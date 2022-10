Yhdysvalloilta ja Kanadalta kalustoapua Haitin poliisille – pääkaupunki on luisumassa anarkiaan

Haitin pääkaupunki Port-au-Prince on muuttumassa sotatantereeksi. Kaupunkilaiset eivät enää uskalla liikkua kaupungilla tai mennä töihin väkivallan pelossa. YK:n mukaan ruokapula on paikoin katastrofaalinen.

Kauppojen hyllyt ovat tyhjiä. Se ei ole Haitissa kovin poikkeuksellista. Poikkeuksellista on tänä syksynä ollut se, että normaali arki on muuttumassa asukkaille erittäin vaikeaksi aseellisten jengien vahvistumisen vuoksi.

Yhdysvallat ja Kanada ovat maailman köyhimpiin valtioihin kuuluvan Haitin ajautumisesta kaaokseen erittäin huolestuneita. Voimattoman poliisin avuksi on toimitettu aseistettuja ajoneuvoja ja muuta välineistöä. Haitin hallitus on myös toistuvasti vedonnut ulkomaisten joukkojen saamiseksi maahan tilanteen rauhoittamiseksi.

Jengit ryöstelevät kaupunkeja, kaduilla kannetaan varastettuja kodinkoneita

Apua tarvitaan, sillä voimakkaat aseelliset jengit ovat huomattavasti järjestysvaltaa toimintakykyisempiä.

Syyskuussa jengit ympäröivät tärkeän polttoainevaraston ja vaativat pääministeri Ariel Henryn eroa kohonneiden elinkustannusten vuoksi. Henry ilmoitti syyskuun alussa, ettei hänen hallintonsa enää kykene maksamaan polttoainetukiaisia. Ryöstäjät ovat viikonvaihteessa tunkeutuneet myös varaston alueelle ja vieneet 10 miljoonaa gallonaa bensaa ja dieseliä ja 800 000 gallonaa kerosiinia.

Polttoainepulan seurauksena huoltoasemia on suljettu ja kauppojen ryöstely lisääntynyt. Kaduilla kanniskellaan varastettua tavaraa. Väkivallan uhan pelästyttämät ihmiset asuvat väliaikaisleireillä puistoissa. Mielenosoittajat ovat pystyttäneet tiesulkuja.

Kolera leviää

Sairaalat ova joutuneet supistamaan toimintaansa puhtaan veden puutteen ja sähkökatkojen vuoksi.

Samaan aikaan Amerikan valtioiden terveysjärjestö on huolissaan koleran leviämisestä. Haitissa on todettu yli 560 epäiltyä koleratapausta. Satoja ihmisiä on sairaalassa. Kuolemantapauksia on vahvistettu 35, mutta luvun arvioidaan olevan korkeampi puutteellisen tilastoinnin vuoksi.

Edellisessä vakavassa epidemiassa vuonna 2010 koleraan kuoli arviolta 10 000 ihmistä. Panamerikkalaisen terveysjärjestön mukaan tilanne on ollut viime vuosina parempi. Esimerkiksi vuonna 2020 Haitissa ei todettu yhtään varmistettua koronatapausta.

YK: Haitissa ensi kertaa katastrofaalista ruoan puutetta

Haitissa on raportoitu ensi kertaa katastrofaaliseksi luokiteltua ruoan puutetta, kertovat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö ja Maailman ruokaohjelma.

Tuoreen Integrated Food Security Phase Classification (IPC) -analyysin mukaan Haitin noin 11 miljoonasta asukkaasta ennätykselliset 4,7 miljoonaa kokee akuuttia ruokaturvattomuutta, mikä tarkoittaa IPC:n luokittelussa vähintään tasoa kolme. Heistä 1,8 miljoonaa ihmistä kokee hätätason ruokaturvattomuutta (taso 4) ja 19 000 ihmistä katastrofaalista ruokaturvattomuutta (taso 5).