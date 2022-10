Poikkeustalvi lähestyy – muista nämä helpot perusasiat, kun otat käyttöön pitkään kylmänä olleen tulisijan

Suomalaiset ovat viime aikoina rynnistäneet tyhjentämään klapikauppiaiden varastoja, kun tulevaksi talveksi varaudutaan ehkä jopa energiapulaan ja ennätyskalliisiin lämmityskustannuksiin etenkin sähkölämmitteisissä taloissa.

Todennäköistä, että kodeissa lämpenee sellaisiakin uuneja, jotka eivät ole olleet käytössä pitkään aikaan, kenties vuosiin. Siihen liittyy omat riskinsä.

– Vanhojen, pitkään käyttämättä olleiden tulisijojen kunto pitää aina tarkastuttaa nuohoojalla, ettei esimerkiksi hormissa ole linnunpesiä, irronneita kiviä tai muuta tukkoa, sanoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen palotarkastaja Juho Kauppinen.

Samalla nuohooja tarkastaa tulisijan ja hormin yleiskunnon. Nuohoojan käynnin jälkeen ensilämmitys pitää tehdä pienellä liekillä.

– Kauan käyttämättä ollut hormi on usein kostea ja kylmä eikä vedä kunnolla. Siinä voi pian olla talo täynnä savua, jos aloittaa liian suurella puumäärällä sanoo palomestari Mikko Hakkarainen.

Ja kun puut on poltettu, aina on tärkeää muistaa, missä vaiheessa pellit pannaan kiinni. Vanhan kansan ohje siitä, että oikea hetki on silloin kun sininen liekki on sammunut ja enää hehkuva hiillos on jäljellä, on suorastaan vaarallinen. Sen noudattaminen voi aiheuttaa vaarallisen häkäkaasun riskin.

– Pellit kiinni vasta, kun tulisija on kokonaan sammunut, pientäkään liekkiä enää ole ja hiillos on kokonaan musta, sanoo palotarkastaja Juho Kauppinen.

