Salamyhkäisyys leimaa SM-liigakäyttöön suunnitteilla olevaa jäähallia – sopiiko tämä avointa päätöksentekoa korostavaan kaupunkiin?

Lappeenrannan uuden jäähallin kilpailevista suunnitelmista odotetaan kuumeisesti lisää tietoa. Ylen tietojen mukaan suunnitelmista on tarkoitus kertoa julkisuuteen vielä lokakuun aikana.

Muun muassa jääkiekon SM-liigajoukkue SaiPan käyttöön tuleva uusi jäähalli on jo päätetty rakentaa Kisapuistoon nykyisen hallin viereen keskustan laitamille.

Elokuun alussa julkisuuteen valui kuitenkin tieto, että jäähallin sijainniksi esitellään Lappeenrannan kauppatoria kaupungin ydinkeskustassa. Tällöin Lappeenrannan toriyhdistyksen puheenjohtaja Antti Pyysing kertoi julkisessa Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun), että jäähallia on suunniteltu sijoitettavaksi kauppatorille.

Sanomalehti Etelä-Saimaan ja Ylen saamien tietojen mukaan jääareenahankkeen takana on lappeenrantalainen rakennusliike Efika ja paikallisia sijoittajia.

Yksityinen toimija on esitellyt poliitikoille kesällä keskusta-alueelle keskittyvää “merkittävää hanketta”.

Lue lisää: Lappeenrannassa paljastui salainen suunnitelma rakentaa jäähalli kauppatorin paikalle – päättäjät tietoisia asiasta, taustatahosta ei tietoa

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) toivoo, että yksityiset tahot tulisivat pian julkisuuteen hallisuunnitelmien kanssa. Arkistokuva vuodelta 2021. Kuva: Seppo Kivimäki/Yle

Salamyhkäisyys vs. päätöksenteon läpinäkyvyys

Suuri kysymys on, miksi hanketta valmistellaan niin salamyhkäisesti kaupungissa, jonka strateginen linjaus on läpinäkyvyys päätöksenteossa.

Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) vastasi Ylen kysymyksiin hallihallihankkeen tiimoilta.

Miksi asiaa valmistellaan niin salamyhkäisesti, kun kaupungin strategia puhuu läpinäkyvän päätöksenteon puolesta?

– Tällä hetkellä sitä ei valmistele kaupunki vaan yksityiset tahot.

Mutta eikö asian pitäisi olla jo julkinen, koska hallihankkeeseen käytettäisiin kuitenkin kaupunkilaisten verorahoja?

– Sitten jos ja kun se tulee kaupungille harkittavaksi, niin siinä vaiheessa kaupungin osalta asia tehdään avoimesti. Me me emme voi siihen vaikuttaa, miten yksityiset tahot tuovat omia asioitaan julkisuuteen.

Eivätkö luottamushenkilöt ja poliitikot ole olleet jo siinä vaiheessa mukana sopassa, kun yksityiset tahot ovat teille asiaa esitelleet?

– Jos tällaisista mahdollisuuksista kerrotaan poliitikoille, niin en pitäisi sitä asian valmisteluna.

Eikö tästä salamyhkäisyydestä ole jo haittaa kaupungille maineelle?

– Olen sitä mieltä, että olisi mahtavaa, että asia tulisi pian täysin julkisuuteen. Se ei ole kuitenkaan meidän käsissämme.

Kauppatorille suunniteltu areenaidea tuli julkisuuteen elokuussa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Yksityinen toimija neuvottelee, kaupunki odottaa

Yle tavoitti myös Lappeenrannan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimin.

Missä tässä vaiheessa mennään kauppatorin hallisuunnitelmien kanssa?

– Odotustilassa ollaan nyt. Odotetaan, että hankkeeseen ryhtyvät tulisivat esille ja esittelisivät hankkeen julkisesti. Ja sen jälkeen poliittisessa ohjauksessa lähdetään joko toimenpiteisiin tai sitten ei lähdetä.

Omistaako kaupunki torin alueen tontit?

– Kaupunki omistaa torin alueella katualueita, torialuetta ja kauppahallin tontin. Myös yksityisellä on suunnitellun areenan alueella omistusta.

Ylen tietojen mukaan yksityinen taho on käynyt neuvotteluita ja tehnyt esisopimuksia alueen rakennuksista ja tonteista. Onko kaupunki ollut mukana kiinteistöneuvotteluissa?

– Ei ole ollut. Olemme kuulleet kyllä, että neuvotteluita käydään, mutta me emme ole millään lailla osapuolena näissä sopimusneuvotteluissa.

Pankkitalo on Leimin tietojen mukaan venäläistaustaisen henkilön omistuksessa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Pitääkö tämä paikkansa, että jollain torin alueen kiinteistöistä on venäläisomistusta?

– Kyllä mielestäni on. Se niin sanottu pankkitalo, korkea rakennus ja matala siipi, nämä ovat minun tietojen mukaan venäläistaustaisen omistuksessa. En sitten tiedä, onko kyseessä Suomen kansalainen vai syntyperäinen venäläinen. En tiedä taustoja tästä tarkasti.

Miksi hanketta tehdään niin salamyhkäisesti?

– En usko, että heillä on tarvetta salata, mutta uskon, että toimijalla ei ole mandaattia puhua asiasta ennen kuin esisopimukset tai vastaavat asiakirjat on tehty. Toimijan täytyy sopia monien tahojen kanssa asioista. Tämän jälkeen asia voidaan esittää kaupungille, kun heillä on puhevalta kiinteistöihin.

Kisapuiston uusi halli hyväksyttiin kaksi vuotta sitten

Toistaiseksi voimassa on Lappeenrannan kaupunginvaltuuston hyväksymä suunnitelma, jonka mukaan myös uusi jäähalli rakennetaan Kisapuistoon nykyisen hallin viereen. Rakentamisen olisi tarkoitus alkaa vuonna 2024. Kauppatorin suunnitelmat voivat kuitenkin kääntää suunnitelmat päälaelleen.

Tällä hetkellä SaiPan kotipelit pelataan Kisapuistossa, vuonna 1972 rakennetussa jäähallissa. Nykyinen halli on nähnyt parhaat päivänsä. Esimerkiksi hallin katto ei kestä paljoa painoa, joten kattoa joudutaan kolaamaan talvisin vähän väliä.

Lisää aiheesta

SaiPan uusi kotihalli rakennetaan Kisapuistoon, paikasta kiisteltiin liki 4 tuntia ratkaisevassa valtuustossa: "Tilanne muistuttaa jenkkien presidentinvaaleja"

Jäähallin rakentaminen kauppatorille kestäisi kauan – kaavoitus veisi vuoden, valitukset voisivat pidentää aikaa entisestään

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kauppatorille suunnitellaan jäähallin lisäksi asumista, hotelli ja toriparkki – taustalla rakennusliike Efika ja paikallisia sijoittajia

Jäähallin sijoittaminen keskustaan on “varteenotettava vaihtoehto”, sanoo apulaiskaupunginjohtaja – kysyimme, missä Lappeenrannan hallihankkeissa mennään nyt