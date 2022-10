Thaimaan päiväkotiampujalla raskas huumetausta – kannabiksen salliva hallitus aloittaa ankaran huumesodan

Ainakin 23 päiväkotilapsen kuolemaan johtanut ammuskelu on järkyttänyt Thaimaata syvästi. Hyökkääjä, entinen poliisi, oli surmannut uhrejaan ampuma-aseella ja veitsellä.

Verilöylyn päätteeksi tekijä surmasi puolisonsa, poikansa ja itsensä. Itsemurhaan päätynytttä ampujaa ei voi enää kuulustella, mutta hänen taustastaan näyttää löytyvän vuosien päihderiippuvuutta.

Tekijä koukussa hullunpilleriin

Ennen ammuskelua poliisi oli ollut oikeudessa vastaamassa syytteisiin huumerikoksista. Hänet oli erotettu kesäkuussa poliisivoimista paikallisen yaba-huumeen hallussapidosta. Hän oli aiemmin kertonut olleensa riippuvainen huumeista vuosikymmenten ajan. Aiheesta kirjoittaa muun muassa The Economist-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Tekohetkellä hän ei ollut huumeiden vaikutuksen alaisena. Poliisin käyttämää halpaa huumetta kutsutaan hullunpilleriksi. Metamfetamiinia ja kofeiinia sisältävän pillerin sanotaan antavan valtaisan energiasysäyksen, mutta altistavan myös psykoosille ja paranoialle.

Yllätystestejä työntekijöille

Thaimaan poliisi on viime päivinä esitellyt useiden huumetakavarikkojen saaliita.

Pääministeri Prayut Chan-o-cha on ilmoittanut hallituksen ryhtyvän kiireellisiin toimiin huumeongelman nujertamiseksi. Kaikille hallinnon työntekijöille saatetaan määrätä satunnaisia huumetestejä ja aselakeja tarkastetaan. Poliisien taustat tutkitaan nykyistä perusteellisemmin.

Suosikkihuumetta vaikea kitkeä

Thaimaan huumeongelma on monitahoinen. Esimerkiksi yabaa tuotetaan naapurissa Myanmarissa. Muutaman kymmenen senttiä maksava pilleri on korvannut paikallisen oopiumin suosituimpana huumeena. Jo kolme neljästä vieroitushoidossa olevasta narkomaanista on yaban käyttäjä.

Kannabis käytännössä sallittua

Pääministerin julistuksesta huolimatta Bangkokia luonnehditaan "Aasian Amsterdamiksi" maan sallivan kannabis-lainsäädännön vuoksi.

Toisaalta muiden huumeiden salakuljetus ja kaupittelu on ankarasti kielletty jopa kuolemanrangaistuksen uhalla. Ankaria tuomioita kuitenkin uhmataan alan tuottoisuuden vuoksi. Kolmannes Kaakkois-Aasian vankiloissa olevista thaimaalaisista on saanut huumeisiin liittyvän tuomion.

Edellinen hallitus kävi nykyisen oppositiopuolueen Pheu Thain johdolla huumesotaa vuonna 2003, mutta laihoin tuloksin. Huumerikollisuusväitteet johtivat mielivaltaiseen oman käden oikeuteen.

Huumeet ovat yksi Thaimaan ensi vuoden vaalien kärkiteemoja.