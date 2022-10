Suomi–Venäjä-seura sai Kremlistä postia – pian normaali toiminta oli mahdotonta: "Moni on ymmärtänyt toimintamme tarkoituksen väärin"

Suomi-Venäjä-seura päätti kesäkuussa vetäytyä tehtävästään Pietarissa sijaitsevan Suomen Pietarin-instituutin taustajärjestönä. Iisakinkirkko on Pietarin tunnetuimpia nähtävyyksiä. Arkistokuva.

Suomi–Venäjä-seura on nyt mukana Imatralla aloittamassa Venäjän hyökkäyssodan vastaista julistekampanjaa.

Suomi-Venäjä-seuran toiminta on viime ajat ollut hyvin hankalaa. Seuran pääsihteerin Niina Sinkon mukaan "lunta on tullut tupaan" runsaasti.

– On tullut äkäisiä yhteydenottoja, sillä moni on ymmärtänyt väärin toimintamme tarkoituksen. Monella ihmisellä on älyttömän paha olo Ukrainan sodan takia. Olemme yrittäneet kuunnella ja auttaa heitä, pääsihteeri Niina Sinkko sanoo.

Hänen mukaansa sodan syttymisen jälkeen seura on muun muassa pyrkinyt tukemaan sodanvastaisia toimijoita ja esimerkiksi venäläisiä toisinajattelijoita.

Suomi–Venäjä-seura kertoo olevansa poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on kehittää ja ylläpitää suomen- ja venäjänkielisten ihmiten välisiä kohtaamisia ja kulttuureihin tutustumista.

Suomi–Venäjä-seura on perustettu lokakuussa 1944, jolloin sen nimi oli Suomi–Neuvostoliitto-seura. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen seura jatkoi työtä uudella nimellä.

Suomi–Venäjä-seuralla on Suomessa runsaat 160 paikallisyhdistystä.

Kremlistä postia

Kesäkuussa 2022 Suomi–Venäjä-seura seura sai postia Venäjän hallinnolta.

– Järjestömme sai Kremlistä ilmoituksen, että olemme Venäjällä ei-ystävällinen organisaatio, joka heidän mukaansa levittää vääriä uutisia, Sinkko kertoo.

Suomi-Venäjä-seurapäätti vetäytyä tehtävästään Pietarissa sijaitsevan Suomen Pietarin-instituutin taustajärjestönä. Koko instituutti lakkautuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Instituutin tarkoituksena oli esitellä suomalaista kulttuuria Pietarissa ja sen lähialueilla sekä yhdistää suomalaisia ja venäläisiä tiede- ja kulttuurialan asiantuntijoita.

Suomi–Venäjä-seura tuomitsi Venäjän sotatoimet Ukrainassa heti sodan sytyttyä ja vaatii niiden välitöntä lopettamista.

Sinkon mukaan Kremlin ilmoituksen jälkeen seuran viimeisetkin mahdollisuudet toimia normaalisti rajan yli loppuivat.

– Konkreettinen ongelma on saada Venäjän puolella olevia hallinnollisia asioita sujumaan. Esimerkiksi rahaliikenne ei kulje, Sinkko kertoi Ylelle jo kesäkuussa.

Toiveissa ihmisten kohtaamista

Nyt Suomi–Venäjä-seura on mukana aloittamassa julistekampanjaa Imatralla. Kampanja toteutetaan yhdessä Totuuden vuoksi -nimeä käyttävän imatralaisen, Ukrainan sotaa vastustavan ryhmittymän kanssa.

Niina Sinkon mukaan seura on halunnut olla mukana sodanvastaisen sanoman levittämisessä myös Imatralla.

– Olemme tehneet sodan alkamista lähtien todella paljon erilaisia sodan vastaisia toimia. Tämä on yksi niistä ja osa meidän valtakunnallista ohjelmaa, Sinkko sanoo.

Imatralle tulevissa julisteissa seikkailee muun muassa Masjanja-niminen piirroshahmo, joka on Venäjällä hyvin suosittu.

– Hahmon luoja on Venäjältä kotoisin ja paennut maasta. Olemme käyttäneet hahmoa muutenkin kuin tässä tulevassa julisteessa. Haluamme lähestyä tätä kulttuurin kautta ja jotain sellaista venäläisille tuttua ja tunnettua halusimme pukea myös tähän kampanjaan, Sinkko kertoo.

Hän toivoo, että Imatralle tulevien julisteiden myötä ihmiset lähtevät keskustelemaan ja kohtaamaan toisiaan.

– Ei mitään käsirysyjä tai tunteiden kuumenemista, vaan rauhallista keskustelua siitä, että Suomi on maa, joka vastustaa sotaa, Sinkko sanoo.

Kysyimme Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkolta, mitä mieltä hän on siitä, voiko Venäjän kansalaisia syyllistää Ukrainassa käytävästä sodasta. Toimittajana on Juha-Pekka Taskinen.

Lue lisää:

Venäjän hyökkäyksen kannattajat nostavat päätään Imatralla – tunnelma on niin kireä, etteivät sodan vastustajat uskalla puhua omilla nimillään

Suomen Pietarin instituutti lakkautetaan: Toiminta on käytännössä mahdotonta eikä sotaa pysty vastustamaan

Suomi-Venäjä -seura tuomitsee Venäjän sotatoimet: tapahtumat perutaan ja hankkeet lopetetaan

Kaupungit katkaisevat ystävyyskuntasuhteitaan – Suomi-Venäjä-Seuran aktiivi suree: Venäjän sotaretki sattuu tosi pahasti