Ukrainassa taivaalta sataa nyt "mopedeja" ja "ruohonleikkureita" – tappajadrooni voi yllättää kenet tahansa, missä tahansa

Ukrainalaisten mukaan Venäjä on laukaissut pelkästään yhden viikon aikana 100 droonia Ukrainaa vastaan.

Venäjä on iskenyt Ukrainaan viime aikoina entistä enemmän drooneilla eli miehittämättömillä ilma-aluksilla.

Pelkästään viimeisen viikon aikana yli sata iranilaista droonia on lentänyt päin voimalaitoksia, jätepuhdistuslaitoksia, siltoja, ja asuinrakennuksia, Ukrainan ulkoministeriö kertoo uutistoimisto AP:n mukaan. Iskuissa on kuollut useita ihmisiä.

Drooni-iskut ovat Venäjän kannalta houkutteleva sodankäyntitapa, sillä drooneilla on monia etuja verrattuna perinteisiin ohjuksiin.

Droonit voivat olla satelliittipaikannuksen ansiosta erittäin tarkkoja ja pienikokoisina vaikeasti havaittavia. Parvissa laukaistuna ne voivat läpäistä vastustajan ilmapuolustusjärjestelmän. Mutta ennen kaikkea: ne ovat halpoja tappo- tai tuhokoneita.

Joskus tällaisia drooneja kutsutaankin "köyhän miehen risteilyohjuksiksi".

Siviilikohteita vastaan käytettynä drooni-iskut näyttäytyvät helposti terrorismina.

– Venäläiset eivät enää pärjää taistelukentällä, minkä vuoksi he yrittävät paikata tappioitaan terroriteoilla, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi televisioidussa puheessaan maanantai-iltana.

Sankka savu nousee Kiovan keskustassa maanantaina tehdyn drooni-iskun jäljiltä. Kuva: AOP

Sotadroonit ovat kaupallisia drooneja isompia

Harrastelijadrooneja näkee usein käytettävän ohjaimella, kuten esimerkiksi radio-ohjattavia leluja. Mutta drooneja voidaan myös ohjelmoida lentämään tiettyyn kohteeseen.

Niillä voidaan esimerkiksi kuvata ympäristöä kaukaa tai läheltä – mitä paremmalla kameralla drooni on varustettu, sen tarkemmin.

Ukrainan sota on opettanut, että ne voidaan myös varustaa räjähteillä.

Sotilaskäyttöön kehitetyt droonit ovat yleensä suurempia kuin kaupalliset versiot. Ne kykenevät kantamaan ja laukaisemaan ohjuksia haluttuun kohteeseen, minkä jälkeen ne palaavat tukikohtaansa tai haluttuun paikkaan muualle.

Droonin jäännökset Kiovassa. Kuva maanantailta. Kuva: AOP

Iranilaiset Shahedit kylvävät pelkoa ja tuhoa Kiovassa

Venäjän armeijan Ukrainassa viime aikoina käyttämien droonien väitetään olevan iranilaisvalmisteisia Shahedeja. Venäläiset ovat nimenneet ne uudelleen Geran tai Geranium-2:ksi.

Ne voidaan laukaista kohteeseensa käyttäen GPS-koordinaatteja. Niitä kutsutaan myös kamikaze- eli itsemurhadrooneiksi, koska ne lentävät kohteeseensa räjähtäen ja tuhoten samalla itsensä aivan kuten ohjukset.

Ukrainan mukaan Venäjä on ostanut Iranilta tuhansia Shahedeja. Sekä Venäjä että Iran ovat kiistäneet tiedon.

Shahed muistuttaa ulkomuodoltaan Concorde-lentokonetta deltasiivensä ansiosta. Toisin kuin useimmat harrastajadroonit, Shahed on kuitenkin melko kookas.

Iranilaistietojen mukaan se on 3,5 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä ja painaa noin 200 kiloa. 50 hevosvoiman kaksitahtimoottorillaan se yltää 185 km/h huippunopeuteen.

Ukrainalaiset kutsuvatkin Shahedeja mopoiksi tai ruohonleikkureiksi niiden moottoreiden tuottaman äänen perusteella. Shahedin toimintamatka on ainakin 1 000 kilometriä.

Samalla kun yksi Shahedin vahvuuksista on sen GPS-ohjattavuus, se on myös yksi sen heikkouksista. GPS-signaaleja voidaan häiritä. Siitä, miten venäläiset ohjaavat lennokkejaan, ei ole varmuutta.

Venäläiset laukaisevat niitä ilmeisesti kuitenkin parvissa tietäen, että kaikki eivät selviydy matkasta perille asti. Niitä lennätetään matalalla ja hitaasti, jotta ukrainalaisten tutkat eivät niitä havaitsisi.

Kantavat vajaan kymmenesosan risteilyohjuksen räjähdelastista

Ukrainan strategisen tutkimuksen kansallisen instituutin tutkijan, Mykola Bielieskovin mukaan Shahed kykenee kantamaan 40 kilon räjähdyslastin. Se on vajaa kymmenesosa perinteisen ohjuksen 480 kilogramman räjähdelastista.

Suuren mittakaavan paikallista tuhoa ei yhdellä droonilla voi saada aikaiseksi. Kohteesta riippuen, kuten esimerkiksi sähkö- tai vesilaitokseen iskettyään, vaikutukset voivat kuitenkin olla hyvinkin laajat.

Shahed maksaa runsaat 20 000 euroa kappaleelta ja on esimerkiksi Venäjän Ukrainassa käyttämään Kalibr-risteilyohjuksen hintaan verrattuna halpa. Kalibr maksaa noin miljoonan kappaleelta.

Venäjä ei ole kertonut, kuinka paljon se on käyttänyt ohjuksia sodassa Ukrainaa vastaan. Ukrainan puolustusministeriö väitti hiljattain, että suurin osa Venäjän moderneimmista, suuren tarkkuuden ohjusvarastoista olisi jo käytetty.

Yhdysvallat on tuominnut Venäjän käyttämät droonit, mutta on kertonut lähettävänsä itse Ukrainan avuksi 700 taittuvasiipistä droonia, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun). Ukrainalla on ollut käytössään myös mm. turkkilaisia Bayraktareita.

