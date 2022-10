Itärajalle suunniteltu aita saa laajaa tukea eri puolueista – "Se on aika paljon myös symboli", sanoo Jussi Saramo

Kun Suomen pohjoisille rajanylityspaikoille alkoi talvella 2015–2016 yhtäkkiä saapua satapäin turvapaikanhakijoita, Venäjä seurasi tilannetta tarkkaan.

– Venäjä jo vähän kokeili silloin, että miten Suomi tällaiseen reagoi. Ja oppi sen, että ilman muutettuja mahdollisuuksia olemme aika haavoittuvaisia, sanoo Ylen aamussa tiistaina vieraillut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Rajavartiolaitos on esittänyt suunnitelmia aidan rakentamisesta Suomen itärajalle laittoman maahantulon estämiseksi. Kaavailujen perusteella aitaa rakennettaisiin 130–260 kilometrin matkalle.

Mykkäsen mukaan on oleellista, että turvallisuustilanne raja-alueilla pysyy vakaana. Aidassa on hänen mielestään ennen kaikkea kyse entistä paremmasta varautumisesta talven 2015–2016 kaltaiseen tilanteeseen.

– Jos tapahtuisi jotain sellaista, kun Venäjä alkoi jostain syystä työntää kolmansien maiden kansalaisia tuhansittain Suomeen. Tai sitten pahimmillaan työntäisivät omia kansalaisiaan tarkoituksena aiheuttaa Suomessa jotain, niin tietysti ensimmäisenä vaara tai huoli lisääntyy rajan pinnassa.

Ylen tietojen mukaan hallitus haluaa varmistaa, että aidan rakentamisella on laaja poliittinen tuki. Sellainen näyttää löytyvän: Ylen haastattelemat kansanedustajat sekä hallitus- että oppositiopuolueissa sanovat, että aita tulee toteuttaa, jos tai kun Rajavartiolaitos katsoo sen tarpeelliseksi.

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläisen mielestä lainsäätäjien on huolehdittava turvallisuustilanteesta viranomaisten arvion pohjalta. Kun Rajavartiolaitos esittää aitaa, se on syytä rakentaa, hän katsoo.

– Venäjä on osoittanut olevansa arvaamaton, ja kaikkiin vaihtoehtoihin tulee varautua. On vaikea mennä vannomaan, mitä tässä tapahtuu vai tapahtuuko mitään, Kymäläinen sanoi Ylen aamussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kutsunut kaikki eduskuntapuolueet tiistaiksi koolle keskustelemaan raja-aidasta. Pääministerin mukaan aidalle löytyy perusteet, eikä mikään hallituspuolue ole ainakaan julkisesti kertonut vastustavansa hanketta.

Aidan kannalla on myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo. Hän nosti esiin Ylen aamussa, että aidassa ei ole kyse pelkästä konkreettisesta esteestä.

– Se on varmaan aika paljon myös symboli. Jos on todella vakava tilanne, joka tapauksessa sen ohikin pääsee. Tarkoitus on ohjata ja tehdä tilanne paremmin hallittavaksi.

Rajavartiolaitos arvioi, että aidan rakentaminen kestäisi 3–4 vuotta ja maksaisi satoja miljoonia euroja. Rakentaminen voisi alkaa vielä tämän vuoden puolella.