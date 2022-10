Expressen-lehden mukaan video on kuvattu 80 metrin syvyydessä olevan putken kohdalla eilen.

Ruotsalaislehti Expressen on ensimmäisenä tiedotusvälineenä päässyt tutkimaan syyskuun lopussa räjäytettyä Nord Stream 1 -kaasuputkea. Putkesta ei tule enää kaasua.

Expressen sai Ruotsin ja Tanskan viranomaisilta luvan lähettää 80 metrin syvyydessä olevalle putkelle sukelluskameran. Lehti julkaisi sukelluskuvia laajassa artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun).

Nord Stream -putket räjäytettiin 26. syyskuuta. Expressen-lehden mukaan putki on räjäytetty ainakin 50 metrin matkalta. Putki on halkaisijaltaan 1,4 metriä, joten räjäytyksen voiman on täytynyt olla suuri. Räjähdys havaittiin myös maanjäristyksiä seuraavissa antureissa.

Expressenin mukaan video on kuvattu eilen.

