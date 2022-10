Venäläinen muusikko oli päätyä rintamalle Ukrainaan – pakomatka Suomen kautta Yhdysvaltoihin toi hänelle turvan: "On ihme, että olen turvassa"

Omakotitalon olohuone Kotkassa näyttää tyhjältä. On vain yksi sohva, pari valaisinta ja paljas lattia.

Silti tämä on hyvin tärkeä paikka. Se tarjoaa tilan, jossa huokaista helpotuksesta, palautua ja yrittää unohtaa stressi ja pelko.

Asunnon ovat vuokranneet Venäjältä poistuneet taiteilijat, jotka kokivat maansa poliittisen tilanteen ahdistavaksi.

– Lähdin puolentoista tunnin varoitusajalla. Ensin ajattelin, etten lähde, sitten perheeni kertoi pelkäävänsä puolestani ja rohkaisi minua lähtemään. Niin istuinkin jo autossa matkalla rajalle, kertoo venäläinen muusikko, jota kutsutaan tässä artikkelissa Olegiksi.

Oleg pelkää perheensä puolesta ja siksi haluaa kertoa tarinansa nimettömänä.

Mukaan otetut matkatavarat olivat vähäiset. Olegin harmonikkakin lähetettiin vasta myöhemmin hänen perässään. Nyt Oleg etsii töitä soitonopettajana.

Suurin osa talon vuokranneista on venäläisiä klassisen musiikin ammattimuusikoita. Tämä mahdollistaa työskentelyn ulkomailla monia muita aloja helpommin, koska alalle on tyypillistä tehdä muutaman päivän tai viikon keikkarupeamia. Esimerkiksi sinfoniaorkestereissa työyhteisö on yleensä jo valmiiksi kansainvälinen.

Alina Iakovleva muutti Kotkaan taloon, jonka vuokraamisessa auttoi Vladimir Belov. Kuva: Noora Palola / Yle

Kansainvälinen työyhteisö

Tiedossa ei ole, kuinka paljon taiteellisten alojen ihmisiä on lähtenyt Venäjältä liikekannallepanon vuoksi.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen Suomeen on tullutukrainalaisia musiikin ammattilaisia ja harrastajia.

– Järjestöt ovat yrittäneet löytää ukrainalaisille muusikoille kollegoita, joiden kanssa jatkaa töitä täällä. Lisäksi lapsille ja nuorille on etsitty harrastusmahdollisuuksia. Toki teemme yhteistyötä myös muista maista tulevien turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa, kertoo Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen.

Ainakaan Tampere Filharmonia, Oulu Sinfonia tai Helsingin kaupunginorkesteri eivät vielä ole palkanneet sodan takia Suomeen saapuneita muusikoita.

Töitä toiselta puolelta maailmaa

Muusikot vuokrasivat Kotkan asunnon väliaikaiseksi majapaikaksi. Mukana on ollut tunnettuja ja alallaan menestyneitä muusikkoja, joten osa heistä pääsi heti jatkamaan matkaansa.

Yhdysvaltoihin muuttanut Givi Sarkisian oli alussa muusikkojen mukana Kotkassa. Aiemmin hän johti Venäjällä orkesteria Youth Creative Centerissä sekä opetti vaskipuhaltimien soittoa.

– Sota muutti yllättäen suunnitelmani. Koulujärjestelmä muuttui vihaa lietsovaksi ja propagandaa levittäväksi. He muuttivat koulutusohjelmaani poistamalla sieltä kaikki ulkomaiset säveltäjät. Vain neuvostoliittolaiset saivat jäädä, kertoo Sarkisian.

Kotkalainen Kymi Sinfoniettassa työskentelevä Vladimir Belov auttoi kollegoita. Kuva: Noora Palola / Yle

Hän kieltäytyi jyrkästi jakamasta oppilailleen fasistista materiaalia, vaikka sanookin miettineensä, miten hän itse selviytyy.

