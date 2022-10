Viro löysi ratkaisun ongelmaan, joka estää tuulivoimaloiden rakentamisen Suomessa – puolustusministeriön mielestä teknistä ratkaisua ei ole

Suomessa puolustusvoimat on rajoittanut huomattavasti tuulivoimarakentamista Itä-ja Etelä-Suomessa Puolustusvoimien tutkavalvonnan ongelmien vuoksi.

Puolustusministeriön kanta on ollut se, että tuulivoimaloiden tutkavalvonnalle aiheuttamiin häiriöihin ei löydy teknistä ratkaisua. Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen totesi asian Ylelle viimeksi viime syksynä.

Suomen hallitus on nyt asettanut selvitysmiehen selvittämään tutkaongelmaa, joten Suomen kanta asiaan voi vielä muuttua.

Virossa asiaan on suhtauduttu toisella tavalla kuin Suomessa. Siellä tutkaongelmaan on etsitty aktiivisesti teknistä ratkaisua, ja Viron puolustusministeriön mukaan ratkaisu on myös löytynyt.

Uudistettu tutkajärjestelmä

Viron puolustustusministeriön mukaan tuulivoimaloiden tutkille aiheuttamia häiriöitä voidaan poistaa uudistamalla tutkajärjestelmää.

– Kyllä se on mahdollista, kertoo Viron puolustusministeriön innovaatio-osaston johtaja Miiko Peris.

Virossa on tähän mennessä rakennettu huomattavasti vähemmän tuulivoimaa kuin Suomessa. Maan tuulivoimakapasiteetti oli vuonna 2020 vain noin 320 megawattia, kun Suomessa vastaava luku oli noin 2 300 megawattia.

Etelä-Karjalan ainoat isot tuulivoimalat Lappeenrannassa sijaitsevat seitsemän tuulivoimalaa.

Laajamittaiselle tuulivoimarakentamiselle on Virossa ollut avoinna vain kapea vyöhyke Keski-Virossa ja osa Saarenmaasta. Tuulivoimaloita on sallittu rakentaa myös muualle maahan, mutta niiden sääntely on ollut tiukempaa muun muassa voimaloiden korkeuden suhteen.

Suuret alueet avautuvat tuulivoimalle

Perisin mukaan Viron puolustusministeriö on tehnyt jo useamman vuoden ajan tieteellistä tutkimustyötä tuulivoimaloiden tutkavalvonnalle aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.

Työ alkaa tuottaa tulosta lähivuosina, kun Virossa vapautuvat uudet suuret alueet laajamittaiseen tuulivoimarakentamiseen. Aikaisemmin tuulivoiman rakentamista näille alueille on säädelty tiukemmin – esimerkiksi rakennettavien tuulivoimaloiden korkeutta on voitu rajoittaa.

Vuosien 2024–2025 aikana Virossa tuulivoimarakentamiselle avatuu suurin osa maasta. Vain Viron itärajalle jää kieltovyöhyke.

Kuva: Rea Lemström / Yle

Viron puolustusministeriön innovaatio-osaston johtaja Miiko Perisin mukaan Virolla on tutkimusten ansiosta nyt selkeä kuva siitä, miten tutkaongelma ratkaistaan.

– Nykyään tiedämme, mikä vaikutus tuulivoimaloilla on tutkiin ja miten vaikutus voidaan kompensoida, Peris sanoo.

Peris ei halua salassapitosyiden vuoksi kertoa yksityiskohtia siitä, miten Viro on kehittänyt tutkajärjestelmäänsä. Hän kuitenkin toteaa, että tuulivoimarakentamisen kuluihin verrattuna tutkajärjestelmän kehittämiseen käytettävät rahasummat eivät ole merkittäviä.

– En voi esimerkiksi sanoa, että tuulipuiston hintaan verrattuna tutkajärjestelmän muuttaminen olisi kallista, Peris sanoo.

Tanskalaisyhtiö tarjoaa ratkaisua

Tuulivoimaa rakennetaan nyt yhä enemmän eri puolille maailmaa. Samalla etsitään myös ratkaisuJa tuulivoiman aiheuttamiin tutkahäiriöihin.

Yksi yhtiöistä, joka tarjoaa ratkaisua asiaan on tanskalainen puolusvälineyhtiö Terma. Se valmistaa tutkia sekä siviili-ilmailulle että puolustusvoimien käyttöön.

Yhtiön edustajan mukaan sen kehittämä SCANTER 4002 -tutka pystyy suodattamaan tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tutkassa ja valvomaan alueita tuulivoima-alueiden takana ja jopa tuulivoima-alueiden sisällä liikkuvia pieniä kohteita.

– Tuulivoimaloiden aiheuttamia häiriöitä tutkavalvonnalle voidaan vähentää tutkallamme niin paljon, että tutkavalvonnan peitto on sama kuin ennen tuulivoimalan rakentamista, vakuuttaa Terma-yhtiön turvallisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja Michael Agergaard Riis.

Terman käyttämä tutkateknologia perustuu perinteisiä tutkia lyhyemmän x-taajuusalueen käyttöön. Sen avulla tutkakuvasta voidaan suodattaa pois esimerkiksi tuulivoimalan liikkuvien lapojen aiheuttamia häiriöitä.

Michael Agergaard Riisin mukaan SCANTER 4002 -tutkan voi integroida jo käytössä oleviin perinteisiin tutkiin. Niiden yhdessä tuottamasta tiedosta voidaan muodostaa yhtenäinen tutkakuva, josta on poistettu tuulivoimaloiden häiriövaikutus.

– Korkean erotuskyvyn ansiosta voimme nähdä pienenkin lentävän kohteen massiivisen tuulivoimalan lähellä tai jopa tuulivoima-alueen sisällä, Michael Agergaard Riis kertoo.

SCANTER 4002 -tutkan kantavuus on noin 80 kilometriä, mutta sitä voidaan yhtiön mukaan tarpeen vaatiessa myös pidentää. Niitä on jo käytössä siviililentokentillä, joiden läheisyydessä on tuulipuistoja.

Yhtiö on oman ilmoituksensa mukaan osallistunut myös kokeiluihin, joita eri maiden puolustusvoimat ovat järjestäneet merellä olevien tuulipuistojen tutkahäriöiden poistamiseksi.

