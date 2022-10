Ruotsin uusi ulkoministeri julisti heti lopun feministiselle ulkopolitiikalle – Kristerssonin hallituksessa on yllättäjiä ja konkareita

Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson on esitellyt hallitusohjelmansa ja uudet ministerit.

Puheessaan valtiopäivillä Kristersson nosti esille uuden hallituksen ratkaistavaksi tulevia Ruotsin suurimpia ongelmia. Niitä ovat esimerkiksi rikollisuus ja ennätysmäärän ihmishenkiä vaativat ammuskelut, talousongelmat, energiansaanti ja turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset, joihin liittyy myös Ruotsin Nato-jäsenyys.

Kristersson lupasi hallituksensa olevan kaikkien Ruotsissa asuvien hallitus.

– Valtion ydintehtävien täytyy olla hallituksen ja valtiopäivien painopisteinä. Useat ruotsalaisen kansankodin peruspilarit, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, energiahuolto ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, pitää korjata ja niitä pitää vahvistaa. Jos ne hajoavat, ovat vauriot hallitsemattomia, Kristersson sanoi.

Puheessaan Kristersson käytti paljon aikaa ongelmiin, jotka liittyvät väkivaltarikollisuuteen, maahanmuuttoon, integraatioon, talouteen ja energianhintaan.

Esittelemme edellä mainittuihin ongelmiin tarttuvat uudet ministerit:

Pääministeri Ulf Kristersson (M)

Ekonomi Ulf Kristersson on johtanut maltillista kokoomusta vuodesta 2017 lähtien. Kristersson on tehnyt pitkän uran poliitikkona ja toiminut muun muassa kokoomusnuorten puheenjohtajana ja kuntapoliitikkona. Vuosina 2010–14 hän toimi Fredrik Reinfeldtin hallituksen sosiaaliturvasta vastaavana ministerinä. Poliitikkona Kristersson on käynyt läpi täydellisen muodonmuutoksen avointa maahanmuuttopolitiikkaa ajaneesta liberaalista nuorisopoliitikosta tiukkoja maahanmuuton rajoituksia ajavaksi pääministeriksi.

Ulkoministeri Tobias Billström (M)

Maltillisen kokoomuksen valtiopäiväryhmän johtajan Tobias Billströmin valinta ulkoministeriksi kuuluu politiikan kommentaattorit yllättäneisiin ministeripesteihin. Reinfeldtin hallituksessa Billström oli maahanmuuttoministeri ja jonkin aikaa työmarkkinaministeri. Hän oli tuolloin Ruotsin hallitushistoriassa ensimmäinen avoimesti biseksuaalisuudestaan kertonut ministeri. Vuosina 2014–17 hän toimi valtiopäivien ensimmäisenä varapuhemiehenä. Historiaa opiskellessaan Billström tutki kolonialismin historiaa. Heti nimityksensä jälkeen uusi ulkoministeri julisti, että feministisen ulkopolitiikan aika on nyt ohi.

Hallitus vaihtui virallisesti kuningas Kaarle XVI Kustaan johtamassa tilaisuudessa. Kuvassa vasemmalta oikealle pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Tobias Billström, terveysministeri Acko Ankarberg Johansson, työmarkkina- ja integraatioministeri Johan Pehrson ja puolustusministeri Pål Jonson. Kuva: Jessica Gow / EPA

Puolustusministeri Pål Jonson (M)

Pål Jonson on vastannut maltillisessa kokoomuksessa puolustusasioista ja toiminut valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Ruotsin Nato-jäsenyyden valmisteluun keskeisesti osallistunut Jonson on siten odotettu valinta puolustusministeriksi. Jonson on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori ja työskennellyt aiemmin Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen laitoksessa. Jonsonin mukaan Ruotsin turvallisuuspoliittinen tilanne on juuri nyt ehkä yksi vakavimmista sitten toisen maailmansodan lopun. Hänen tavoitteenaan on saada Ruotsi Naton täysjäseneksi mahdollisimman nopeasti. Hallituksessa on ensimmäistä kertaa myös siviilipuolustusministeri. Tehtävää hoitaa Carl-Oskar Bohlin (M).

Valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomi Elisabeth Svantessonin valinta valtiovarainministeriksi oli itsestäänselvyys jo etukäteen. Svantesson on ollut jo kauan maltillisen kokoomuksen talousasiantuntija ja esiintynyt jatkuvasti mediassa kommentoimassa talouspolitiikkaa. Kokoomuslaiselle sopivaan tapaan Svantesson on kevyen verotuksen kannattaja ja veronalennusten puolestapuhuja. Svantessonilla on aiempaa ministerikokemusta Fredrik Reinfeldtin hallituksen työmarkkinaministerinä vuosina 2013–14.

Elisabeth Svantessonin valinta valtiovarainministeriksi oli odotettu. Kuva on otettu 6. syyskuuta. Kuva: Pelle T. Nilsson / AOP

Oikeusministeri Gunnar Strömmer (M)

Maltillisen kokoomuksen puoluesihteerinä vuodesta 2017 alkaen toiminut Gunnar Strömmer on koulutukseltaan juristi. Hän on työskennellyt aiemmin tukholmalaisessa asianajotoimistossa sekä johtanut Centrum för rättvisa -säätiötä, joka on muun muassa ajanut ihmisoikeuksia koskevia oikeusjuttuja. Uusi oikeusministeri tunnusti nimityksensä jälkeen toimittajille maksaneensa 20 vuotta sitten pimeästi siivoojalle ja jääneensä kaksi kertaa kiinni ylinopeudesta.

Maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard (M)

Maahanmuuttoasioiden kommentointi maltillisessa kokoomuksessa on ollut vuodesta 2019 lähtien juristi Maria Malmer Stenergardin vastuulla. Tuoreen ministerin mukaan integraatio on Ruotsin kohtalonkysymys, ja sen vuoksi maahanmuuttoa on vähennettävä. Malmer Stenergardin mukaan työperäisessä maahanmuutossa uuden hallituksen tavoitteena on tehdä Ruotsista houkutteleva kohde korkeasti koulutetuille osaajille.

Energia- ja elinkeinoministeri, varapääministeri Ebba Busch (KD)

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch on Ruotsin julkisuudessa yksi näkyvimmistä poliitikoista. Entinen pr-konsultti Busch on taitava sosiaalisen median hyödyntäjä ja hänen poliittiset avauksensa saavat usein valtavasti julkisuutta kärjekkään ilmaisun ansiosta. Busch on puheenjohtajakaudellaan vienyt puoluettaan selvästi oikealle. Ulf Kristerssonin pääministeriyden myötä Ruotsissa ei enää ole erillistä ympäristöministeriötä, vaan se on yhdistetty osaksi elinkeinoministeriötä. Ilmasto- ja ympäristöministerinä Buschin johtamassa ministeriössä toimii liberaalien Romina Pourmokhtari, joka 26-vuotiaana on nuorin ministeri Ruotsin historiassa.

Uusi energia- ja elinkeinoministeri Ebba Busch tunnetaan julkisuustempauksistaan. Vaalikampanjan aikana hän esiintyi useita kertoja faluninmakkara kädessään. Kuva on otettu 10. syyskuuta. Kuva: Jonas Ekströmer / EPA

Työmarkkina- ja integraatioministeri Johan Pehrson (L)

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Johan Pehrson on yllätysvalinta integraatioasioista vastaavaksi ministeriksi. Ennakkoarvioissa Pehrsonia pidettiin todennäköisenä opetusministerinä, sillä liberaalit ovat profiloituneet jo kauan koulutusasioissa. Liberaalien puheenjohtajana vasta puoli vuotta toiminut Pehrson on koulutukseltaan juristi. Pehrsonin päätös viedä puolueensa ruotsidemokraattien tuesta riippuvaiseen hallitukseen on aiheuttanut kuohuntaa sekä omassa puolueessa että Euroopan liberaaleissa.

Johan Pehrson (vasemmalla), Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson ja Ebba Busch esittelivät saavuttamaansa hallitussopua viime perjantaina. Kuva: Jonas Ekströmer / EPA

Hallituksessa on yhteensä 24 ministeriä, joista maltilliseen kokoomukseen kuuluu 13, kristillisdemokraatteihin kuusi ja liberaaleihin viisi. Ruotsidemokraatit tukevat hallitusta sen ulkopuolelta. Puolue saa omia virkamiehiään hallituksen kansliaan.

