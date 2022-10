Niinistö aloittaa valtiovierailunsa Islannissa – amerikkalaissotilaiden läsnäolo hämmentää islantilaisia

Suomi ja Islanti juhlivat 75-vuotisia diplomaattisuhteitaan hetkellä, jolloin molempien maiden Nato-suhde on muutoksessa. Valtiovierailun asialistalla myös ilmastonmuutos ja arktisen yhteistyön tulevaisuus.

Reykjavikissa oli tiistaina pilvistä ja tuulikin kolea. Islantilaisten mieli- ja muistikuvat Suomesta ja suomalaisista ovat kuitenkin lämpöisiä.

Larus Kristjan Johnsen on käynyt Helsingissä kerran ja tiukimmin mieleen on jäänyt vaikea kieli, jota hän oli oppinut vain kahden sanan verran: asema ja katu.

Ásrún Kristjáns­dótt­irille käyntejä oli tullut enemmän ja muistikuvat liittyvät suomalaisiin muotoilijoihin ja designiin kuten Arabian tehtaaseen. Hyviä muistoja on paljon.

Kysymykset Natosta saavat molemmat kertomaan toisistaan tietämättä samasta kokemuksesta. Venäjän hyökkäyksen jälkeen uutisia oli seurattu herkeämättä, mutta nyt radio pysyy tuttavapiirissäkin kiinni, sillä sota tuntuu niin julmalta ja ratkaisemattomalta. Suomen ja Ruotsin Nato-hakemus saa kuitenkin molemmilta ymmärrystä.

Yngvar Bjørshol asuu pohjois-Islannissa Akureyrissä**, mutta** on käymässä pääkaupungissa. Hän on alun perin norjalainen, mutta asunut jo pitkään Islannissa, alun perin toimittaja, mutta myös entinen Nato-sotilas, joka on valvonut Islanninkin vesiä.

Hän ymmärtää täysin Suomen ja Ruotsin halun hakeutua Nato-jäseneksi, mutta pitää tilannetta ankeana.

– Se on minusta täysin ymmärrettävää tässä tilanteessa, missä olemme Ukrainan sodassa. Mutta samaan aikaan se on minusta on ankeaa, että menetämme neuvotteluista kolmannen osapuolen eli liittoutumattomat maat. Idän ja lännen välit jyrkkenevät, Bjørshol ennustaa.

Bjørsholin entinen ja nykyinen kotimaa eli Norja ja Islanti ovat puolustusliitto Naton perustajajäseniä, mutta sellaisina hyvin erilaisia.

Islannilla ei ole omia puolustusvoimia. Vuoteen 2006 saakka maassa oli Yhdysvaltain tukikohta, joka varmisti strategisesti tärkeän saarivaltion koskemattomuuden. Keflavikin kansainvälinen lentokenttä on osa entistä tukikohtaa.

Vuonna 2006 USA:n kiinnostus Islantia ja maksumiehen roolia kohtaan kuitenkin väheni ja amerikkalaiset lähtivät Islannista.

Islannin ilmapuolustus on ollut Naton vastuulla ja kiertänyt Nato-maiden kesken.

Nyt maailmanpoliittisen tilanteen viime vuosina kiristyttyä amerikkalaisia sotilaita on jälleen Islannissa. Ei pysyvästi, heillä ei ole pysyvää tukikohtaa, mutta maaperällä kuitenkin. Se jakaa islantilaisten mielipiteet.

Hrefna Helgadottir ei pidä siitä, että amerikkalaisia on ilmestynyt ilman, että asiasta on keskusteltu ja päätetty kansallisesti.

– Minusta oli outoa, että siitä ei käyty poliittista keskustelua, vaan he vain ilmestyivät. Olisi ollut rehellisempää keskustella asia kansallisesti . En edes tiedä kutsuttiinko heidät vai päättikö Nato heidän tulostaan, Hrefna Helgadottir kyselee.

Ragnar Jonasson näkee asian päinvastoin.

- Tietysti asia huolestuttaa. Islanti ei varmasti olisi hyvillään jos tänne sijoitettaisiin ydinaseita.Jotkut varmasti pelkäävät, että saattaisimme joutua iskujen kohteeksi jos täällä olisi jälleen amerikkalaistukikohta. Mutta minä kannatan tukikohtaa ja Naton läsnäoloa.

Ragnar Jonasson suhtautuu myös erittäin myönteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Pohjolan ja Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on pääteema presidentti Niinistön ja rouva Jenni Haukion kaksipäiväisellä valtiovierailulla Islantiin. Lisäksi presidenttipari käy torstaina Langjökull-jäätiköllä, jonka vuosittainen sulaminen on kouriintuntuva esimerkki ilmastonmuutoksen etenemisestä.

Valtiovierailulla pohditaan myös arktisen yhteistyön tulevaisuutta nykyisessä maailmantilanteessa.

Presidentti Niinistön vierailua isännöi Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson, joka valittiin virkaan 2016 sitoutumattomana ehdokkaana. Hän on koulutukseltaan historioitsija.

Niinistö tapaa myös pääministeri Katrín Jakobsdóttirin, joka on vihervasemmistolaisen puolueen puheenjohtaja. Lisäksi Niinistö vierailee 63-jäsenisessä Islannin parlamentissa eli yleiskäräjillä.

Niinistön seurueeseen kuuluu Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r).

