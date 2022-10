Rautalammin kunnanjohtajan väitetään käyttäytyneen epäasiallisesti ja loukkaavasti – kutsui valtuustolle jätettyä kirjelmää "paskapapereiksi"

Anu Sepponen on Rautalammilla ollessaan hakenut useita auki olleita kunnanjohtajan paikkoja. Hän on ollut valtakunnan julkisuudessa etenkin Ruokolahden kiemuraisen kunnanjohtajaprosessin tiimoilta. Arkistokuva.

"Paskapapereita", väitetään pohjoissavolaisen Rautalammin kunnanjohtajan Anu Sepposen sanoneen kahdesta kirjelmästä, jotka oli vain vähän aiemmin jätetty kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuuston kokous oli torstai-iltana juuri päättynyt, mutta paikalla oli yhä ihmisiä, joukossa muun muassa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen (kesk.).

– Tilanne oli kaikin puolin sekava, yksi ja toinen oli vähän kiihtynyt, kun kokouksen tärkein asia, kunnan teknisen johtajan valinta, jäi pöydälle, Kärkkäinen muotoilee.

Hän arvelee, että kyseessä oli "väsymyksen tila".

Kirjelmistä toinen oli kunnan kesäasukkaan tekemä, ja se liittyi kunnan yhtenäiskoulun, Matti Lohen koulun, rehtorin viran täyttämiseen liittyneisiin kiemuroihin.

Toisen kirjelmän tekijä oli saman koulun vanhempainyhdistys, ja siinä kannettiin huolta viestintäongelmista vanhempien ja koulun johdon välillä.

Kunnanhallitus joutuu ottamaan kantaa

Toisen kirjelmän tekijä, kunnan kesäasukas, oli läsnä kokouspaikalla. Hän pitää kunnanjohtajan puhetta loukkaavana ja katsoo tämän käyttäytyneen epäasiallisesti.

Kesäasukas lähetti perjantaina Rautalammin kunnanhallitukselle uuden kirjeen, jossa hän pyytää kunnanhallitusta ottamaan Sepposen käytöksen esille ja ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kesäasukas oli lähettänyt kirjeensä kunnanhallitukselle sähköpostilla, mutta kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen sanoo kuulleensa asiasta vasta kun Yle otti häneen yhteyttä.

– Ei ole vielä aiemmin tarvinnut puuttua tällaiseen, hän pohdiskeli.

Mitä tällaisesta voi kunnanjohtajalle seurata?

– Moitteita voi ainakin antaa huonosta ilmaisusta.

Sepponen: "Kuin tikarinisku selkään"

Anu Sepponen kertoo puhuneensa asiasta tuohtuneena. Kyse oli hänen mukaansa kokousnurkassa käydystä yksityiskeskustelusta, johon hän otti osaa yksityishenkilönä.

– Epähuomiossa sanomani asiat kohdistuivat vain toiseen kirjelmään, hän painottaa.

Sepponen sanoo turhautumisensa kohdistuneen vanhempainyhdistyksen tekemään kirjelmään, joka hänen mukaansa tuli aivan yllättäen, eikä sen jättämisestä kunnanvaltuustolle ollut informoitu häntä etukäteen.

– Harmittaa, sillä olimme juuri aiemmin yhdessä sopineet vanhempainyhdistyksen kanssa pelisäännöistä, miten lähdemme asioita käsittelemään, hän harmittelee.

– Tämä oli kuin tikarinisku selkään.

Sepponen sanoo harmistuneensa myös siitä, että kirjelmää yritettiin käsitellä kunnanvaltuustossa ilman kunnanhallituksen valmistelua.

Sepponen kertoo lähettäneensä kesäasukkaalle jo pahoittelut asiasta, sillä kunnanjohtajan mukaan turhautuminen kohdistui vain ja ainoastaan vanhempainyhdistyksen kirjelmään.

Rautalammin kunnanvaltuustolle jätettiin torstaina kaksi kirjelmää. Anu Sepposen mukaan "paskapaperi"-termi kohdistui niistä vain toiseen. Kuvakaappaus kunnanvaltuuston kokouksesta aiemmin tänä syksynä. Kuva: Keijo Salokangas / Yle

Kirjelmät liittyvät toisiinsa välillisesti

Koulun vanhempainyhdistys on kirjelmässään huolestunut tilanteesta koulussa ja koulun yhteistyöstä vanhempien kanssa.

Vanhempainyhdistyksen mukaan vanhemmat ovat syksyn aikana tuoneet esille, että heillä on viestintäongelmia erityisesti koulun johdon kanssa. Osa vanhemmista on myös kokenut, että koulun henkilökuntaan on vaikea luottaa, sillä koululta on tullut tietoa vaitiolovelvollisuuden rikkomisista.

Vanhempainyhdistys on tehnyt asiasta vanhemmille kyselyn, jonka mukaan yli puolet lähes viidestäkymmenestä vastaajasta on tyytymätön yhteistyöhön koulun kanssa. Vanhempainyhdistys perääkin nyt kunnanvaltuustolta toimenpiteitä yhteistyön ja luottamuksen palauttamiseksi Matti Lohen koulun ja vanhempien välillä.

Toisessa, kunnan kesäasukkaan tekemässä kirjelmässä, puolestaan ihmetellään kunnan päätöksentekoa Matti Lohen koulun rehtorin virkakiemuroissa.

Rehtori irtisanoi itsensä elokuun lopulla, mutta peruutti irtisanoutumisensa vain kuusi päivää myöhemmin. Kunnanjohtaja oli laittanut viran heti auki, mutta keskeytti haun, kun rehtori tuli toisiin ajatuksiin.

Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta rehtorin irtisanoutumisilmoituksen peruutuksesta, mutta ainoa viranhaltijapäätös asiassa tehtiin vasta kuukautta myöhemmin, 10. lokakuuta, jolloin kunnanjohtaja hyväksyi rehtorin irtisanoutumisen perumisilmoituksen.

Kesäasukkaan mielestä asiaan liittyvien viranhaltijapäätösten tekeminen, asianmukainen kirjaaminen ja tiedoksi saattaminen eivät ole tapahtuneet asianmukaisesti. "Herää huoli, että onko vastaavaa epämääräisyyttä myös muilla toimialoilla", kesäasukas kirjoittaa.

Rautalammin ja Ruokolahden kunnanjohtaja

Anu Sepponen on hakenut useita kertoja pois Rautalammilta, mutta erityisesti hän on ollut julkisuudessa Etelä-Karjalassa sijaitsevan Ruokolahden kunnanjohtajavalinnan vuoksi.

Rautalammin kunnanjohtajana toimiva Sepponen valittiin vuoden 2020 elokuussa kunnanjohtajaksi Ruokolahdelle, mutta hän ei tehnyt siellä päivääkään kunnanjohtajan töitä.

Sepposen ja kunnan välille tuli erimielisyyksiä johtajasopimuksesta, ja Ruokolahden kunnanvaltuusto purki Sepposen virkasuhteen vuoden 2021 marraskuussa.

Sepponen valitti asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka tämän vuoden syyskuussa hylkäsi Sepposen ja kolmen valtuutetun valitukset. Asiassa ei haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joten virkasuhteen purkamispäätös jäi voimaan ja se sai tällä viikolla lainvoiman.

Sepponen haki viime keväänä eteläsavolaisen Rantasalmen kunnanjohtajaksi. Pohjoiskarjalainen Outokumpu tiedotti tänään perjantaina, että Sepponen on jättänyt hakemuksen Outokummun uudeksi kaupunginjohtajaksi.

