). Juttu on maksumuurin takana.

Koulutukset tärkeitä lentotoiminnan jatkumiselle

Kouluttamisen keskeytyessä lentäjien lentokelpoisuudet vanhenevat nopeasti. Finnhemsin lentäjät saavat noin 120 tuntia koulutusta vuosittain.

Jari Huhtisen mukaan henkilötyövuosia yhtiöstä ei vähene, jos koulutustoiminta saadaan järjestettyä nykyisten työntekijöiden kesken.

– Jos järjestelyjen seurauksena joudumme hankkimaan kouluttajaresursseja muualta, niin voi olla, että joitakin henkilötyövuosia voisi vähentyä.

Jari Huhtinen ei lähde arvioimaan aiemman koulutushenkilöstön irtisanoutumisten syytä. Hän kertoo kuitenkin työehtosopimusneuvottelujen olevan tällä hetkellä kesken. Kaikkiaan ne ovat olleet katkolla jo noin vuoden.

Finnhems on parin viime vuoden aikana toimintansa valtakunnalliseksi järjestänyt valtion lääkärihelikopteriyhtiö.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 15. lokakuuta kello 23 asti.