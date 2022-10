Kirjeenvaihtajalta: Ruotsi käpertyy sisäänpäin – porvarihallitus on ruotsidemokraattien panttivankina

Kokoomusjohtaja Ulf Kristersson esitteli tänään kolmen porvaripuolueen hallituksen, jonka todellinen johtaja on kuitenkin ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson, kirjoittaa Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on poliitikkotyyppi, joka on aina reipas ja energinen. Niin myös tänään perjantaina, kun hän esitteli johtamiensa hallitusneuvottelujen lopputulosta. Hallituksessa on kolme oikeistopuoluetta ja tukipuolueena ruotsidemokraatit.

Kristerssonin loiste pääministerinä kesti vain hetken, sillä ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson teki selväksi heti ensimmäisessä puheenvuorossaan, kuka hallituksen todellinen johtaja on.

Ruotsidemokraatit hyväksyivät sen, että eivät saa omia miehiä ministereiksi. Siitä Kristersson, kristillisdemokraattien Ebba Busch ja liberaalien Johan Perhson ovat kuitenkin joutuneet maksamaan kovan hinnan.

Ruotsidemokraatit saavat oman toimiston kaikkein pyhimpään eli pääministerin kansliaan. Yksikään Kristerssonin hallituksen päätös ei synny ilman, että hallituksen tukipuolue ruotsidemokraatit on asian hyväksynyt.

Åkesson on kuin jengijohtaja, joka päättää mitä Kristerssonin hallitus saa tehdä. Kolme porvaripuoluetta ovat Åkessonin panttivankeja.

Selitys löytyy suuruudesta. Ruotsidemokraatit on oikeistoleirin suurin puolue. Ilman heidän ääniään oikeistohallitus ei saa valtiopäivillä läpi mitään. Jos ruotsidemokraatit kääntävät peukun alas, demareilla se on sitä valmiiksi ja lopputuloksena on enemmistö valtiopäivillä.

Kristersson on siten pääministeri, joka johtaa hallitustaan ruotsidemokraattien polvelta.

Vain vauraita ulkomaalaisia Ruotsiin

Suurimmin vaikutus näkyi heti tuoreeltaan, kun uuden hallituksen puoluejohtajat esittelivät Tidö-sopimuksensa. Nimi viittaa Tukholman ulkopuolella olevaan linnaan, jonka holveissa hallituksesta neuvoteltiin.

Sopimuksessa on seitsemän eri ongelma-aluetta ja uuden hallituksen ratkaisut niihin. Perjantaina puoluejohtajat saivat esitellä suunnitelmat itselleen läheisimmästä teemasta.

Jimmie Åkesson sai puheenvuoron ensimmäisenä. Ruotsin maahanmuuttopolitiikka kiristyy radikaalisti. Samoin rikoksista langetettavat rangaistukset.

Åkessonin mukaan jatkossa esimerkiksi turvapaikanhakijoita otetaan vain EU:n minimitason verran. Kiintiöpakolaisia Ruotsi on ottanut 6 400 vuodessa, jatkossa luku on 900. Kansalaisuuden ehtoja tiukennetaan, rikollisia karkotetaan, maahan pyrkivien palkkaehtoja kiristetään.

Rikollisuutta vastaan taistellaan Åkessonin mukaan entistä kovemmin rangaistuksin ja vankilapaikkoja vuokrataan ulkomailta. Kerjääminen kielletään koko maassa.

Kristillisdemokraatit ovat selvästi saamassa sosiaali- ja terveysministerin paikan. Ebba Buschin mukaan nyt ruvetaan selvittämään, miten terveydenhoidon ohjat valtiollistetaan. Ruotsidemokraattien vaatimus ilmaisesta hammashoidosta löytyy myös tehtävälistalta.

Busch esitteli myös uuden hallituksen energiapolitiikkaa. Ruotsi rakentaa jatkossa uusia ydinvoimaloita.

Liberaalien Johan Pehrson oli aika vaitonainen, sillä liberaalit arvot eivät hallituksen suunnitelmissa loista. Jotain puolueen lempiaiheesta eli koulutuksesta mukaan oli kuitenkin tarttunut. Jatkossa uudet vapaakoulut eivät saa toimia rahantekokoneina vaan voitot on suunnattava opetuksen kehittämiseen.

Kokoomusjohtaja ja tuleva pääministeri Ulf Kristersson myönsi suoraan, että hävisi taistelun työttömyysturvan leikkaamisesta. Kokoomus olisi halunnut palauttaa sen koronaa edeltävälle tasolle, ruotsidemokraatit ei. Toinen sai tahtonsa läpi ja se ei ollut kokoomus. Kokoomuksen vaatimat veronkevennykset suunnataan nyt pienituloisille.

Ei selkeää vastausta Turkin Nato-ehtoihin

Uuden hallituksen pääministeri ei puhunut tänään ulkopolitiikasta pihaustakaan.

Kysyttäessä Nato-hakemuksesta ja Turkin varsinkin Ruotsille asettamista vaatimuksista Kristersson vastasi ympäripyöreästi ja vetosi Naton, Ruotsin ja Suomen väliseen kesäkuiseen asiakirjaan.

Suomelle voi olla hankalaa, jos uusi pääministeri osoittautuu tietämättömäksi Nato-hakemukseen liittyvistä yksityiskohdista ja varsinkin Turkin vaatimuksista.

