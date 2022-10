Ulkomaalaisten asuntokauppojen valvontaan pohditaan uusia kiristyksiä – venäläiset ostaneet erityisesti asunto-osakkeita

Venäläiset ovat suurin ulkomaalaisten ostajaryhmä Suomen asuntomarkkinoilla lähes 3 000 asuntokaupallaan vuosina 2020–2022. Seuraavina tulevat Viro, Kiina, Intia, Ruotsi, Saksa ja Britannia.

– Keskimäärin venäläinen ostaa melko peruskuntoisia asuntoja, ehkä hieman edullisemmilta alueilta pääkaupunkiseudulla. Kaksiot ja kolmiot korostuvat aika lailla venäläisten hankkimissa asunnoissa, kuvaa tilannetta kokenut kiinteistövälittäjä, myyntipäällikkö Antti Himanen OP Koti Uusimaasta.

Silmiinpistävää venäläisten asuntokaupoissa on, että he ovat ostaneet asunto-osakkeita moninkertaisesti verrattuna kiinteistökauppoihin, kuten pientalon ostoon. Kiinalaisten asunto-ostelu painottuu osakkeisiin vielä jyrkemmin, 90-prosenttisesti.

Viranomaiset ovat kuitenkin tähän asti keskittyneet valvomaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten tahojen asunnonostoa vain kiinteistökauppojen osalta muun muassa ostolupien avulla. Laki on ollut voimassa vuodesta 2020 ja sinä aikana Puolustusministeriö on antanut myönteisiä ostolupia yli 1800. Ensimmäinen kielteinen päätös annettiin lokakuun alussa kotkalaisesta rintamamiestalosta.

Käytäntöön voi olla tulossa muutos. Meneillään olevassa selvityksessä pohditaan mahdollisuuksia ulottaa valvontaa myös ulkomaalaisten asunto-osakekauppoihin tai vaikka vuokraamiseeen. Puolustusministeriön yhteydessä toimiva Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta rahoittaa hankkeen.

– Tässä tutkimuksessa meidän tavoitteenamme on ensisijaisesti selvittää onko tällaiselle lisävalvonnalle tarvetta, ja jos tarve tunnistetaan, millä instrumenetilla valvontaa voitaisiin toteuttaa. Meillä ei ole asunto-osakkeiden omistamisen tai myynnin valvontaa mahdollistavaa lainsäädäntöä tällä hetkellä, sanoo selvityksen vastuututkija, apulaisprofesori Kirsikka Riekkinen Aalto-yliopistosta.

Apulaisprofessori Kirsikka Riekkinen Aalto-yliopistosta. Kuva: Aalto-yliopisto

Sen verran on tehty, että taloyhtiöiden isännöitsijöiden tulee ilmoittaa tiedot taloyhtiöistä ja osakkeenomistajista Maanmittauslaitoksen uuteen huoneistotietojärjestelmään ensi vuoden loppuun mennessä. Rekisteriin on toistaiseksi tippunut tietoja niukalti.

Tiedustelukämppiä

Neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä sanoo, että ongelma on juuri siinä, että tällä hetkellä valvotaan vain kiinteän omaisuuden omistamista, ei esimerkiksia asunto-osakkeita.

– Kyllä se on tunnustettu laajasti muissakin turvallisuusviranomaisissa, että vuokraaminen tai asunto-osakkeiden omistaminen saattaa olla joissain tilanteissa hyvinkin tehokasta laittoman tiedustelun käyttöön hankittua omaisuutta. Sitä ei tällä hetkellä voida valvoa, ja silloinhan se tapahtuu aika lailla viranomaisten näköpiirin ulottumattomissa, Sallinen toteaa.

Anu Sallinen avaa oheisella videolla valvonnan nykyongelmia.

Selvitys valmistuu helmikuun lopulla, jonka jälkeen päätetään mahdollisesta lainvalmistelusta.

Suomessa tiukkaa

Mutta jo lähipäivinä on eduskuntaan tulossa hallituksen esitys ulkomaalaisten kiinteistökauppojen valvonnan kiristyksestä vielä nykyisestä.

– Meidän valvontamme on poikkeuksellisen tarkkaa niin EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Ei muissa EU-maissa vastaavaa valvontaa ole olemassakaan, Sallinen kuvaa.

– Meillä on erittäin hyvä työkalut jo nyt, mutta kun tuli mahdollisuus niitä kehittää, niin käytetään tilaisuus hyväksi.

Sallisen mukaan lupalakia ja etuostolakia on tarkoitus kiristää. Asiakkaan myötävaikuttamisvelvoitetta halutaan vahvistaa ja toisaalta kysellään tarkasti myös kiinteistön käyttötarkoituksesta.

– Jos vastaus on täysin epäuskottava, ostolupa voidaan evätä.

– Valtion ja kuntien etuostooikeuden ensisijaisuudesta määritetään sillä tavalla, että valtion oikeus olisi ensisijainen jos valtio ja kunta ovat kiinnostuneet samasta alueesta, Sallinen kertoo.

Ulkomaalaiset kovia tinkimään

OP Koti Uusimaan Antti Himanen sanoo, että tyypillinen venäläisostaja on keski-ikäinen pariskunta tai yksinäinen mies. Lapsia on ostajilla yksi tai kaksi, harvoin enemmän.

– Kaksiota tai kolmiota ovat useimmiten ostamassa.

Himasen mukaan valtaosa venäläisistä asunnonostajista asuu Suomessa jo valmiiksi, ovat saattaneet asua jo vuosia tai vuosikymmenenkin.

– Kaikki perusedellytykset ovat jo olemassa heille Suomessa ja heille asunnon ostaminen on täällä melko helppoa ja luontevaa.

Mutta Venäjällä asuvalle asunnon osto ja muutto Suomeen ovat tällä hetkellä hyvin vaikeita toteuttaa eri pakotteiden takia. Esimerkiksi ilman suomalaista pankkitiliä asuntokauppoja ei synny.

Kiinteistövälittäjä Antti Himasen mukaan venäläiset ostavat useimmiten kaksion tai kolmion. Kuva: Jussi Koivunoro / Yle

Mutta asuntokauppoja tehdään paljon myös muitten kansallisuuksien kanssa.

– Kaupankäynnissä on tietysti kulttuuerieroja ja ne korostuvat, ei niinkään venäläisten kanssa, mutta esimerkiksi kiinalaiset ja intialaiset ovat kovia kauppamiehiä ja -naisia. Tinkimiskulttuuri on hieman erilainen, ja ostotarjoukset lähtevät usein paljon matalammalta kuin suomalaisten kanssa.

Himasen mukaan hyvin päästään kuitenkin kauppoihin. Kyse on vain erilaisesta neuvotteluasetelmasta.

Kokonaisuudessaan ulkomaalaisten osuus kaikesta Suomen asunto-ja kiinteistökaupasta on pientä, nelisen prosenttia.

Maanmittauslaitoksen mukaan sekä EU- että ei-EU -kansalaisten kaupoista 98 prosenttia on omakotitalo- ja mökkikauppoja, loput on maa- ja metsätalouskiinteistöjä (= metsää on yli 10 ha tai peltoa yli 2 ha) sekä liike-, hallinto- ja muita kiinteistöjä, esimerkiksi etnisiä ravintoloita. Kiinteistökaupoissa joka neljännessä sekä ostajana että myyjänä on ollut venäläinen.

