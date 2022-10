Suvi Koskimies ehti olla pari viikkoa töissä Zsarissa, kun ostoskylä jätti konkurssihakemuksen – jotkut kävivät ostoksilla viimeistä kertaa

Virolahtelaisella Suvi Koskimiehellä on ollut mukava päivä töissä Zsar Cafessa. Hän aloitti vasta pari viikkoa sitten työt kahvilassa pienen tauon jälkeen uudelleen.

Päivä on ollut mukava siitäkin huolimatta, että hänen työpaikkansa menee todennäköisesti tällä viikolla alta: Zsar Cafe sijaitsee Zsar Outlet Villagessa eli ostoskylässä, jonka omistajayhtiöt hakeutuivat tänään konkurssiin.

Zsar Outlet Village on pienessä Virolahden kunnassa varsin erikoinen ilmestys. Ostoskylään ajaa Helsingissä E18-tietä pitkin muutamassa tunnissa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Zsar Outlet Village on merkillinen näky keskellä maantieaavikkoa Virolahdella Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa. Ostoskompleksi ei ole kaupungeista tuttu moderni, selkeälinjainen laatikko. Se on kuin palatsi, joka jo nimellään viittaa historian kuninkaallisiin itärajan takana.

Sijaintikin on valittu niin, että kohderyhmä pääsee paikalle mahdollisimman helposti: Vaalimaan rajanylityspaikalta on matkaa ostoskylälle autolla noin pari kilometriä.

Outlet-kylälle ennustettiin menestystä, koska venäläiset ostosmatkailijat olivat avajaisten aikaan loppuvuodesta 2018 vielä lämpimästi tervetulleita. Sen jälkeen tulivat korona ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Kauppakeskittymälle yritettiin antaa tekohengitystä vuosia, mutta nyt se on hakenut itse konkurssia yli 20 miljoonan euron veloissa.

Ei hautajaiset, mutta melkein

Hiljaisella ostarilla vastaan kulkee haminalainen Timo Salo. Hän oli lukenut mahdollisesta konkurssista uutisista ja tuli nyt perheineen ostoskylään ikään kuin hyvästelemään sen

– Ei nyt ihan hautajaisia viettämään, mutta kuitenkin käymään, jos tämä meneekin sitten jo keskiviikkona kiinni.

Haminalainen Timo Salo tuli vaimonsa ja tyttärensä kanssa Zsariin vielä viimeisen kerran. Salon muu perhe oli haastattelun aikaan shoppailemassa. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Salo muistaa, kun Zsarin tulevaisuus oli vielä lupaava.

– Alkuaikoina täällä oli minun mielestäni paljon väkeä. Venäläiset pitivät tätä hyvin pitkälle hengissä. Nyt tämä on matkan varrella kuihtunut pikku hiljaa pois.

Salon havainto on silmiinpistävä. Noin neljä vuotta ostoskylän avaamisen jälkeen valtava parkkipaikka on lähes tyhjillään. Yksittäiset shoppailijat kävelevät pitkin prameaa ostoskatua, jonka varrella on useita lukittuja ovia.

Suomen ja Venäjän rajaseutujen yhteistyö alkoi rakoilla koronapandemian alussa. Molemmat maat asettivat rajoilleen koronarajoituksia maaliskuussa 2020, ja rajoitukset purettiin vasta heinäkuussa 2022.

Sen aikana Venäjä ehti hyökätä Ukrainaan, ja siellä vallitseva tilanne on vaikuttanut koko maailman Venäjä-suhteisiin. Suomi päätti syyskuussa rajoittaa merkittävästi Venäjältä tulevaa matkailuliikennettä.

Tapasimme ostoskujilla haminalaiset Timo Salon ja Eveliina Weckströmin sekä virolahtelaisen kahvilatyöntekijän Suvi Koskimiehen, joka lopuksi pohtii omaa tulevaisuuttaan. Vesa Grekula haastattelee.

Zsar on ollut suomalaisshoppailijoille osin pettymys

Kun korona esti venäläisiä tulemasta Suomen puolelle ostoksille, outlet-kylä tyhjeni. Sen kadulla kävelee maanantaina myös Eveliina Weckström, joka tuli erään vaatemerkin kampanjan vuoksi katsomaan tarjontaa.

Kun Weckström kävi Zsarissa ensimmäisen kerran, tunnelma oli toisenlainen. Myymälöitä oli paljon enemmän, ja asiakkaita saapui viereisestä maasta shoppailemaan.

Eveliina Weckström oli yksi asiakkaista, jotka Yle tapasi Zsarissa konkurssiuutisen ollessa vielä tuore. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Autio ostoskatu on silti Weckströmillekin tutumpi näky. Suomalaiset eivät ole kiinnostuneet samoista luksusmerkeistä kuin venäläiset. Siksi liikkeitä on suljettu kannattamattomina.

Sittemmin Zsariin on tullut myös merkkejä, jotka kiinnostavat suomalaisia, kuten suomalainen Papu Design. Weckström on silti huomannut, että jotkut kotimaiset shoppailumatkailijat ovat pettyneet Zsariin.

– Olen hurjasti vain lukenut sitä, että ihmisten mielestä hinnat ovat silti kalliita, oli tämä outlet-kylä tai ei. Tuntuu myös siltä, että ihmiset oikeastaan karttavat tätä paikkaa, ihan vain sen sijainnin vuoksi, Weckström pohtii.

Armani, Hugo Boss ja Guess, mutta myös Bagatt, Braccialini and Flavio Castellani. Zsar avasi liikkeitä myös luksusmerkeille, joita ei Suomessa liiemmin tunnettu. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Eniten Weckströmiä harmittaa konkurssiuutisessa työntekijöiden kohtalo.

– Olen itse aikaisemmin työskennellyt yrityksessä, joka meni konkurssiin. Tiedän, miltä tuntuu, kun työpaikka menee alta. Ensimmäinen ajatus oli se, että mistä sen tulon enää saa.

Konkurssihakemus ei tullut minkäänlaisena yllätyksenä kahvilassa työskentelevälle Suvi Koskimiehelle, joka asuu seudulla ja on nähnyt ostoskylän sukelluksen läheltä. Töiden jatkosta hän saa tietää tällä viikolla. Hän ei ole kovinkaan huolissaan siitä, mitä tulee tapahtumaan.

– Jos vain hakee ahkerasti töitä, niitä saa aina.