Pakkasrajaa ei ole, jos sähköä joudutaan säästämään sähkökatkoilla – "Kaikki osallistuvat oli lämpötila mikä tahansa", kerrotaan siirtoyhtiöstä

Talven pakkaskelit ovat edessä, mutta niidenkään takia armoa ei anneta, jos sähköpulan estämiseksi aloitetaan kiertävät sähkökatkot. Paukkupakkasillakin sähkökatko voi tulla, jos sille on tarve, sanoo Suomen pohjoisimman vesi- ja energiayhtiön Inergian ja sähkönsiirtoyhtiön Tunturiverkon toimitusjohtaja Tommi Koskinen.

– Olemme tarkistaneet kantaverkkoyhtiöltä, että lämpötila ei vaikuta, vaan kantaverkkoyhtiö on jakanut tasaisesti ympäri Suomea vastuita. Kaikki osallistuvat oli lämpötila mikä tahansa, kertoo Koskinen.

Suunnitellut sähkökatkot ovat viimeinen keino, jolla pyritään estämään sähköpula ja sähköverkon kaatuminen. Katkot kestävät kaksi tuntia kerrallaan aina tietyllä alueella.

Inarin alueella paukkupakkasten aikaan sattunut sähkökatko aiheutti vuonna 1999 vaaratilanteen. Tuolloin Kittilän Pokassa mitattiin Suomen virallinen pakkasennätys -51,5. Samaan aikaan Inarissa noin 100 kilometriä Pokasta koilliseen kärvisteli noin tuhat kotitaloutta useita tunteja ilman sähköä sähkövian vuoksi. Kunnassa valmistauduttiin satojen asukkaiden evakuointiin lämmityksen katkettua.

Pokan kylässä Kittilässä tehtiin tammikuussa 1999 uusi pakkasennätys. Mittari laski tuolloin 51,5 miinusasteeseen. (27.1.1999)

Sodankylän Kakslauttasesta Utsjoen Nuorgamiin saakka toimivan sähkönsiirtoyhtiö Tunturiverkon tiedotteen mukaan kahden tunnin katko ei kuitenkaan aiheuta kylmilläkään keleillä kiinteistöille vaaraa eivätkä pakastimet sula.

Jokainen voi arjessaan pyrkiä estämään sähköpulan syntyä

Sähköä ei voi varastoida, joten sitä on aina tuotettava ja käytettävä yhtä paljon. Sähköpula uhkaa esimerkiksi silloin, kun keli on tyyni mutta kylmä. Talojen ja asuntojen lämmitykseen kuluu enemmän energiaa, mutta tuulivoimaa ei voida tuottaa enempää ilman tuulia. Myös voimalaitosten häiriöt vaikuttavat energiatilanteeseen.

Vielä ei voi sanoa, säästyykö kukaan sähkökatkoilta, jos niille tulee tarve.

– Koetamme ottaa huomioon yhteiskunnan toiminnalle kriittiset paikat, mutta meilläkään ei ole etukäteen tietoa siitä, kestääkö pula muutamia tunteja, päiviä tai jopa viikkoja. Tässä vaiheessa ei voida rajata ketään ulkopuolelle. Jos tulee tilanne, joka kestää kauan, niin silloin katkokset koskettavat kaikkia sähkönkäyttäjiä, kertoo Koskinen.

Sähköpulaa ja sen takia tehtäviä sähkökatkoja voi yrittää estää. Paras tapa on säästää sähköä ja seurata sähkön kulutusta etenkin niin, ettei sähköä käyttäisi suuren kysyntäpiikin aikaan, eli aamuisin kello 07.00–10.00 ja iltapäivällä kello 16.00–18.00

– Sähkökatkot ovat äärimmäinen keino, se on työkalupakissa viimeisenä. Paras keino on säästää ja välttää tarpeetonta sähkön kulutusta, neuvoo Koskinen.

Kodeissa on hyvä varautua sähkökatkoihin

Kodeissa on hyvä varautua siihen, että kaksi tuntia kestävä sähkökatko voi tulla. Tulisijan käyttämisen lisäksi kannattaa varautua kodin hätävaralla.

– On ruokaa kaapissa ja vettä astiassa, jotta saa juomavettä tai voi keittää vettä, jos katko kestää kauemmin. Katkohan voi vaikuttaa myös veden jakeluun, muistuttaa Koskinen.

Tulevista sähkökatkoista on tapana ilmoittaa, jos niistä tiedetään tarpeeksi aikaisin, olivat ne sitten korjaustöiden tai sähkön säästön takia.

– Meillä on häiriötiedotejärjestelmä. Tiedotamme sitä kautta jos vain ehdimme. Jos on nopea ja yhtäkkiä tuleva häiriö, niin silloin emme ehdi, koska meidän tulee tehdä toimenpiteitä 15 minuutissa. Eli jos meille tulee ilmoitus ja on 15 minuuttia aikaa, niin sellaisessa tilanteessa emme ehdi tiedottamaan, kertoo Koskinen.