Onneksi laaja työkokemus oli avuksi. Sarkisian on saanut kansainvälisiä palkintoja ja työskennellyt sekä sinfoniaorkestereissa että oopperassa. Matka Yhdysvaltoihin oli silti haastava, ja hän turvautui Suomessa asuvan Vladimir Belovin apuun jopa raha-asioissa, kun venäläiset pankkikortit oli suljettu.

– On ihme, että olen turvassa. Muuttoni jälkeen sain tietää, että minut olisi haluttu lähettää sotaan viatonta Ukrainaa vastaan, kertoo Sarkisian.

Yksi muusikoista, Nadia Chestnova, taas päätyi Hongkongiin.

– Työskentelin musiikin parissa opettajana jo aikaisemmin Venäjällä. Joutuisin kuitenkin opettamaan lapsille totuutena asioita, joita en voi hyväksyä, siksi halusin lähteä, kertoo Hongkongista tavoitettu Chestnova.

Apua ystävältä

Hyvin nopeasti maastaan lähtenyt perhe ei tiedä, milloin voi palata kotimaahansa. Ehkä vuoden, ehkä kahden kuluttua, he toivovat.

Venäjältä paenneita muusikoita Suomessa on auttanut paikallinen ystävä. Hän on kymenlaaksolaisen Kymi Sinfonietan lyömäsoittimien äänenjohtaja Vladimir Belov. Hän on asunut Suomessa 12 vuotta, joten asioiden järjestäminen oli helpompaa.

– Koen tärkeäksi auttaa. Isovanhempani näkivät sodan, ja perheessäni muistettiin sodan ajan ja totalitarismin tragedia. Koen, että vaikeat ja synkät ajat ovat palanneet, sanoo Vladimir Belov, joka asuu Suomessa ja toimii Kymi Sinfonietan lyömäsoittimien äänenjohtajana.

Belovin lapsuudenkodissa maailmantilanne on ollut esillä, ja hän tahtoo nyt itse vuorostaan auttaa. Hän myös kokee, että haluaa jättää mallin välittämisestä omille lapsilleen.

– Tunnen surua niiden ystävieni takia, jotka olisivat halunneet lähteä, mutta eivät päässeet, hän kertoo.

Musiikki auttaa eteenpäin

Kotkassa vuokra-asunnossa asuva Oleg kertoo olleensa ennen kiireinen.Nyt hän soittaa sekä harjoitellakseen että kootakseen tunteitaan.

– Musiikin ymmärtävät kaikki, vaikka jokainen tulkitsee sitä hieman eri tavalla. Minulle se on myös kanava käsitellä tätä tilannetta, sanoo Oleg.

Alussa kaikkien vuokratalossa asuvien elämä on ollut kaoottista. Jokainen on etsinyt apua aivan käytännön ongelmiin: mistä löytää asunto mihin mennä, miten saa oleskeluluvan ja muut päivittäiseen elämään tarvittavat asiat.

Alina Iakovleva lähti Suomeen yhdessä tyttärensä kanssa. Kuva: Noora Palola / Yle

Muiden talossa asuvien kanssa he eivät ole juuri ehtineet musisoida.

– On helpottavaa olla täällä. Venäjällä olin koko ajan varuillani, kertoo samassa vuokratalossa asuva Alina Iakovleva.

Muusikot päätyivät vuokraamaan Kotkasta talon, koska heistä tuntui järkevältä vaihtoehdolta ratkaista asioita yhdessä. Nyt talossa asuu kolme aikuista ja yksi lapsi. Aikaisemmin oli pari henkilöä enemmän.

Alina Iakovleva on erityislastenopettaja ja puheterapeutti.

– Ystävieni kautta löysin tänne. Olen käynyt joskus aikaisemmin turistina Suomessa, hän kertoo.

Iakovleva muutti taloon 2-vuotiaan lapsensa kanssa. Hänestä tilanne kotimaassa Venäjällä oli ahdistava ja hän halusi siksi lähteä.

