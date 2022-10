Pokka pitää, Todella upeeta ja Hiljainen todistaja: sata vuotta täyttävä BBC on edelleen Britannian ykkösmedia

Sata vuotta täyttävä BBC on edelleen Britannian ykkösmedia.

BBC:n toiminnan katsotaan alkaneen 18.10. vuonna 1922, jolloin British General Post Officen luotsaama British Broadcasting Company Ltd -nimellä tuolloin kulkenut yhtiö aloitti radiolähetykset. Televisiolähetykset alkoivat vuonna 1932.

Tällä hetkellä BBC on maailman laajin julkisen yleisradiotoiminnan yhtiö. Työtekijöitä sillä on yli 20 000, ja esimerkiksi viime kaudella yhtiön budjetti oli 5,3 milljardia puntaa eli yli kuusi miljardia euroa. BBC:tä rahoitetaan pääsääntöisesti televisiolupamaksulla, joka on 159 puntaa eli 183 euroa vuodessa. Toissa vuonna tulleen muutoksen perusteella maksua ei enää peritä yli 75 vuotiailta eläkeläisiltä.

Vuonna 1925 meno BBC:n studiossa oli tällaista: tässä tehdään ääniefektejä. Kuva: Colin Waters / Alamy / All Over Press

Winston Churchill pitämässä radiopuhetta työpöytänsä ääressä vuonna 1945. Toisen maailmansodan aikaan BBC:llä oli suuri merkitys hengen ylläpitäjänä Iso-Britanniassa. Kuva: piemags / Alamy / All Over Press

Yhtiöllä on myös tuloja kaupallisesta toiminnastaan, josta vastaa tytäryhtiö BBC Studios. Sen tehtävänä on mm. BBC:n ohjelmien ja kiinteistöjen kaupallinen hyödyntäminen.

Viikon aikana BBC tavoittaa 90 prosenttia briteistä, mikä tarkoittaa sitä, että se on edelleen valtakunnan ykkösmedia. BBC on suosittu myös nuorten keskuudessa: viikoittain se tavoittaa 74 prosenttia alle 16 vuotiaista briteistä. Määrä on suurempi kuin esimerkiksi Netflixillä tai Disneyllä, mutta pienempi kuin Youtubella.

Yhtiön oman ilmoituksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan se tavoittaa yli 500 miljoonaa ihmistä viikon aikana.

Merilinja eli The Onedin Line oli BBC:n 1970-luvun hittisarjoja. Sen tunnusmusiikkina oli Spartacuksen ja Frygian adagio Aram Hatšaturjanin Spartacus-baletista. Kuva: Yle kuvapalvelu

Pokka pitää ja Todella upeeta: BBC on laatusarjojen koti

BBC tunnetaan paitsi maailman ehkäpä laajimmasta uutistoiminnastaan, myös korkealaatuisista televisiosarjoistaan. Yhtiö on tuottanut lukuisia, suomalaisillekin tuttuja ja rakkaita klassikoita.

Vuosina 1969–1973 tehty Monty Pythonin lentävä sirkus on jättänyt pysyvät jäljet komedian historiaan. 1970-luvulla BBC:n ykköstuotantoihin kuuluivat muun muassa Merilinja ja Pitkän Jussin majatalo. 1990-luvun Pokka pitää -sarja on saanut Suomessa lukuisia uusintoja, ja Jennifer Saundersin ja Joanna Lumleyn tähdittämä Todella upeeta on kasvanut kulttimaineeseen.

BBC:n 1990-luvun suuria sarjamenestyksiä on Pokka Pitää, jossa Hyacinth Bucket yrittää esittää hienompaa ja hienostuneempaa kuin mitä oikeasti onkaan. Kuva: Yle kuvapalvelu

Todella upeeta -sarjan Edina ja Patsy. Sarja tekee räävitöntä pilaa muotimaailmasta. Kuva: Justin Canning / Yle kuvapalvelu

BBC:n satavuotiseen taipaleeseen on mahtunut myös kuohuntaa ja kolhuja. Rumin tapaus liittyy vuonna 2011 menehtyneeseen yhtiön tähtijuontajaan Jimmy Savileen. Viihteellisiä radio- ja televisio-ohjelmia juontanut Saville käytti vuosikymmenten ajan seksuaalisesti hyväkseen satoja lapsia BBC:n pukuhuoneissa ja studioissa. Toiminnan törkeydestä ja läpinäkyvyydestä huolimatta yhtiö ummisti silmänsä tähtijuontajansa pedofiilipuuhilta.

Tuorein kohu liittyy viime vuoteen: BBC sai ennätysmäärän, eli yli 100 000 valitusta, jotka liittyivät prinssi Philipin kuolemaan liittyneeseen uutisointiin. Valitusten mukaan edesmenneen kuningatar Elisabetin puolison kuoleman käsittely meni BBC:ssä liiallisuuksiin.

Tässä linkki (siirryt toiseen palveluun) BBC:n omaan satavuotiskoosteeseen.

Myös Yle Areenaan on koottu tarjontaa BBC:n tuotannosta: muun muassa Britannian pitkäikäisimmän jännityssarjan Hiljaisen todistajan jaksoja sekä muita rakastettuja sarjoja ja dokumentteja.

Mitkä ovat suosikkejasi BBC:n sarjoista? Voit keskustella aiheesta 19.10. kello 23:een saakka.