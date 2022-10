Asuntojen hinnat laskevat muualla niin jyrkästi, että asiantuntijan mukaan tilanne on "karu" – selvitimme, miksi Suomi voi säästyä romahdukselta

Korkojen ja asumiskulujen nousu on kääntämässä asuntojen hinnat Pohjoismaissa kaksinumeroiseen laskuun. Suomessa selvitään todennäköisesti vähemmällä, arvioivat pankkien asiantuntijat.

Ovatko asuntojen hinnat romahtamassa ?

Näin kysytään jo alan piireissä niin Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun) kuin Iso-Britanniassa (siirryt toiseen palveluun). (siirryt toiseen palveluun) Asuntojen laskevat hinnat (siirryt toiseen palveluun) puhuttavat myös Ruotsissa.

Jos ostan nyt asunnon, laskeeko sen arvo samantien? Voiko velkaisen asuntoni arvo laskea niin paljon, että tarvitaan lisää vakuuksia? Joudunko pakkomyymään asuntoni?

Kysymykset ovat kuin kamalia kaikuja Yhdysvalloista käynnistyneestä finanssikriisistä vuodelta 2007 tai Suomen 1990-luvun alun lamasta.

Voiko Venäjän edelleen jatkuva hyökkäyssota Ukrainaan käynnistää jotakin vastaavaa asuntomarkkinoilla?

Suomessa asuntomarkkina alkoi hyytyä jo keväällä ja loppukesästä esimerkiksi Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun) kertoi jo hintojen laskusta useassa kaupungissa. Nordea (siirryt toiseen palveluun), OP-Ryhmä (siirryt toiseen palveluun) ja Danske Bank (siirryt toiseen palveluun)ennustavat nyt, että asuntojen hintakehitys on jäämässä ensi vuonna miinukselle.

Ensin huonot uutiset.

Uhkakuva asuntojen jyrkästi laskevista hinnoista voi Suomessa pahimmassa tilanteessa toteutua, jos ennustetusta taantumasta tulee odotettua syvempi eli niin syvä, että työttömyys pahenee paljon ja pakkomyynnit alkavat.

Pakkomyynnit peräti puolittivat asuntojen hinnat 90-luvun alun lamassa, muistaa Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

– Tuli massatyöttömyyttä ja korot olivat toistakymmentä prosenttia. Tuolloin oli paljon tilanteita, joissa vakuus laitettiin myyntiin edullisempaan hintaan. Lamaanhan tultiin ylikuumentuneella taloudella ja ylikuumentuneella asuntomarkkinalla.

Vastaavaa ei ole koettu sen jälkeen. Finanssikriisissä asuntojen hinnat putosivat Suomessa muutamia prosentteja, mutta toipuivat nopeasti. Koronan iskiessä nollakorkoinen asuntokauppa hyytyi vain hetkeksi.

Sitten hyvät uutiset.

– Ikäviä yllätyksiä on viime vuosiin mahtunut, mutta ei 90-luvun alun tilanteeseen päätyminen kyllä näytä todennäköiseltä, Kuoppamäki sanoo.

– Emme odota 90-luvun kriisin toisintoa. Tilanne on hyvin erilainen. Emme odota talouteen mitään syvää lamaa. Eikä meillä ole ollut asuntomarkkinoiden ylikuumenemistakaan, sanoo ekonomisti Joona Widgrén OP-Ryhmästä.

– Skenaario on varsin epätodennäköinen, vahvistaa myös analyytikko Antti Koskivuo Nordeasta.

Ruotsissa asuntojen hinnat kovassa laskussa

Asuntojen hinnat ovat kuitenkin laskusuunnassa ja joissakin maissa näkymä on todella karu.

– Matalat korot ovat tukeneet asuntokauppa ja asuntosijoittamista. Nyt tilanne on toinen. Esimerkiksi Iso-Britanniassa asuntojen hinnat ovat nousset voimakkaasti. Nyt inflaatio on siellä keskimääräistä ripeämpää ja korot nousseet kovaa, mikä rasittaa kotitalouksia. Voisin odottaa, että siellä asuntojen hinnat laskevat merkittävästikin, arvioi Kuoppamäki.

Vaikein tilanne Pohjoismaista on edessä Ruotsissa.

Nordean markkinakatsauksessa asuntojen hintojen ennustetaan laskevan Ruotsissa huipustaan vuoden aikana 15 prosenttia. Norjassa ja Tanskassa laskun arvioidaan olevan jopa kymmenen prosentin luokkaa. Ne ovat isoja lukuja.

– Asuntojen hintojen nousu on ollut erityisen nopeaa Ruotsissa, jossa keskihinnat olivat alkuvuonna liki 30 prosenttia korkeammalla kuin vuonna 2019. Myös Norjassa ja Tanskassa asuntohinnat ovat nousseet noin 20 prosenttia vastaavassa ajassa ja aluekohtaisesti vieläkin enemmän, sanoo Nordean analyytikko Antti Koskivuo.

