Erja Lyytinen kertoo tarinoita kitarasooloilla – se tehdään tulkinnalla, rytmillä ja koskettamalla musiikin kautta

Kitaristi Erja Lyytinen on valittu usein alansa parhaimmistoon. Kaksi vuotta sitten Total Guitar -lehden äänestyksessä Lyytinen valittiin maailman toiseksi parhaaksi kitaristiksi sarjassa Top 10 Best Players Right Now – Kymmenen tämän hetken parasta soittajaa.

– Tuntuuhan se mahtavalta, pitää jatkaa treenaamista, Lyytinen naurahtaa.

Mutta kuka olikaan se paras kitaristi?

– Silloin sen ykköspaikan taisi saada Nita Strauss (siirryt toiseen palveluun), ja hän on kyllä kova soittaja. Nuo on hienoja juttuja kun tulee tunnustuksia. Siitä tulee lisäpotkua ja sellainen fiilis, että pitää treenata ja jatkaa tätä hommaa.

Lyytisen kymmenes studioalbumi Waiting for the Daylight julkaistiin lokakuun alussa. Erja Lyytinen luottaa omassa musiikissaan varsinkin kitarasoolojen voimaan. Niillä voi hänen mielestään välittää kappaleen sanomaa vähintään yhtä hyvin kuin sanoilla.

Lauluissa on sanat, joilla voi tulkita tarinaa, kitaralla se tehdään Lyytisen mukaan sävelten tulkinnalla, rytmillä ja koskettamalla kuulijaa musiikin kautta.

– Musiikki on mystinen asia, ainakin itselle. Joskus on vaikea sanoa mikä siellä sinua oikeasti liikuttaa. Joskus kun kuulee muiden artistien biisejä, tai sooloja, on mielenkiintoista analysoida mikä se on mikä vetoaa. Tunne on se ensimmäinen asia.

Lyytinen on kuvaillut kitarasoolon vaikutusta niin, että sooloilla hän voi möyhentää kuulijan tunteita.

– Joo, kyllä ehdottomasti. Silloin kun minä olen lavalla, yritän samalla tavalla sen kitarasoolon kautta ilmentää fiiliksiä ja tuoda elämyksiä kuulijoille.

Kun kitarasooloja päästiin ohjelmassa analysoimaan, piti tietysti kysyä voiko kitarasoolossa sooloilla, vai pitääkö sen pysyä musiikillisesti samana.

– Moni voi säveltää "läpisävelletyn" soolon, jolloin se soitetaan joka keikalla samalla tavalla alusta loppuun. Mutta sinulla voi olla myös jossain biisissä joka kerta improvisoitu soolo. Miten se sitten toimii joka ilta, niin se onkin mielenkiintoista.

