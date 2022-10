Deturin tuhannet asiakkaat voivat joutua peräämään rahojaan Ruotsista, ja korvausten saaminen kestänee kuukausia – ohjeita suomalaisille valmistellaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisee keskiviikkona ohjeet, joiden perusteella kuluttajat voivat hakea korvauksia peruuntuneista Deturin valmismatkoista. Matkatoimisto on asettanut Ruotsin Kammarkollegietille vakuuden, josta korvaus maksetaan.

Korvaushakemukset käsittelee Ruotsin valtiovarainministeriön alainen Kammarkollegiet, joka hoitaa osittain samoja tehtäviä kuin Suomen Kilpailu -ja kuluttajavirasto.

Detur Suomen lisäksi konkurssiin ovat hakeutuneet ruotsalaisen emoyhtiön lisäksi muissa Pohjoismaissa toimineet Deturin yhtiöt sekä samaan yritysryppääseen kuuluva matkatoimisto Nordco Tours.

Valmismatkalain edellyttämä vakuus on talletettu Ruotsiin. Siitä korvataan kuluttajille heidän etukäteen maksamansa ja saamatta jääneet matkapalvelut.

Kammarkollegietinmukaan korvausten käsittely on ruuhkautunut, ja palautuksia voi joutua odottamaa jopa puoli vuotta. Jos matka on maksettu luottokortilla, rahanpalautusta voi vaatia myös luottoyhtiöltä. Tuolloin palautuksen saa todennäköisesti myös nopeammin.

Kuluttajavirasto neuvottelee tiistaina iltapäivällä Kammarkollegietin edustajien kanssa palautusten yksityiskohdista, ja suomenkieliset ohjeet julkaistaan keskiviikkona.

Deturin omat verkkosivut lakkasivat toimimasta tiistaina iltapäivällä, joten tietoa sieltä on mahdoton saada.

Vedättikö Detur turisteja poikkeuksellisen halvoilla matkoilla?

Detur myi vielä kesällä poikkeuksellisen halpoja all inclusive -matkoja, joissa viikon matkapaketin Turkkiin sai 150-200 eurolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto alkoi saada tuolloin ilmoituksia matkoista, joita yhtiö ei ilmeisesti edes aikonut toteuttaa. Jo maksettuja maksuja kuluttajat joutuivat odottamaan takaisin kauan, eikä kaikkia ole palautettu vieläkään.

Koronavuodet koituivat Deturin kohtaloksi. Vuonna 2020 matkojen myynti pysähtyi lähes täysin, ja yhtiön liikevaihto romahti 559 tuhanteen euroon, kun vielä edellisenä vuonna liikevaihto oli yli 25 miljoonaa. Tappiota kertyi lähes 900 tuhatta euroa.

Vuonna 2021 koronarajoituksia purettiin jo osittain, ja yhtiö pystyi aloittamaan matkojen tuotannon pienimuotoisesti uudelleen. Yrityksen liikevaihto nousi 2,8 miljoonaan euroon, mutta samaan aikaan tappiot kasvoivat lähes miljoonaan euroon.

Osasyynä suuriin tappioihin oli poikkeuksellisen edullisten matkojen myyminen, joilla ei katettu matkojen tuottamisesta aiheutuneita kuluja. Yhtiö keskeytti syyskuussa 2022 matkojen järjestämisen.

Deturin Ylelle lähettämän tiedotteen mukaan konkurssin välittömänä syynä on rahojen loppuminen, koska pankki- ja luottokorttiyritykset eivät ole suorittaneet yhtiölle kuuluvia maksuja.

Detur Suomi on turkkilaisomisteinen yritys, jonka toimitusjohtajana toiminut Mehmet Ahishalin on Asiakastiedon mukaan eronnut yhtiön palveluksesta 13. lokakuuta. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on NordcoToursin perustaja ja toimitusjohtaja Haluk Semiz. Hän oli perustamassa vuonna 1985 Tursem-matkailuyrityksen, joka omisti myös Kymppi-Matkat oy:n. Tursem ja sen tytäryhtiöt hakeutuivat konkurssiin vuonna 1997.

Deturin omistajaksi on joulukuussa 2019 merkitty Maltalle rekisteröity Detur Holding Ltd.

Matkatoimisto Deturin talousvaikeudet alkoivat kärjistyä syksyllä, kun osalta asiakkaista alettiin vaatia matkakohteessa kertaalleen maksettujen maksujen maksamista uudelleen. Ouluun 22.9.2022 palanneet matkustajat kertoivat kokemuksistaan Alanyassa.