Hintojen laskua niin meillä kuin muuallakin puolestaan vauhdittaa korkojen kipuaminen, asumiskustannusten nousu, ostovoiman hupeneminen ja siitä seurannut kotitalouksien varovaisuuden kasvu eli vaikka asuntoja on tarjolla niihin ei kohdistu enää samanlaista kysyntää kuin ennen.

– Muissa Pohjoismaissa kotitalouksilla on selvästi enemmän velkaa suhteessa tuloihin kuin Suomessa, joten korkojen nousu näkyy vahvemmin kotitalouksien korkomenoissa. Lisäksi etenkin Ruotsissa korot ovat nousseet Suomea nopeammin, Koskivuo summaa.

Sitten melko hyvät uutiset.

– Suomen osalta arvioimme asuntohintojen laskevan korkeimmillaan 5 prosenttia seuraavan vuoden aikana, mutta nollalaskukin on mahdollinen, sanoo Koskivuo.

Myös Danske Bank (siirryt toiseen palveluun) ja OP-ennustavat (siirryt toiseen palveluun) vain pientä notkahdusta Suomen hintoihin.

– Ensi vuonna arvioimme asuntojen hintojen laskevan koko maan tasolla prosentin verran, Kuoppamäki sanoo.

– Odotamme koko maahan ensi vuodelle yhdestä kolmeen prosentin aika maltillista laskua, sanoo Widgrén.

Asunnon ostajien kannalta asuntokaupan hyytyminen tarkoittaa puolestaan sitä, että valinnanvaraa on aiempaa enemmän ja hinnoista neuvotellaan enemmän alas- kuin ylöspäin.

Asuntolainojen sinnikäs maksaminen on nyt avuksi

Suomen asuntomarkkinoita suojaa monta tekijää.

Pääsyy on se, että suomalaiset eivät siis ole läheskään niin velkaisia kuin naapurimaissa. Asuntolainojen lyhentäminen ja korkeintaan 25 vuoden (siirryt toiseen palveluun) laina-aika ovat nyt eduksi. Meillä ei "ikuisia lainoja" tunneta.

Hintojen nousutahtikin on ollut muihin verrattuna maltillista.

– Suomessa asuntojen hintojen nousu on ollut viime vuosina selvästi vaatimattomampaa kuin muissa Pohjoismaissa, alle 10 prosenttia, toteaa Koskivuo.

– Meillä hintojen nousu on kaukana siitä mitä esimerkiksi Ruotsissa on nähty, joten ei liike toiseen suuntaankaan ole dramaattinen, sanoo Kuoppamäki.

Radio Suomen Päivä: Tyssääkö esimerkiksi sähkölämmitteisten talojen kauppa? Kiinteistömaailman ennusteesta kertoo analyytikko Tony Korkala.

Myös työllisyystilanne on vahva ja sen uskotaan kantavan pitkälle.

– Meillä on taloudessa kohtalaisen vahva työmarkkinatilanne ja osittain palkkasumman kasvukin tukee asuntomarkkinakysyntää, vaikka palkat nousevatkin vähän maltillisempaa tasoa kuin kuluttajahinnat, sanoo Nordean Koskivuo.

Lisäsuojaakin on hankittu asumiskustannusten nousun varalle.

– Korkosuojia on otettu paljon viime vuosien aikana ja koronan aikana säästöjen määrä on lisääntynyt. Kotitaloudet on aika hyvin varautuneita, sanoo OP:n Widgrén.

Suurinta osaa asuntovelkaisista ei siis pitäisi uhata edes tyypillisen viitekoron eli 12 kuukauden euriborin kohoaminen kohti kolmea prosenttia.

– Pankit stressitestaavat asuntolainat kuuden prosentin korkotasoa vastaan. Jos 12 kuukauden euribor nousee kolmeen prosenttiin tai ehkä vähän yli ja siihen marginaali päälle, niin kokonaiskorko on karkeasti noin neljä prosenttia. Se on jo aika lähellä testirajaa, mutta näen kuitenkin, että jos tilanne pysyy tämän kaltaisena kotitaloudet pystyvät kyllä hoitamaan asuntolainaansa, sanoo Dansken Kuoppamäki.

Heille joilla tilanne ei ole yhtä hyvä eli rahat eivät riitä lainanalyhennyksen lisäksi sähkö- tai ruokalaskun maksamiseen pankit muistuttavat tarjolla olevista joustomahdollisuuksista eli esimerkiksi lyhennysvapaista.

Vuoden kuluttua tilanne voi olla jo toinen.

– Voi olla, että jo ensi kesänä inflaatio on hieman laskenut ja ryhdytään keskustelemaan EKP:n ohjauskorkojen laskusta. Tilanne voi alkaa vähitellen kohentua, sanoo Kuoppamäki.

– Odotamme, että ensi vuoden jälkeen asuntojen hinnat alkavat lähestyä tyypillistä kasvu-uraa. Asuntojen hintojen lasku jää siis aika lyhytaikaiseksi, sanoo puolestaan Widgrén.

Oheisella laskurilla voit itse kokeilla miten erilaiset korkotasot ja lainatyypit vaikuttavat asuntolainaan.

