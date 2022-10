Timo Juvonen, 54, teki korpien keskeltä tubettamisesta itselleen ammatin – pian koneita rassaava “Metsa Man” nähdään kavereineen myös tv:ssä

Tubettavat konemiehet-sarjassa on kolme itäsuomalaista tubettajaa. Sarjan päähenkilönä nähdään Pohjois-Savon Tuusniemeltä videoita tekevä "Metsa Man" eli Timo Juvonen.

Kolmen itäsuomalaisen aikuistubettajan koneiden täyttämästä arjesta julkaistaan dokumentaarinen tv-sarja. Ensi viikolla Yle Areenaan tulevan sarjan päähenkilö on Youtuben Metsa Man eli Timo Juvonen.

Pieni maalaistalo hiekkatien päässä peltojen ja metsien ympäröimänä.

Tämä paikka on Tubettavat konemiehet -sarjan keskeinen miljöö. Dokumentaarisen realityn päähenkilö Timo Juvonen tervehtii tulijoita tottuneesti, leveällä savon murteella.

Juvonen, 54, on ammattitubettaja. Miehen "Metsa Man" -kanavan videot syntyvät pääosin täällä, pienen metsätilan pihapiirissä Tuusniemellä. Juvonen tubettaa täältä syvältä Savon korvesta, ja se kiinnostaa suuria yleisöjä.

Metsa Manilla on Youtubessa lähes 48 000 tilaajaa. Kanava syntyi, kun Juvonen kaipasi videopalveluun mallivideota minikaivurista ja päätti tehdä videon itse.

– Alun perin ajattelin tehdä maailmanvalloituksen, kun aloitin tubettamisen kohta kymmenen vuotta sitten. Mutta eihän siitä mitään tullut, kun en minä englantia osaa. Siitä palasin savon murteeseen, Juvonen kertoo kotitilallaan.

Juvosen videot kertovat metsätöistä, koneiden rassaamisesta, kissoista ja elämästä maaseudulla. Videoita on remiksattu eli uudelleenmiksattu Tiktokissa. Juvonen on tehnyt Tiktok-videoita jonkin verran myös itse Youtuben ohella.

Marski-kissalla on faneja, koska kissa on ollut Juvosen Youtube-videoilla. Kuva: Antti Karhunen / Yle

– Ei näitä voi käsikirjoittaa tuolla metsätöiden keskellä. Kamera kulkee töissä mukana. Paljon saa työtunteja näihin videoihin tuhraantumaan.

Burnoutin kautta yrittäjäksi

Juvoselle videoiden tekeminen oli alun perin harrastus, mutta tubettamisesta tuli lopulta alkuvuodesta päätyö.

Juvonen oli töissä tuotevalmistajana Bernerin Heinäveden tehtaalla, mutta irtisanoutui loppuunpalamisen vuoksi. Hän oli harrastanut sitä ennen samanaikaisesti tubettamista, ollut täysipäiväinen työntekijä ja tehnyt myös metsätöitä.

– Burnout pakotti miettimään hommia uusiksi. Olen siitä avoimesti puhunut, kuten myös koulukiusaamisesta ja työpaikkakiusaamisesta. Joka kerta kun näistä uskaltautuu puhumaan, puhuminen helpottuu, Juvonen tuumaa.

Tubettamisella näyttäisi tulevan toimeen, ja jopa pärjäävän paremmin kuin tehdastöillä, koska työmatkat jäivät pois, kertoo Timo Juvonen. Taustalla Ari Mehtonen. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Tubettaminen on tehnyt Juvosesta aiempaa avoimemman.

Juvosen mielestä video on kannattanut tehdä, jos esimerkiksi loppuunpalamisesta puhuminen herättää jonkun toisen hakemaan itselleen ammattiapua.

Maaseudun miesten stereotypioita murtamassa

Tunteista ja elämän kipukohdista puhuminen on rohkeaa, ja teema tulee näkymään myös itäsuomalaisista tubettavista miehistä kertovassa sarjassa. Koneiden korjauksen ja bensan hajun keskellä miehistä kuoriutuu herkkiä, avoimia puolia.

Sarjan ohjaaja-käsikirjoittajaa Sanna-Sisko Tohkaa se yllätti. Tohkan mielestä sarjan miehet murtavat stereotypiaa siitä, että suomalainen mies ei puhuisi tunteistaan.

