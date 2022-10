Suurimmat puolueet eivät syty vähemmistöhallitukselle – PS:n Luukkanen: Demokratian kannalta enemmistöhallitus on paras

Vähemmistöhallitukset ovat muissa Pohjoismaissa yleisiä. Se nähtiin jälleen, kun Ruotsissa esiteltiin uusi vähemmistöhallitus.

Suomessa puolestaan on ollut enemmistöhallitus yhtäjaksoisesti 1970-luvun loppupuolelta asti.

Erona maiden välillä on ollut, että Ruotsissa on vallinnut vuosia blokkipolitiikka, jonka myötä äänestäjä on tiennyt etukäteen, millaiselle hallituspohjalle antaa äänensä.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on väläyttänyt Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että vähemmistöhallitus voi olla Suomellekin hyvä vaihtoehto.

Asiasta ovat kirjoittaneet lehteen yliasiamies Jyrki Katainen jaDemokratia ja osallisuus -teeman johtaja Veera Heinonen Sitrasta sekä entinen ministeri Jouni Backman.

Heidän mukaansa monissa maissa mukaan lukien Suomessa toimintakykyistä hallitusta on ollut vaikea koota vaalituloksen perusteella.

Heidän mielestään vähemmistöhallituksen mahdollisuuteen kannattaa ainakin varautua, vaikka siihen ei tietoisesti pyrittäisi.

Yle kysyi viiden suurimman puolueen puoluesihteereiltä, miten puolueissa suhtaudutaan ajatukseen vähemmistöhallituksesta.

SDP:n Rönnholm: Vähemmistöhallitukseen on Suomessa henkisesti pitkä matka

Pääministeripuolue SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm pitää hyvänä, että eri vaihtoehdoista keskustellaan, mutta ei ottaisi liian yksioikoisesti mallia muista maista.

– Suomen ja muiden, esimerkiksi naapurimaiden, välille ei pidä vetää suoria yhtäläisyysmerkkejä, sillä lait ja hallituksen muodostamisen käytännöt eroavat.

Rönnholm ei pidä vähemmistöhallitusta kaiken kaikkiaan kovin todennäköisenä, vaikka sanoo SDP:n tutkivan asiaa.

– Suomessa on siihen henkisesti pitkä matka, ja se edellyttää myös hallinnossa mittavia valmisteluja.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ei pidä vähemmistöhallitusta kovin todennäköisenä. Kuva: Esa Fills / Yle

Perussuomalaiset: Enemmistöhallitus paras demokratian kannalta

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen näkee, että nyky-Suomeen soveltuu parhaiten enemmistöhallitus.

– Demokratian ja parlamentarismin kannalta enemmistöhallitus on paras, jokainen puolue joka tulee sinne kantaa myös vastuuta, hän sanoo.

“Poliittisesti vaikeassa tilanteessa” Luukkanen näkee vähemmistöhallituksen mahdollisena vaihtoehtona edellyttäen, että hallituksella on eduskunnasta tukea.

Luukkanen kuvailee Ruotsin uuden vähemmistöhallituksen olevan ruotsalainen vaihtoehto, joka johtuu maan poliittisesta tilanteesta.

– Se kielii itse asiassa siitä, että ruotsalainen yhteiskunta haluaa päästä eroon väkivallasta ja maahanmuuton tuottamista ongelmista, Luukkanen sanoo.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo, että Suomessa on historian aikana ollut myös tarpeellisia vähemmistöhallituksia. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Kokoomus halajaa ensisijaisesti enemmistöhallitusta

Kannatuskyselyjä johtavan kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko katsoo, että ensin on järkevintä yrittää muodostaa enemmistöhallitus sillä mandaatilla, jonka kansa on antanut.

Kokko uskoo, että enemmistöhallitus saadaan aikaan myös ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.

– Tärkeää on tietenkin näin haastavina aikoina, että Suomessa on kaikissa olosuhteissa toimintakykyinen hallitus.

Kokon mukaan enemmistöhallitus on todennäköisesti vakaudeltaan parempi vaihtoehto.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko uskoo, että enemmistöhallitus saadaan muodostettua myös ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että myös vähemmistöhallitukseen varaudutaan, jos syystä tai toisesta enemmistöhallitusta ei kyettäisi muodostamaan.

– Kaikki vaihtoehdot pitää pitää auki.

Kokko arvioi, että tiettyjä, esimerkiksi taloutta ja työllisyyttä koskevia asioita ei välttämättä olisi yksinkertaista viedä läpi vähemmistöhallituksella.

Keskustan Pirkkalainen suhtautuu avoimesti vähemmistöhallitukseen

Keskusta ei ole määritellyt kantaa vähemmistöhallituksiin, mutta puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen suhtautuu itse ajatukseen avoimesti. Hän toivoo asiasta yhteiskunnallista keskustelua.

– Se voisi olla yksi vastaus pirstaloituneeseen puoluekenttään ja myös eduskunnan roolin kasvattamiseen.

Koska vähemmistöhallitus tarvitsee tukea oppositiolta, se sitouttaa lakihankkeisiin paremmin kaikki eduskuntapuolueet, Pirkkalainen näkee.

– Lisäksi pirstaloituneen puoluekentän aikakaudella olisi hyvä asia, että puolueet pääsisivät mahdollisimman laajasti vaikuttamaan ja kaikilla kansanedustajilla olisi vaikuttava rooli.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mielestä vähemmistöhallituksen mahdollisuutta kannattaisi tarkastella myös Suomessa. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Samaan aikaan hän kuitenkin muistuttaa, että muissa Pohjoismaissa vähemmistöhallitukset eivät ole olleet mikään “autuaaksi tekevä toimintamalli”. Hän viittaa esimerkiksi siihen, että pelkästään viime vuoden aikana Ruotsissa vähemmistöhallitus kaatui kahdesti.

– Se on mallina hallituskriiseille altis.

Toisaalta pirstaloituneen puoluekentän aikana myös enemmistöhallitus on herkkä hallituskriiseille, kun hallitukseen joudutaan kokoamaan laajoja koalitioita, Pirkkalainen lisää.

Vihreät: Ruotsin esimerkki osoittaa, että edessä olisi kaupankäynti

Vihreissä lähtökohta on, että Suomeen muodostetaan myös ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen enemmistöhallitus. Puoluesihteeri Veli Liikanen katsoo, että enemmistöhallitusmalli on Suomessa osoittanut toimivuutensa myös kriisioloissa.

Liikasen mielestä Ruotsin esimerkki näyttää, että vähemmistöhallitusta muodostattessa edessä on iso kaupankäynti niin kutsuttujen tukipuolueiden kanssa.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikasen mielestä Ruotsin esimerkki osoittaa, että vähemmistöhallituksen kokoaminen johtaa kaupankäyntiin tukipuolueiden kanssa. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Hänen mukaansa voidaan kysyä, että eikö suomalainen järjestelmä, jossa tietyt puolueet ovat avoimesti muodostamassa hallituksen linjaa, ole kuitenkin läpinäkyvämpi ja vallankäytön kannalta selvempi.

– Osittain vähemmistöhallitusajatusten taustalla tuntuu minusta kuuluvan myös kaiku sellaiseen maailmaan, jossa tunnetut kaksi suurta puoluetta olisivat hallituksessa ja pystyisivät määrittämään maan linjaa. Se ei ole meidän poliittinen kenttämme enää.

