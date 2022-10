Pääministeri Sanna Marin SDP: n talouslinjasta – "Kyse ei suinkaan ole siitä, että haluaisimme korottaa veroja"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että synkentyneessä taloustilanteessa on tarkasteltava myös sopeutustoimia. Hän sanoo pitävänsä tärkeänä sitä, että katsotaan sekä tulopuolta että menopuolta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että synkentyneessä taloustilanteessa on tarkasteltava myös sopeutustoimia. Marin kommentoi taloustilanteen vaatimia toimia lauantaina Espoon Leppävaarassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Hän sanoo pitävänsä tärkeänä sitä, että talouden tasapainottamistoimissa katsotaan sekä tulopuolta että menopuolta. Marinin mukaan tärkeintä on kuitenkin kasvuhakuinen politiikka sekä työllisyyden tukeminen ja rakenteelliset uudistukset.

– Lisäksi voimme totta kai katsoa sopeutustoimia, mutta tässä pidän itse tärkeänä sitä, että katsomme sekä tulopuolta että menopuolta. SDP ei ole valmis mihinkään sellaisiin leikkauksiin, jotka kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin tai esimerkiksi koulutukseen, jota meidän pitää ennen muuta vahvistaa eikä heikentää, Marin sanoi.

Marin ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, minkälaisiin leikkauksiin SDP:ssä oltaisiin valmiita. Marinin mukaan puolue valmistelee talouspoliittisen ohjelmansa eduskuntavaalien lähestyessä.

Marin kuitenkin kiisti, että puolue haluaisi nostaa veroja. Marin sanoo, että SDP pyrkii tukkimaan verotuksen porsaanreiät.

– Kyse ei suinkaan ole siitä, että me haluaisimme korottaa veroja, vaan siitä, että meidän verojärjestelmämme olisi mahdollisimman ehjä. Siinä ei olisi porsaanreikiä. Niitä voitaisiin tilkitä niin, että verokannat voisivat olla matalampia ja sitä kautta voisimme tukea kasvua, Marin sanoi.

Marin: Eurooppalaista puolustusta vahvistettava

Euroopan sosialistipuolueiden kokouksesta Berliinistä lauantaina palannut pääministeri Sanna Marin kannattaa Saksan liittokanslerin Olaf Scholtsin esitystä vahvistaa eurooppalaista puolustusta.

Eurooppalaisen puolustuksen vahvistamista esittänyt Scholts puhui Berliinissä järjestetyssä Euroopan sosialistipuolueiden kokouksessa viikonvaihteessa. Scholts haluaisi muuttaa puolustusta koskevat päätökset määräenemmistöisiksi. Lisäksi hän haluaisi päämajan ja itsemääräämisoikeutta EU:n asevoimille.

– Me emme ole tällä hetkellä riittävän kyvykkäitä puolustuksen puolella. On ihan suoraan sanottava, että jos Yhdysvallat eivät olisi mukana näin vahvasti tukemassa Ukrainaa rahallisesti ja aseellisesti, Eurooppa ei yksin tässä pärjäisi. Meidän pitää oppia tästä se, että meidän pitää vahvistaa eurooppalaista puolustusta, Marin sanoo.

Marinin mukaan puolustukseen pitää satsata, niin kuin tällä hetkellä maat tekevät.

– Esimerkiksi Suomi on tällä hallituskaudella tehnyt päätöksen mittavasta hävittäjähankinnasta. Me satsaamme parhaillaankin puolustukseen entistä enemmän resursseja, koska siinä on kyse Suomen kansalaisten turvallisuudesta, itsenäisyydestä ja siitä, että voimme kaikki olla vapaita. Eli meidän pitää panostaa eurooppalaisen puolustukseen ja olla vahvempia puolustuksen saralla, Marin summasi.

Marin tyrmää ajatuksen EU:n yhteisvelasta

Media kysyi Marinilta näkemystä myös EU:n uuteen yhteisvelkaan. Unionin yhteisvelalla EU-mailla olisi mahdollisuus maksaa kasvavia puolustus- ja energiamenojaan.

Marin ei lämpene ajatukselle EU:n yhteisvelasta.

– Suomi lähtee siitä, että meillä on elpymisvälineessä edelleen 200 miljardia nostamattomia lainoja. Näiden käyttötarkoitusta voitaisiin muuttaa esimerkiksi vauhdittaaksemme energiainvestointeja ja pitääksemme huolta siitä, että kaikki ihmiset pärjäävät tässä erittäin vaikeassa tilanteessa. Eli käytetään näitä olemassa olevia välineitä, joita meillä on jo sovittuna, Marin sanoi.

Yhteisvelkaa on aiemmin otettu esimerkiksi koronakriisin hoitamiseksi.

Marin totesi, ettei hänellä ole tietoa, että asiasta keskusteltaisiin ensi viikolla Eurooppa-neuvostossa. Virallisesti uutta yhteisvelkapakettia ei siis ole esitetty, mutta asiasta on unionin piirissä kuitenkin käyty keskusteluja.