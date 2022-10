Herätys: Nepsy-lasten hoitoonpääsy takkuaa pahasti | Koronapandemia autioitti Kiinan muurin | Kaikkonen vierailee Ykkösaamussa

Sadat oireilevat lapset odottavat hoitoonpääsyä

Neuropsykiatrisesti ja psyykkisesti oireilevien lasten hoitoonpääsyssä on Suomessa isoja ongelmia. Ylen selvityksen mukaan näiden ns. nepsy-lasten pääsyssä psykologin ja psykiatrin arvioon on merkittäviä eroja jopa naapurikaupungeissa. Jonossa odottaa pahimmillaan satoja lapsia. Lastenpsykiatrin mukaan varhainen apu estäisi lapsen ongelmien pahenemisen.

Turisteja ei ole päässyt Kiinaan kahteen ja puoleen vuoteen

Wei Yong on vaeltanut turistien kanssa Kiinan muurilla lukuisia kertoja. Turismityöt ovat lähes loppuneet koronapandemian alkamisen jälkeen. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Kiinassa turismi on henkitoreissaan. Kiina pyrkii nitistämään joka ainoan koronatapauksen ennen kuin vapauttaa yhteiskunnan koronarajoituksista. Suomalaisiakin matkailijoita isännöinyt turistiopas kertoo Ylelle menettäneensä pandemian alussa lähes kaikki tulonsa.

Torni, jota ei olisi olemassa ilman Venäjän armeijan tilausta

Tiedekeskus Tietomaan ullakolta avautuu näkymä Oulun kaupungin yli. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

Suomen vanhin tiedekeskus Tietomaa ja sen maamerkkinä toimiva vesitorni menevät ensi vuoden lopulla remonttiin, ja sulkuaikaa kestää aina vuoteen 2026 saakka. Tornin historia liittyy nahkatehtaaseen, joka vaurastui 1900-luvun alussa muun muassa Venäjän armeijan tilaamilla tuotteilla. Remontin jälkeen osa Oulun Tietomaan näyttelyesineistä voi päätyä Ukrainaan, koska ne eivät mahdu uusiin tiloihin.

Suomessakin on syytä varautua sodan pitkittymiseen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). on Ykkösaamun vieraana lauantaina 15. lokakuuta kello 10.05. Kuva: Silja Viitala / Yle

Länsi on sitoutunut auttamaan Ukrainaa niin kauan kuin tarve vaatii. Eurooppalaisella puolustusteollisuudella on tässä tärkeä rooli, sanoo Ykkösaamussa TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä kello 10.05 vieraileva puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Myös Suomessa on syytä varautua sodan pitkittymiseen.

Lauantai on pilvinen ja sateinen

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lounaasta virtaa kosteaa ja lämmintä ilmaa, ja lauantai on pilvinen ja sateinen ympäri Suomea.

