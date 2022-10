Laserleikattu teräs taipuu Kirsi Kaulasen käsittelyssä hehkuviksi orgaanisiksi muodoiksi: "Haluan veistää olemista äärettömän äärellä"

Keravan taidemuseon yhdeksässä huoneessa kimaltelee harsomainen, monikerroksinen teräspitsi, jonka lukuisista yksityiskohdista ja taidokkaasta ornamentiikasta heijastuu erilaisia kuvioita, valoa ja varjoja seiniin ja lattiaan. Kokonaisuutta täydentää äänimaailma, joka humisee, kilahtelee, kumisee ja välillä pamahteleekin.

Ei ole ihme, että Kirsi Kaulasen tuore näyttely kantaa nimeä Pohjoinen myriadi: kreikkalaisperäinen myriadi-sana kun viittaa suunnattomaan, laskemattomaan määrään. Tuntuu siltä kuin avaruus kimaltelevine tähtineen ja planetaarisine sumuineen olisi laskeutunut taidemuseon sisuksiin.

– Olen halunnut tälllä näyttelyllä veistää äärettömän äärellä olemista: sellaista kokemusta, kun on pohjoisen taivaan alla ja uppoaa tähtien joukkoon. Tai kun hiihtää tunturin huipulle ja sulautuu maisemaan, joka avautuu ympärillä 360 astetta, Kirsi Kaulanen kiteyttää.

Geysirit-veistoksia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Motus 1-3 -veistoskokonaisuutta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Osa veistoksista tuottaa myös ääniä robotiikan avulla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Luonto tallentuu kehon muistiin

Kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen tunnetaan suurikokoisista julkisista teräsveistoksistaan, joihin kuuluvat muun muassa Helsingin Musiikkitalossa sijaitseva, yli 2 000 kiloa painava GAIA sekä Aalto-yliopiston yli kymmenen metriä korkea Lumen. Äskettäin Kaulanen voitti presidentti Mauno Koiviston muistomerkin suunnittelukilpailun.

Lapin Äkäslompolossa lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneelle Kaulaselle luonto on se ensisijaisin inspiraationlähde. Veistosten muodoista voi löytää vaikkapa yksittäisen voikukan siemenen ilmavuutta, puiden juuriston monimutkaisia lonkeroita tai jäkälän liuskaisia haarakeryppäitä. Kaulanen kokee itselleen erityisen läheiseksi orgaanisen pyöreän muodon.

– Oikeastaan koko tämä näyttely rakentuu luonnon geometrian inspiroimasta ornamentiikasta ja muodoista.Olen samoillut luonnossa syntymästäni saakka ja koen, että metsä on kotini. Kun liikun luonnossa, sen muodot tallentuvat kehoni muistiin ja tulevat käsieni kautta konkreettisiksi veistoksiksi. Minulle kuvanveisto tarkoittaa nimenomaan tätä.

Pohjoinen myriadi -näyttelyyn kuuluu myös Luontokatohuone, joka Kaulasen mukaan on hätähuuto katoavan luonnon puolesta.

– Olen veistänyt sinne uhanalaisten kasvien siluetteja ja juuria. Kokonaisuuteen kuuluvat oleellisena osana myös Yhdistyneiden kansakuntien ehdottamat kahdeksan kohtaa, joiden avulla luontokato voisi pysähtyä.

Lähikuva Pohjoinen ääretön -installaatiosta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Pohjoinen ääretön -installaatiota. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Näyttelyhuoneen keskipisteenä oleva suurikokoinen Samsara-veistos. Samsara viittaa Itä-Aasian uskontojen käsitykseen elämän kiertokulusta. Harsoiselta näyttävästä ulkomuodostaan huolimatta tämäkin teos on terästä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Teräs soveltuu runsaisiin yksityiskohtiin

1990-luvulla Kirsi Kaulasen veistosten materiaalina toimi käsintehty paperi, jonka jälkeen hän siirtyi vaneriin ja siitä käytännön syistä teräkseen.

– Teräs oli looginen vaihtoehto, koska halusin tehdä herkempiä, pitsimäisempiä kuvioita ja rakentaa niiden pohjalta veistoksia.

Kaulasen teoksista tekee mielenkiintoisella tavalla ristiriitaisia materiaalin ja aihepiirin välinen jännite. Laserleikatusta teräksestä on syntynyt monikerroksisia ja yltiörunsailla yksityiskohdilla prameilevia kokonaisuuksia, joiden esikuvana on usein orgaaninen luonto. Koska Kaulanen ottaa taiteessaan kantaa myös luonnon säilymisen puolesta, veistosten materiaalivalinta on vaatinut pohdintaa.

– Veistokseni kestävät satoja vuosia, joten suhteessa painoon niiden hiilijalanjälki on pieni. Kyllähän tässä toisaalta haastetta on, mutta kaikki ihmisen käyttämä materia vie energiaa.

Seinään kiinnitetty Pyhä yksinäinen -veistos... Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

...ja tässä kuvassa sama veistos toisesta kulmasta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Metallia ja hehkuvia valoryöpsähdyksiä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kirsi Kaulasen veistokset lähtevät yleensä liikkeelle yksittäisestä piirretystä viivasta. Taiteellis-tekniseen tiimiin kuuluvat myös vektoroija, seppämestari sekä sähkömies. Sinkan näyttelyn kohdalla äänimaailmasta ovat vastanneet lyömäsoitintaiteilija Teho Majamäki ja metalliyhtye Stratovariuksesta tuttu Lauri Porra, valaistuksesta taas Sara Leino. Veistosten laserleikkaaminen on tapahtunut Kokkolassa.

– Tällä hetkellä laserleikkausta käytetään taiteessa paljonkin, mutta minulla on kuitenkin oma tapani sukeltaa ornamentiikkaan ja pitsimäisyyteen. Minulle runsaus ei ole rikos vaan vaatimus.

Näyttelystä löytyy myös installaatio, jonka sisälle voi mennä kuuntelemaan äänimaisemaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Lumen-veistoksen heijastuksista voi löytää vaikkapa lapinpöllön silmät tai perhosen siivet. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kun näkymätön ja näkyvä maailma yhdistyvät

Paitsi luontoon, Pohjoinen myriadi -näyttelyn veistoksissa on viittauksia myös suomalaiseen muinaisuskoon. Kuusi metriä korkeaa Sammas-veistosta varten hakkuuaukioilta on kerätty männyn juuria ja koivun runkoja. Suomalaisessa mytologiassa sammas tarkoittaa maailmanpylvästä, joka yhdistää toisiinsa näkymättömän ja näkyvän todellisuuden.

– Muinaisusko on osa perinnettämme – emme ole millään tavalla irti irti menneisyydestämme, vaan se on koko ajan läsnä ja mukana. Esimerkiksi seitakivet ovat edelleen käytössä. Ne ovat paikkoja, joissa on voimaa.

Kuusi metriä korkea Sammas-veistos viittaa suomalaiseen muinaisuskoon. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Myös unet ja alitajuinen ovat Kirsi Kaulaselle tärkeitä asioita.

– Monet taiteellisista ideoistani ovat syntyneet unissa, ja meditaatio on ollut minulle rakas harrastus jo useiden vuosien ajan.

Mutta mikä sitten on katsojan rooli: kuinka Pohjoinen myriadi -näyttelyn rikas ja metallihehkuinen universumi tulisi kokea?

– Tämä on enemmän sydämellä kuin järjellä koettava näyttely, Kirsi Kaulanen summaa.