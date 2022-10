Netflixin uusi ohjelma sarjamurhaaja Jeffrey Dahmerista nousi superhitiksi, mutta herättää brutaaliudessaan myös pahennusta

Vuonna 1989 Jeffrey Dahmer tapasi homobaarissa 24-vuotiaan Anthony Searsin. He harrastivat seksiä, jonka jälkeen Dahmer murhasi Searsin ja säilöi hänen ruumiinosiaan saadakseen seksuaalista mielihyvää.

Jos ajatellaan brutaaliutta ja makaaberiutta, kuuluu amerikkalainen Jeffrey Dahmer (1960–1994) sarjamurhaajien pahimpaan joukkoon. Hän tappoi yhteensä 17 miestä ja yritti tehdä uhreistaan seksiobjekteja. Dahmer myös harrasti ruumiiden kanssa seksiä ja söi uhrejaan.

Kun raamit ovat näinkin sensaatiomaiset, ei ole mikään ihme, että Dahmer on löytänyt tiensä suoratoistopalveluiden ohjelmatarjontaan. Netflixin kymmenosaisessa Dahmer – Hirviö: Jeffrey Dahmerin tarina -sarjassa sarjamurhaajan toimintatapoja käydään läpi yksityiskohtia säästelemättä.

Sarja on Netflixin kaikkien aikojen toiseksi katsotuin (siirryt toiseen palveluun) sarja englanninkielisistä sisällöistä, mutta se on saanut myös kritiikkiä.

Tällä viikolla ääneen pääsi Shirley Hughes, jonka pojan Tony Hughesin Dahmer murhasi vuonna 1991. Hughes kyseenalaistaa (siirryt toiseen palveluun) koko sarjan tekemisen.

– En ymmärrä, kuinka he voivat hyödyntää nimiämme ja julkaista tällaista materiaalia.

Myös moni muu Dahmerin uhrien sukulainen tai läheinen on ollut samaa mieltä. Rita Isbell, joka on Dahmerin tappaman Errol Lindseyn sisar, kutsuu sarjaa raa'aksi ja vastuuttomaksi.

Netflixin mukaan sarjassa kylläkin pyritään kunnioittamaan uhreja ja näiden omaisia, mutta esimerkiksi Lindseyn serkun Eric Bellyn mukaan omaisiin ei oltu yhteydessä ennen sarjan julkaisua.

Poliisin ottama kuva amerikkalaisesta sarjamurhaajasta ja kannibaalista Jeffrey Dahmerista, joka tappoi 17 miestä. Dahmer yritti tehdä uhreistaan jonkinlaisia zombiemaisia seksiobjekteja poraamalla heidän kalloihinsa reikiä ja ruiskuttamalla reikiin happoa. Kuva: AOP

Sarjamurhaajadokumenteista ei ole nyt pulaa

Myös Netflixin viimevuotinen hitti, Richard Ramirezista kertonut Night Stalker: sarjamurhaajan jäljillä -dokumenttisarja herätti runsaasti keskustelua. Brutaaliudestaan ja julmuudestaan tunnettu Ramirez muun muassa paloitteli uhrejaan machetella, ja sarjan runsaasti graafista väkivaltaa sisältäneet kohtaukset aiheuttivat katsojissa puistatuksia (siirryt toiseen palveluun).

Kuten Dahmerin kohdallakin, sosiaalisessa mediassa kysyttiin, miltä uhrien omaisista mahtaa tuntua, jos he sattuisivat katsomaan tällaisia sarjoja.

Sarjamurhaaja Richard Ramirez piti 1980-luvulla Los Angelesia ja San Franciscoa kauhua vallassa. Hän jätti usein jälkeensä rikospaikalle pentagrammin, jollainen näkyy myös hänen vasemmassa kädessään. Ramirez kuoli vuonna 2013 syöpään ennen kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Kuva: STELLA Pictures / Splash News / AOP

Kritiikistä huolimatta sarjamurhaajista on viime vuosina tullut oleellinen osa viihde- ja popkulttuurin kuvastoa ja loputon inspiraation lähde etenkin suoratoistojäteille.

Viime vuonna Netflix muun muassa teki dokumentaarisia tuotoksia kuusi ihmistä tappaneesta Son of Samista eli David Brerkowitzistä ja viisitoista ihmistä murhanneesta brittiläisestä sarjamurhaajasta Dennis Nilsenistä. Mukaan mahtuu myös The Women and the Murderer -dokumentti, joka kertoo Pariisissa 1990-luvulla seitsemän naista raiskanneesta ja tappaneesta Guy Georgesista.

Tämän vuoden sarjamurhaajatarjontaa Netflixissä edustaa Indian Predator: The Butcher of Delhi- sarja. Se kertoo Chandrakant Jhasta, joka tappoi ja paloitteli Intian pääkaupungissa Delhissä ainakin 18 ihmistä.

Myös kaikkien sarjamurhaajien isästä, 1800-luvun Lontoossa prostituoituja lahdanneesta Jack the Ripperistä eli Viiltäjä-Jackistä on tehty useita elokuvia, televisiosarjoja ja dokumentteja useista ei näkökulmista.

HBO:n Beforeigners-sarjan toisessa kaudessa (2021) Jack the Ripper tappaa ihmisiä nykypäivän Norjassa. Klassinen sarjamurhaaja on myös mukana viktoriaanisen ajan Lontooseen sijoittuvassa japanilaisessa Black Butler -animessa (2008-2014).

Sarjamurhaajia löytyy myös videopeleistä

Elokuvien ja televisiosarjojen vanavedessä tosielämän sarjamurhaajat ova löytäneet tiensä myös videopeleihin.

Yhdysvaltojen Kaliforniaa 1960- ja 70 -luvuilla piinannut Zodiac Killer – jonka oikeaa henkilöllisyyttä ei ole saatu selville – on päätynyt puolalaiseen ensimmäisen persoonan This is the Zodiac Speaking - peliin (2020). Sen keskiössä on toimittaja Robert Hartnell, joka saa puhelinsoiton mystiseltä murhaajalta. Zodiac Killer on mukana myös Watch Dogs 2 -pelissä (2016).

Mutta miksi sarjamurhaajista tehty viihde sitten kiinnostaa?

– Dekkarikirjallisuus ei olisi niin suosittua, ellei ihmisellä olisi luontaista kiinnostusta rikoksia kohtaan. Tosielämän rikoksiin taas sisältyy ylimääräistä jännitettä ihan jo siksi, että ne ovat totta, kotimaisen 10 suomalaista sarjamurhaajaa -sarjan tuottaja Eero Hietala totesi viime vuonna Ylelle.

Toisaalta jotkut tahot ovat olleet selvästi aikaansa edellä. Yhdysvaltalainen metalliyhtye Macabre lanseerasi jo 1980-luvulla tavaramerkikseen hurmeiset sanoitukset, joiden keskiössä ovat sarjamurhaajat. Vuoden 1993 Is it Soup Yet? -biisissään yhtye laulaa, kuinka sarjamurhaaja-kannibaali Daniel Rakowitzistä tekee illalliseksi keittoa entisen tyttöystävänsä päästä.

"Ja se maistui todella hyvältä", kuuluu kappaleen viimeinen riimi.

