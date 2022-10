Taantuma on tulossa, mutta se on poikkeuksellinen – amerikkalaisekonomisti pelkää Yhdysvaltain keskuspankin pahentavan Euroopan taantumaa

WASHINGTON Tuleeko taantuma, milloin, kuinka paha ja mitä on tehtävissä? Kuten Euroopassa, myös Yhdysvalloissa työntekijät, kuluttajat ja yritykset yrittävät ymmärtää talouden suuntaa.

Amerikkalaisekonomisti Claudia Sahmilla on suora vastaus: kyllä, globaali taantuma on tulossa. Tiedossa ei vain ole se, kuinka paha taantumasta tulee ja kuinka kauan se jatkuu.

– Euroopassa taantuma tulee olemaan vakavampi kuin Yhdysvalloissa energiakriisin takia. Yhdysvalloilla on tällä hetkellä vahva asema, mutta emme voi välttyä globaalilta taantumalta, Sahm sanoo Ylelle.

Sahm on entinen Yhdysvaltain keskuspankin ekonomisti ja kehittänyt niin kutsutun “Sahm-säännön” (siirryt toiseen palveluun). Sen avulla talousinstituutiot voivat työttömyyslukujen muutoksia tarkastelemalla havaita taantuman alun perinteisiä mittareita nopeammin.

– Yhdysvalloissa on vielä mahdollisuus taantumaan, jossa työttömyys nousee vain jonkin verran. Mutta se mahdollisuus kaventuu koko ajan, Sahm sanoo.

Hänen mukaansa tilanne vaatii hyviä päätöksiä Euroopassa ja malttia erityisesti Yhdysvaltain keskuspankilta.

Edessä uudet koronnostot

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut vuoden aikana ohjauskorkoa toistuvasti ja jyrkästi, yrityksenään hillitä korkeaa inflaatiota. Viimeksi keskuspankki nosti korkoa syyskuussa 0,75 prosenttiyksiköllä.

Silti inflaatio ei ole hellittänyt, vaan torstaina julkaistut Yhdysvaltain luvut näyttivät inflaation kiihtyneen jälleen syyskuussa.

Se taas aiheutti heti hermostusta pörssimarkkinoilla. Lukujen odotetaan johtavan uusiin ohjauskoron nostoihin (siirryt toiseen palveluun).

Syksyn mittaan keskuspankin rajuja toimia on kritisoitu yhä enemmän. Sahm kuuluu kriitikoihin. Hänen mukaansa keskuspankki on nostanut korkoja liian nopeasti.

– Covid-pandemia ja Putin ovat aiheuttaneet talouskriisin, ei keskuspankki. Mutta sen toimet Yhdysvaltain inflaation alentamiseksi vaikuttavat nyt muihin talouksiin.

Yhdysvaltain keskuspankin toimet ovat vahvistaneet dollaria. Koska monet hyödykkeistä myydään dollarihinnoilla, niiden hinnat kohoavat esimerkiksi euroalueella.

Sahm muistuttaa, että keskuspankilla on kansallinen tehtävä, eli vain Yhdysvaltain työttömyyslukujen ja inflaation pitäminen kurissa. Silti hän ei pidä keskuspankin linjaa perusteltuna.

– Inflaatio on tällä hetkellä korkea, koska tuotteiden kysyntä on suurempi kuin tarjonta. Mutta monien tuotteiden markkinat ovat globaalit, ja Yhdysvaltoja hyödyttää kysynnän lasku Euroopassa ja Aasiassa. Nämä ovat keskuspankin omia malleja, mutta silti pankki on päättänyt keskittyä yhteen datasarjaan, ja kuluttajahintojen laskussa kestää, Sahm sanoo.

Keskuspankki ei höllennä otetta

Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell viesti elokuussa pitämässään puheessa, että korkojen nostot jatkuvat, kunnes inflaatio saadaan kuriin. Verkkolehti Politicon (siirryt toiseen palveluun) mukaan Powell myös mainitsi puheessaan Paul Volcklerin, keskuspankin entisen pääjohtajan, joka kaksinkertaisti ohjauskorot 1970-luvun loppupuolella radikaalina toimenpiteenä inflaatiota vastaan.

Se, että keskuspankki höllentäisi otettaan, ei siis näytä todennäköiseltä.

Silti Sahm toivoo, että työttömyys kasvaisi taantuman aikana vain kohtuullisesti. Se riippuu hänen mukaansa yrityksistä.

– Pandemian jälkeen yrityksillä oli vaikeuksia saada palkattua työvoima takaisin, ja rekrytointi ja koulutus tulee kalliiksi. Taantumat eivät kestä ikuisesti, joten yritysten kannalta voi olla järkevää olla irtisanomatta työntekijöitä talouden ensimmäisten supistusten alkaessa.

Inflaation pysytellessä korkeana kritiikki presidentti Joe Bidenin hallinnon talouspolitiikkaa vastaan on koventunut Yhdysvalloissa. Monet ekonomistit syyttävät Bidenin koronan jälkeisiä tukipaketteja inflaation kiihdyttämisestä.

Inflaatio on merkittävä teema myös marraskuun alun välivaaleissa, joissa oppositiopuolue republikaanien uskotaan voittavan todennäköisesti enemmistön ainakin edustajainhuoneessa. Demokraattien uskotaan yhä voivan säilyttää enemmistönsä senaatissa.

On siis hyvin todennäköistä, että tulevan taantuman aikana päätöksiä mahdollisesta elvytyksestä tekee Yhdysvalloissa kongressi, jossa valta jakautuu kahden puolueen kesken ja keskinäinen sopiminen on lähtökohtaisesti vaikeaa.

