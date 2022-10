Ukrainan sota lisää Turkin paineita hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys – turkkilaistutkija: “Suomen jäsenyys käsitellään erikseen ja nopeammin”

ISTANBUL Turkki jarruttaa edelleen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, eikä ole tietoa, milloin Turkki etenee asiassa. Turkin lisäksi vain Unkari on toistaiseksi jättänyt Suomen ja Ruotsin jäsenyyden ratifioimatta.

Ukrainan sodan aikana Turkki on yrittänyt tasapainoilla Venäjän ja lännen välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on pitänyt tiiviisti yhteyttä presidentti Vladimir Putiniin ja johtajat ovat yrittäneet kehittää taloussuhteita.

Ukrainan sodan raaistuminen on kuitenkin vähentämässä Turkin liikkumavaraa, arvioi Ylen haastattelussa ulkopolitiikkaan ja talouteen keskittyvän turkkilaisen Edam-ajatuspajan johtaja Sinan Ülgen.

– Kun Venäjä ei etene sodassa, se näyttää tarttuvan entistä rajumpiin keinoihin Ukrainassa. Tämä vaikeuttaa Turkin tasapainoilua, kun tilanne kiristyy ja myös lännen suhtautuminen muuttuu entistä tiukemmaksi.

Ukrainan sota voi nopeuttaa ratifiointia

Ukrainan sodan kehitys kasaa paineita Turkille myös hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys.

– Turkin mahdollisuudet jarruttaa Naton laajentumista vähentyvät. Painostus kasvaa, koska Turkilta vaaditaan päätöksiä Venäjän uhan kasvaessa, entinen diplomaatti ja Turkin johtaviin ulkopolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva Ülgen pohtii.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan (vas.) ja presidentti Vladimir Putin tapasivat Sotšissa elokuun alussa. Kuva: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik

Presidentti Erdoğan teki pari viikkoa sitten selvän eron Suomen ja Ruotsin välillä. Turkin presidentin mielestä terroristit kävelevät kaduilla Ruotsissa (siirryt toiseen palveluun), mutta Suomessa tilanne on eri.

– Mielestäni on vaikea uskoa, että Turkki ratifioisi Ruotsin Nato-jäsenyyden ennen Turkin ensi vuoden vaaleja. Suomen kohdalla tilanne on eri. Vaikutelmani on, että Suomen jäsenyys voidaan käsitellä erikseen ja nopeammin, Sinan Ülgen sanoo.

Turkissa pidetään parlamentti- ja presidentinvaalit viimeistään kesäkuussa 2023.

Ülgen ei ole tietoinen mistään merkittävistä Suomen tekemistä myönnytyksiä, jotka osaltaan selittävät myönteisen suhtautumisen Suomeen. Jotain on kuitenkin tapahtunut.

“Suomi antanut sitoumuksia Turkille”

Madridin Nato-huippukokouksessa kesäkuussa sovittiin ministeriöiden ja muun muassa tiedusteluelinten yhteydenpidosta, Turkin vaatimuksesta.

– Tämä mekanismi on Turkille itsessään tärkeä. En tunne keskustelujen sisältöä, mutta Suomi on todennäköisesti antanut sitoumuksia, jotka miellyttävät Turkkia. Tämä selittää presidentti Erdoğanin lausunnot Suomen jäsenyyden hyväksymisestä, Ülgen sanoo.

Siitä lähtien kun Turkin presidentti toukokuussa sanoi, että Turkki ei suhtaudu myönteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksiin, Suomi on ollut turkkilaiskommenteissa ja mediassa lähinnä sivulause.

– Ruotsiin kohdistuu paljon suurempia odotuksia erityisesti koskien (terrorismista syytettyjen) luovutuksia. Turkki haluaa myös tarkkailla, miten Ruotsin heinäkuun alussa uudistettu terrorisminvastainen lainsäädäntö vaikuttaa, Ûlgen sanoo.

Edam-ajatuspajan johtaja Sinan Ülgen. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Ruotsin mielenosoitukset hermostuttavat

Ruotsissa on iso ja aktiivinen kurdiyhteisö, ja maassa on myös paljon muita presidentti Erdoğanin hallinnon arvostelijoita.

Erdoğanin terroristit kaduilla -kommentit liittyvät Ruotsissa järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa on näkynyt myös aseellista taistelua käyvän Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n lippuja. Tosin mielenosoituksia on myös ollut Suomessa.

PKK on sekä Yhdysvaltain että EU.n määritelmän mukaan terrorijärjestö.

Turkki on puhunut useista kymmenistä “terroristeista”, jotka pitäisi luovuttaa ehtona Nato-jäsenyydelle. Luovutettavaksi vaadittujen joukossa on Ruotsin ja Suomen kansalaisia, joiden lähettäminen Turkkiin on mahdotonta. Lisäksi Turkki on nostanut esille jo kertaalleen ratkaistuja tapauksia.

Ülgen ei usko, että Turkki voi saada kaikkea mitä se vaatii, mutta Turkki tarvitsisi jonkinlaista vastaantuloa.

