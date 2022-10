Suomalaiset poliitikot Ruotsin hallitusratkaisusta: Orpo tyytyväinen porvaripohjaan, Haavisto uskoo yhteistyön jatkuvan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo riemuitsee ruotsalaisten porvarien hallitusyhteistyöstä.

– Minusta on erinomaista, että Ruotsiin on syntynyt hallitusratkaisu ja että se on nimenomaan Ulf Kristerssonin moderaattien johtama porvaripohja. Se on hyvä asia.

Orpo uskoo, että porvarihallitus hoitaa Ruotsin asioita hyvin.

– Minulla on henkilökohtaisesti ja meillä on hyvät suhteet Ruotsin suuntaan ja moderaatteihin. Toivotan heille menestystä, että saavat tämän prosessin nyt loppuun saakka, Orpo lähettää terveisiä Ruotsiin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi, että hallituksen vaihdos ei vaikuta yhteistyöhön Ruotsin kanssa.

– Uskon, että yhteistyö tulee olemaan hyvää heti, kun hallitus ja myös ulkoministeri nimitetään. Uskon, että olemme heti yhteydessä. Uskon yhteistyön säilyvän hyvin läheisenä. Molemmat maat tietysti pyrkivät nopeasti saamaan tämän Nato-jäsenyysprosessin loppuun, Haavisto ennakoi yhteistyökuvioita.

Orpo: Uusi hallitus torjuu rikollisuutta

Kokoomusjohtaja Orpo on samoilla linjoilla ulkoministeri Haaviston kanssa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

– Vaikea nähdä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tulisi muutoksia. Minä uskon, että muutoksia tullaan varmaan näkemään heidän sisäpolitiikassaan ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

– Tämä jengirikollisuus, siihen liittyvä väkivalta, jatkuvat ampumiset niin ne on Ruotsissa erittäin suuri ongelma ja tiedän, että niihin Kristersson ja varmasti hallituskoalitio lähtee hakemaan määrätietoisia ratkaisuja, Orpo arvioi.

Suomen ja Ruotsin Nato-tielle vauhtia

Ulkoministeri Haavisto toivoo, että Ruotsin hallitustilanteen selkiintyminen vauhdittaa Suomen ja Ruotsin Nato-tien loppusuoraa.

– Olemme tietysti panneet merkille, että Turkki on kovistellut Ruotsia edelleen joistakin kysymyksistä. Turkki on nostanut esiin Ruotsia ehkä enemmän kuin Suomea, mutta toivotaan, että tämä loppuprosessi Nato-jäsenyydessä menee hyvin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Kuva: Mette Nordström / Yle

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden eteneminen kiinnostaa Haaviston mukaan monia Nato-maita

– Turvallisuustilanne myöskin Itämeren alueella on heikentynyt ja tämän tilanteen analysointiin ja turvallisuuden lisäämiseen tarvitaan sekä Suomea että Ruotsia, Haavisto kuvailee.

Kokoomuksen Orpo uskoo, että hallitusratkaisun syntyminen auttaa Nato-jäsenyyskeskusteluja.

– Toivon ja uskon, että tämä voisi nopeuttaa Turkin ja Ruotsin välisiä ja sitä kautta myöskin Suomen Nato-jäsenyysneuvotteluja ja ratifiointia Turkissa ja Unkarissa. Nyt on selkeästi hallitus Ruotsissa syntymässä ja minusta se antaa eväät sovulle, Orpo näkee.

Maahanmuutossa virta voi kääntyä

Ruotsidemokraattien vaikutusvalllan vahvistuminen on Orpon mukaan vaalituloksen pohjalta luonnollista.

– Sen sitten aika näyttää, mutta totta kai on selvää, että kun he ovat hyvällä vaalituloksella hallituksen tukena, niin kyllä vaikutus on selvä. Se tulee näkymään varmasti ohjelmassa ja hallituksen toiminnassa, mutta arvioidaan sitä sitten, kun nähdään, millainen ohjelma sieltä syntyy, Orpo toteaa.

Orpo ennakoi, että Ruotsin linja maahanmuuttokysymyksissä tulee kiristymään.

– Suomen linja on ollut paljon kireämpi kuin Ruotsin ja en tiedä, onko meillä akuutteja tarpeita linjan tarkastukseen. Tärkeintä on, että meidän niin sanotut vetotekijät pysyisivät vähintään samalla tasolla.

– Meidän täytyy katsoa, mitä Ruotsissa tehdään maahanmuuttokysymyksissä, ettei käy niin, että meille syntyisi vetotekijöitä, jotka saisivat enemmän maahanmuuttovirtoja tulemaan Suomeen, joka tietenkin on jonkun näköinen riski, Orpo pohtii Ruotsin uuden hallituksen toimien vaikutusta Suomeen.

Voit keskustella tästä artikkelista 15.10.2022 kello 23 saakka.

Lisää aiheesta:

Ruotsin hallituksessa maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit – ruotsidemokraatit jää ulkopuolelle