– On myytti, että keski-ikäinen mies korpien kätköissä olisi jotenkin mykkä, tyhmä tai sivistymätön tai että häneen olisi vaikea löytää yhteyttä. Heistä löytyy esimerkiksi mahtavaa itseironiaa, johon ei pysty ilman hyvää itsetuntemusta tai rehellisyyttä, Tohka kertoo.

Ari Mehtonen saapuu Juvosen luo "Taavetilla" eli kopittomalla traktorilla. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Myös Turun yliopiston mediatutkija Mari Lehto näkee sarjan miesten tunnepuheen mahdollisuutena ravistella ennakko-oletuksia maalla asuvista viisikymppisistä miehistä.

– Avoimuus on somessa markkinavaltti ja esimerkiksi somevaikuttajat hyödyntävät tätä työssään. Tässä sarjassa on kuitenkin kyse ihmisistä, joiden miehisyyteen ja varmasti myös mediateknologiseen osaamiseen liitetään paljon stereotypioita, joten tässä on mahdollisuus murtaa niitä, Lehto kiteyttää.

Ohjaaja Tohkan mukaan sarja tuo esiin suomalaisen maaseudun usein hiljaiseksi ja näkymättömiksi jääviä ihmisiä. Tubettavat konemiehet ovat löytäneet videoiden tekemisen kautta syvemmin omaa tapaansa olla maailmassa.

– Sarja on myös kasvutarina ujosta koulukiusatusta pojasta suosituksi tubettajaksi. Kun ihminen uskaltaa olla oma itsensä, se resonoi muillekin. Ei ole mitään rajaa sille, milloin tai missä iässä ihminen voi löytää oman äänensä, Tohka summaa.

Fanipostia viikoittain, mutta myös vihaajia

Juvosen ohella Tubettavat konemiehet -sarjassa esiintyvät hänen lapsuudenystävänsä, naapuriin paluumuuttanut Ari Mehtonen ja Pohjois-Karjalan Outokummussa asuva Arto Karttunen. Youtubessa Mehtonen tunnetaan "Kone Manina" ja Karttunen puolestaan "Konemies Artsina”.

Ari Mehtonen (vasemmalla) on tuntenut Timo Juvosen kanssa jo 45 vuoden ajan. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Mehtonen ei dokumentaariseen sarjaan lähtemistä lopulta kovin kauaa miettinyt.

– Eihän näitä tilaisuuksia useasti tule. Olisi voinut kaduttaa, jos en olisi lähtenyt tähän mukaan Timon ja Arton kanssa. Mielenkiintoinen kokemus, Mehtonen pohtii.

Kone Man-kanavalla on Youtubessa reilut 11 000 tilaajaa. Tubettaminen on Mehtoselle harrastus rakennusalan töiden ohella.

Timo Juvoselle saapunut onnittelukortti on esillä pöydällä. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Savolaisten tubettajien saama huomio saattaa sarjan julkaisun myötä kasvaa lisää. Timo Juvoselle saapuu noin viikoittain fanipostia, mutta myös vihaajia löytyy.

– Kommentit ovat jotenkin raaistuneet koronan myötä. Tubettamisen kautta on kuitenkin löytynyt myös ystäviä ja samanhenkinen yhteisö. Pitää keskittyä siihen hyvään, sanoo Juvonen.

Vaikka videokamera kulkeekin arjessa mukana, maalla elämän realiteetit, kuten tuleva talvi, pysyvät tiukasti mielessä.

– Tympii jo nyt. Kohta tulloo tuas lunta ja piäsee visvoo luomaan, sanoo Juvonen savon murteellaan taivaalle katsellen.

Se tarkoittaa, että pian pääsee taas lumitöihin.

Tubettavat konemiehet -sarja julkaistaan Yle Areenassa ensi viikolla.

Mitä ajatuksia aihe herätti? Keskustelu on auki 19.10. kello 23 saakka.

Enemmän aiheesta:

Aikuisetkin osaavat tubettaa: 54-vuotias Maiju vloggaa pikkutuhmuuksia ja nelikymppinen Tommi tekee pyöräilyvideota englanniksi

Luulitko tubetusta teinien jutuksi? Kolmekymppisten videoblogit ja YouTuben perhekanavat kasvattavat suosiotaan maailmalla

Somevaikuttaja Joona Hellman, 26, rekrysi itselleen jo toisen harjoittelijan – moni kollega pohtii nyt tekisikö samoin