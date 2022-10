Kiasma kokoaa Tom of Finlandin taiteen ja elämäntarinan näyttelyksi

Tom of Finland on tunnettu homoeroottisista piirustuksistaan, joissa hän kuvaa maskuliinisia miestyyppejä.

Nykytaiteen museo Kiasmaan avautuu huhtikuussa 2023 näyttely Tom of Finlandin ainutlaatuisesta taiteesta ja elämästä.

Näyttely rakentuu Touko Valio Laaksosen elämäntarinan ympärille. Tarinallinen kokoelma sisältää taiteilijan nuoruuden maaseudulla, muuton kaupunkiin, sotilaspalveluksen, sodanjälkeisen ajan sekä lukuisat ulkomaanmatkat Euroopassa ja Amerikassa. Kiasman kokoama näyttely kattaa taiteilijan kuuden vuosikymmenen mittaisen uran vaiheet.

Samaan aikaan Kiasmassa avautuu ryhmänäyttely Dreamy, joka esittelee queerejä teoksia Kansallisgalleria kokoelmista.

Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen taide tuli tunnetuksi Yhdysvalloissa jo hänen elinaikanaa. Kuva: Jack Shear / Courtesy Tom of Finland Foundation

Tom of Finland on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaiskuvataiteilijoita. Hänet tunnetaan piirroshahmoista, jotka loivat uudenlaista kuvaa maskuliinisuudesta aikana, jolloin homoseksuaalisuus luokiteltiin rikokseksi.

Tom of Finlandin elämästä on tehty dokumenttielokuva, elokuva sekä musikaali. Aiemmin taiteilijan teoksia on ollut esillä Suomessa esimerkiksi Helsingin Taidehallissa sekä Turun Wäinö Aaltosen museossa. Pelkästään vuonna 2020 Tom of Finlandin teoksia oli esillä viidessä eri maassa ympäri maailmaa.

Tom of Finland Kiasmassa 28.4.–29.10.2023

