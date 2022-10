Eduskuntapuolueet kokoontuvat tiistaina keskustelemaan raja-aidasta – Pohjois-Karjalan rajavartiostossa on tehty aidasta tarvekartoituksia

Pohjois-Karjalan rajavartioston vastuulla olevan rajaosuuden pituus on 304 kilometriä. Kuvituskuva.

Pääministeri Sanna Marin kutsui eduskuntapuolueet turvallisuuspoliittiseen kokoukseen, jossa on tarkoitus keskustella raja-aidasta. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on tehnyt tarvekartoitusta.

Eduskuntapuolueet kokoontuvat tiistaina keskustelemaan Suomen ja Venäjän välisestä raja-aidasta. Pohjois-Karjalan rajavartiostossa nähdään hyvänä, että asiasta käydään keskustelua.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kutsui eduskuntapuolueet viikko sitten turvallisuuspoliittiseen kokoukseen. Ylen tietojen mukaan hallitus haluaa varmistaa, että kustannuksiltaan kalliiksi arvioidulla raja-aidan rakentamisella on laaja poliittinen tuki.

Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja eversti Marko Turunen kertoo, että raja-aita tukisi rajavartioston olemassa olevia valvontajärjestelmiä ja mahdollistaisi paremman rajaturvallisuustilanteiden hallitsemisen.

Tarvekartoituksessa on määritelty toteutuspaikkoja

Turunen sanoo, että viiveetön toiminta olisi hankkeen eduksi. Jos hanke etenee, raja-aitaa pilotoidaan aluksi Kaakkois-Suomessa. Pohjois-Karjalaan ei tulisi aitaa vielä pilottivaiheessa, mutta mahdollisia toteutuspaikkoja on kartoitettu. Hankkeen toteutuessa aitaa tulisi Pohjois-Karjalaan useita kilometrejä.

– Tarvekartoituksessa on hyvinkin tarkkaan määritelty paikkoja, mutta kyse on turvallisuustoiminnasta, joten kaikkia asioita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda vielä esille, Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Turunen toteaa.

STT:n tietojen mukaan pilottiaita olisi pituudeltaan kolme kilometriä. Kokeiluille ollaan varaamassa lisätalousarviossa noin kuusi miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan rajavartioston vastuulla olevan rajaosuuden pituus on 304 kilometriä. Metsätieverkostoja on etenkin eteläisillä ja pohjoisilla rajaosuuksilla. Osa rajaosuudesta on kallioita, soita ja vesistöjä.