Puolustusministeri Antti Kaikkonen: ”Venäjän ei anneta sotaa voittaa, mutta ei Venäjä minnekään katoakaan”

Länsi on sitoutunut auttamaan Ukrainaa niin kauan kuin tarve vaatii. Eurooppalaisella puolustusteollisuudella on tässä tärkeä rooli, sanoo lauantain Ykkösaamun suoran lähetyksen vieras puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Venäjän aloittama sota tarkoitti ensin hyökkäystä Ukrainaan viime helmikuussa. Nyt sodan uusi vaihe on näyttäytynyt muun muassa Nord Stream -putkien räjähdyksinä, joiden tekijästä ei ole varmuutta, Pohjois-Saksan rautateiden sabotaasina, jonka tekijää ei tiedetä, Bornholmin saaren sähkömottina, epämääräisenä lisääntyvänä laiva- ja lennokkiliikenteenä meressä kulkevien tietoliikennekaapelien tai norjalaisten öljynporauslauttojen lähettyvillä.

– Nämä ovat merkkejä kireästä turvallisuustilanteesta, jossa erilaisia tapahtumia tulkitaan osana isompaa kokonaisuutta, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Kaikkonen toistaa muun lännen kannan, että ainakin Nord Stream -putkien räjäytys oli tahallinen teko, joka on vaatinut sellaista kyvykkyyttä, joka viittaa valtiolliseen toimijaan.

Julkisuuteen annetaan tietoja niukasti

Media on kaasuputkien räjäytysten jälkeen ollut erittäin kiinnostunut myös Suomen kriittisen infran haavoittuvuuksista. Niistä viranomaiset eivät kerro julkisuuteen.

– Operatiiviset viranomaiset suojaavat omaa toimintaansa, eivätkä siksi voi kertoa kovin tarkasti siitä, mitä tietävät tai eivät tiedä. Kommentointi helposti kertoo myös vastapuolelle viranomaisten kyvystä havaita ja torjua uhkia, perustelee Kaikkonen.

Kansalaistenkin on syytä varautua

Presidentti Sauli Niinistö on useaan kertaan varoittanut sodan uudesta vaiheesta ja kehottanut ihmisiä kiinnittämään huomiota, jos omassa ympäristössä tapahtuu jotain poikkeavaa.

– Tällaisista havainnoista kannattaa ilmoittaa esimerkiksi paikallispoliisille. Suojelupoliisin (Supo) verkkosivuilta löytyy kanava havaintojen ilmoittamiseen, Kaikkonen sanoo.

Supon mukaan Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhka on kohonnut sekä fyysisessä että kyberympäristössä. Erityisesti kriittisen infran yritysten ja organisaatioiden on syytä varautua ja huolehtia tarkasti turvallisuudestaan. Supo ei kuitenkaan pidä todennäköisenä suomalaisen infrastruktuurin toiminnan lamauttamista lähitulevaisuudessa.

– Jokaisen on hyvä varautua selviämään lyhytkestoisissa häiriöissä, kuten sähkökatkoissa. Suomalainen 72 tunnin kotivara-konsepti on hyvä ja siitä löytyy paljon tietoa verkosta. Kotivaraan kuuluu ruokaa, vettä ja lääkkeitä kolmeksi vuorokaudeksi, sanoo Kaikkonen.

Hän kuitenkin muistuttaa, että turvallisuusviranomaiset valvovat turvallisuutta vuorokauden ympäri.

Ukraina jatkaa puolustautumistaan lännen ase- ja materiaaliavun turvin

Ukrainalaiset kaupungit ja siviilikohteet ovat olleet toistuvien Venäjän ohjusiskujen kohteena ja sotaa käydään myös rintamalla. Kaikkosen mukaan Ukraina tarvitsee kaikenlaista apua: ammuksia ja aseistusta rintamalle.

– Kylmä talvi on tulossa ja varmasti tulee tarvetta esimerkiksi sotilaiden talvivarustuksellekin, jota Suomesta on lähdössä Ukrainaan, Kaikkonen kertoo.

Tärkeää on jatkaa myös tiedustelutietojen antamista Ukrainalle. Seuraavaksi luvassa on merkittävää apua ilmatorjuntaan. Yhdysvallat on luvannut kiirehtiä Nasams-ilmatorjuntajärjestelmän toimittamista, Saksa on luvannut Ukrainalle Iris-T SLM –ilmapuolustusjärjestelmän.

– Suomi on myöntänyt Ukrainalle tähän mennessä yhdeksän puolustustarvikeapupakettia, jotka ovat yhteisarvoltaan noin 105 miljoonaa euroa. Kymmenennen tukipaketin valmistelu on aloitettu ja päätöksentekoon se tulee loppusyksyn aikana, kertoo Kaikkonen.

Hän painottaa eurooppalaisen puolustusteollisuuden merkitystä.

– Tavoitteena on, että teollisuuden rattaat saataisiin pyörimään niin, että Ukrainaan riittää puolustusmateriaalia ja pystymme täydentämään myös omia varastojamme.

Perusasia pysyy kuitenkin samana:

– Venäjän ei anneta sotaa voittaa, mutta ei Venäjä minnekään katoakaan. Tuossa se jatkossakin pysyy. Tästä kaikesta seuraa hyvin pitkä talvi Venäjän ja lännen välisille suhteille, arvioi Kaikkonen.