– Oikeusjärjestelmä ratkaisee luovutusasiat, mutta Turkki toivoo, että pyynnöt käsiteltäisiin nopeammin riippumatta siitä, ovatko sitten päätökset myönteisiä vai ei. Sen lisäksi Turkki toivoo, että sille myös kerrotaan pyyntöjen puutteista ja annettaisiin mahdollisuus täydentää niitä, Sinan Ülgen sanoo.

Hän uskoo, että ratifiointi lähtisi liikkeelle, kunhan osaan Turkin vaatimuksista suostutaan.

Suomelle voi syntyä hankala tilanne

Jos Suomen Nato-jäsenyys hyväksytään Turkin parlamentissa ennen Ruotsin jäsenyyttä, Suomella on edessään hankala valinta.

Hallitus joutuu ottamaan kantaa siihen, viedäänkö Nato-jäsenyys Suomessa eduskunnan hyväksyttäväksi vai jäädäänkö odottamaan Ruotsia. Tosin suomalaislausunnoissa on presidentti Niinistöä myöten tehty selväksi, ett eritahtisuus ei tule kyseeseen.

Kaikki ongelmat eivät ole Suomen ja Ruotsin ratkaistavissa. Turkki on muun muassa toivonut voivansa taivuttaa Yhdysvaltoja myymään sille F-16-hävittäjiä. Kaupankäynnissä on edetty viime aikoina, mutta tilanne auki.

– Hävittäjäkaupat voivat nopeuttaa tai hidastaa Suomen ja Ruotsin Nato-prosessia riippuen siitä, miten asia etenee, Sinan Ülgen sanoo.

Vaalit koventavat puheita

Turkin presidentin kovat puheet Naton laajentumisesta ovat osa ensi vuoden vaalien valmistelua.

Topakka Turkin etujen puolustaminen voi tuoda kansallismielisten ääniä, vaikka samaan aikaan Turkin sisäiset ongelmat syövät kannatusta presidentiltä ja hänen Oikeus ja kehitys -puolueelta.

Turkki on pitänyt yllä suhteita Venäjään ja Turkilla oli keskeinen rooli, kun Venäjän kanssa sovittiin ukrainalaisen viljan kuljetuksista. Ukrainasta lähtenyt Rojen-laiva matkasi elokuussa Bosporin läpi Kuva: Erdem Sahin / EPA

Suomen ja Ruotsin Nato-kohtalo ei juurikaan hetkauta turkkilaisia, jotka kamppailevat arjen ongelmien kanssa keskellä syvää talouskriisiä. Mutta kansallismielisiä kiinnostaa keskustelu terrorismin vastaisesta taistelusta ja vaatimukset siitä, että erityisesti Ruotsin pitäisi tehdä enemmän.

Naton laajenemisen sijaan äänten keräämiseksi näyttää kuitenkin löytyneen paljon enemmän tunteita herättävä aihe: Kreikka.

Turkin ja Kreikan sanasota on kiihtynyt viime aikoina. Taustalla ovat todellisten ongelmien lisäksi molempien maiden lähestyvät vaalit.

Turkki on syyttänyt Kreikkaa Egeanmeren saarten aseistamisesta sopimusten vastaisesti ja presidentti Erdoğan on antanut lausuntoja, joiden on tulkittu merkitsevän, että Turkki kyseenalaistaa joidenkin saarten kuulumisen Kreikalle.

”Kaksi Nato-maata ei sodi keskenään”

Kreikan mielestä Turkin asesyytökset ovat pötypuhetta. Turkissa hallitusmedia rummuttaa sotarumpuja ja presidentti Erdoğan on toistanut suosikkiuhkauksensa, jonka mukaan Turkki voi tulla yllättäen jonakin yönä.

– Turkki ja Kreikka ovat molemmat Natossa - ei täällä mitään sotaa tule. Jonkinlainen lyhytaikainen selkkaus on kuitenkin mahdollinen, Sinan Ülgen sanoo.

Entä se päivämäärä, jolloin Turkki hyväksyy Naton laajentumisen?

– Jaa-a, sitä pitää kyllä kysyä päättäjiltä, ei minulta, Ülgen naureskelee.

Hän kuitenkin toistaa ennustuksensa, jonka mukaan Turkissa Suomi todennäköisesti hyväksytään ennen Ruotsia.

Lue lisää:

Ukrainan sota pelasti Turkin pinteestä – maan merkitys kasvaa, ja presidentti Erdoğan voi kurittaa vastustajiaan ilman huolta lännen reaktioista

Ruotsissa asuva Raqip Zarakolu on Turkille pelinappula, jolla se kiristää Naton hakijamaita – “Kukaan ei tiedä, mitä luovutettaville tapahtuisi”

Niinistö tyrmää spekulaatiot eritahtisesta Natoon liittymisestä: "Olemme aloittaneet Ruotsin kanssa ja jatkamme Ruotsin kanssa"

Naton Stoltenberg Ylen haastattelussa: "Lähdemme siitä, että Suomen ja Ruotsin hakemukset ratifioidaan yhdessä"