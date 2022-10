Raisa Omaheimon kolumni: Miksi kansanedustajat vastustavat argumentteja joita kukaan ei ole esittänyt?

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Translain kokonaisuudistus on vihdoinkin loppusuoralla (siirryt toiseen palveluun). Tässä kolumnissa kirjoitan lain ympärillä käydystä keskustelusta, erityisesti eduskunnassa asian tiimoilta esitetyistä argumenteista. Jos asia koskettaa sinua henkilökohtaisesti: tiedä etten tule toistamaan tässä kolumnissa yhtäkään siellä lausuttua vihamielistä kommenttia.

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien viharikosten määrä lähes tuplaantui viime vuonna. Tällaisessa asenneilmapiirissä valta-asemasta suolletut loukkaavat sanat ovat erityisen vahingollisia.

Jo vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksessä edustajilta edellytettiin arvokasta käytöstä.

On surkeaa, että joudun avaamaan kolumnin vakuutuksella siitä, etten siteeraa kansanedustajien puhetta sukupuolivähemmistöistä. Kansanedustajien, siis ihmisten, jotka on valittu edustamaan kansaa ja turvaamaan demokratiaamme. Jo vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksessä edustajilta edellytettiin arvokasta käytöstä (siirryt toiseen palveluun). Velvoite on voimassa edelleen, mutta sen kunnioittaminen käytännössä tuntuu horjuvan.

Ennakkovarmistus tuntuu tärkeältä, sillä lakiuudistuksen ympärillä käyty keskustelu on ollut ala-arvoista, syvästi loukkaavaa, jopa vaarallista. Translakia koskeneen eduskuntakeskustelun jälkeen somessa julkaistiin infopostauksia transihmisille, erityisesti transnuorille: täältä saat keskusteluapua, älä jää yksin jos ahdistaa.

Tämänhetkinen lainsäädäntö (siirryt toiseen palveluun) on monella tavalla arvioituna vanhentunut ja kohtuuton. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt ovat yrittäneet uudistaa sitä vuosien ajan.

Nyt lakiuudistus näyttää vihdoin etenevän maaliin, mutta ei sellaisena versiona kuin piti. Translasten ja -nuorten oikeuksia ei siinä huomioida.

Kysymys lasten ja nuorten ihmisoikeuksista on oikeasti tosi yksinkertainen (siirryt toiseen palveluun), mutta mediassa ja eduskunnan lehterillä keskustelua ovat leimanneet vääristely, väärinymmärrykset ja tutkitun tiedon paikkansapitävyyden kieltäminen.

Olen seurannut keskustelua aktiivisesti enkä ole huomannut, että kukaan olisi vaatinut

alaikäisille sukupuolen korjaamiseen liittyviä kirurgisia toimenpiteitä. Miksi ihmeessä tällaista kenenkään esittämätöntä vaatimusta siis pitää vastustaa eduskuntaa myöten?

Jos on yhtään perehtynyt argumentaatioon ja argumenttivirheisiin, vastaus on yksinkertainen. Kyseessä on klassinen argumenttivirhe nimeltä olkiukko.

Se mitä on vaadittu (siirryt toiseen palveluun), on alaikäisille oikeus korjata sukupuolimerkintänsä vastaamaan koettua sukupuolta.

Miksi tämä on tärkeää? Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä? Se tarkoittaisi esimerkiksi arjessa sitä että transtytön esittäessään matkalippunsa tarkastajalle häntä ei syytettäisi veljen lipulla matkustamisesta. Se tarkoittaisi sitä että lapsi saa sukupuoltaan vastaavat henkilöpaperit ja tulee kohdatuksi sukupuolensa mukaisesti. Ja ennen kaikkea se tarkoittaisi sitä että lapsen hyvinvointi lisääntyy. Se tarkoittaisi lapselle ja nuorelle rauhaa kasvaa omaksi itsekseen.

Lapset ja nuoret on jätetty pois lakiuudistuksesta. Silti laki on osalle kansanedustajista edelleen liikaa, ja he antavat medialle lausuntoja siitä, että äänestäminen translain puolesta tai vastaan olisi "omantunnon kysymys".

Uskonnolliset argumentit ovat politiikassa haastavia. Osa kansanedustajista keskustelee asiasta kuin kyseessä olisi mielipideasia. Minun on vaikea ymmärtää, miksei demokraattisessa valtiossa tehdä tietoon perustuvia päätöksiä?

Kansainväliset asiantuntijat ovat kritisoineet pitkään (siirryt toiseen palveluun) Suomen translainsäädännön takapajuisuutta. Translakiuudistuksen toteuttamiseksi perustettiin sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmä, joka julkaisi erilaiset mallit raportissaan (siirryt toiseen palveluun). Osana lain valmistelua teetettiin selvitys (siirryt toiseen palveluun) sukupuolen oikeudellista vahvistamista koskevan sääntelyn vaikutuksista lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Translapsiin ja nuoriin liittyviä myyttejä (siirryt toiseen palveluun) on kumottu tutkimustiedolla.

Silti vaalein valitut kansanedustajamme valitsevat vastustaa argumentteja joita ei ole esitetty, ja puolustaa näkemyksiä jotka sotivat monipuolista ja -alaista tutkimusnäyttöä vastaan. Ja he tekevät tämän tavalla, joka on vahingollinen trans- ja muunsukupuolisille.

Nykynuoret ovat onneksi taitavampia, osaavampia ja viisaampia kuin moni kansanedustajaksi valittu. Vanhat päättäjät ikääntyvät ja uudet sukupolvet tulevat ottamaan heidän paikkansa.

Raisa Omaheimo

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, jolle nuoret antavat toivoa.

