Miesflunssa ei ole naurun aihe – professori: "Ei miehiäkään saa perusteettomasti parjata"

Miesflunssa on joka syksyinen puheen- ja naurunaihe. Osan mielestä miehet valittavat turhasta, mutta tutkimusten mukaan miehillä infektiot aiheuttavat pahempia tauteja kuin naisilla.

Miehet sairastavat flunssan keskimäärin vakavampana ja pitkäkestoisempana kuin naiset, uskoo Turun yliopiston PET-keskuksen johtaja, professori Juhani Knuuti

Knuutin mukaan miesflunssa on todellinen ilmiö, eikä vain miesten turhaa valitusta ja huomiontarvetta.

– Meillä ei ole varsinaista kovaa dataa tai tutkimusta miesflunssasta. Toisaalta meillä on muuta näyttöä, esimerkiksi virusinfektioiden osalta, että naisilla näyttäisi olevan parempi immuniteetti eli vastustuskyky viruksia vastaan.

Juhani Knuuti on moneen kertaan palkittu lääkäri. Hän on kansantajuistanut lääketiedettä, ja pyrkinyt julkisuudessa oikomaan vääriä terveysväittämiä omassa blogissaan. (siirryt toiseen palveluun) Vuonna 2020 hän kirjoitti aiheesta kirjan Kauppatavarana terveys.

"Ilmiön olemassaolosta on riittävästi todisteita"

Miesflunssalle ei ole lääketieteellistä määritelmää. Aiheesta on kuitenkin kirjoitettu myös tieteellisissä julkaisuissa (siirryt toiseen palveluun).

Käytännössä miesflunssalla tarkoitetaan sitä, että joidenkin näkemysten mukaan miehet liioittelevat flunssaan liittyviä oireita, ja kokevat taudin todellista pahempana. Useimmiten näin ajattelevat ovat naisia, joiden puoliso sairastaa.

Vaikka miesflunssaa ei ole tutkittu kliinisissä vertaistutkimuksissa, ilmiön olemassaolosta on Juhani Knuutin mukaan riittävästi todisteita. Esimerkiksi naishormoni estrogeeni on avuksi flunssalta ja muilta infektiotaudeilta suojautumisessa (siirryt toiseen palveluun).

– Solu- ja eläinkokeissa on todettu, että sukupuoli vaikuttaa virusten käyttäytymiseen (siirryt toiseen palveluun). Tiedämme myös, että miehet ovat yleisesti suuremmassa riskissä kuolla tai joutua sairaalaan infektioiden vuoksi.

Professoriliitto nimitti Juhani Knuutin Vuoden professoriksi vuonna 2021. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Kuinka luotettavia tutkimustulokset sitten miesflunssan puolesta ovat? Siis sen, että miehet eivät valita turhasta, vaan sairastavat flunssansa oikeasti pahempana kuin naiset.

Knuutin mielestä tarpeeksi riittäviä. Miesten heikompi kestävyys infektiotauteja vastaan on käynyt ilmi jo aiemmissa epidemioissa, ja sama on toistunut myös koronapandemian aikana.

– Miesten kuolleisuus covid-epidemiassa on selvästi suurempi kuin naisten (siirryt toiseen palveluun), vaikka huomioitaisiin kaikki sekoittavatkin tekijät. Miehet ovat alttiimpia vakavammille virussairauksille, professori Juhani Knuuti sanoo.

Immuunijärjestelmissä on siis sukupuolieroja. Miehet sairastuvat Knuutin mukaan vakavammin niin koronaan, influenssaan kuin tavalliseen flunssaankin.

– Voidaan tehdä johtopäätös, että miesflunssa on todellinen ilmiö.

Kaksi kertaa pidempi tauti

Professori Juhani Knuuti ei pidä miesflunssalle naureskelua suurena ongelmana, mutta esittää silti toiveen käytöstavoista.

– Nyt ollaan niin herkillä näissä sukupuolieroissa. Voidaan kai vaatia, että ei miehiäkään saa perusteettomasti parjata.

Knuutin mukaan sitä ei voi varsinaisesti mitata, kuinka paljon huonompi miesten flunssansietokyky naisiin verrattuna on, mutta eron voi huomata.

– Kun on seurattu toipumista työkuntoon, niin naiset ovat flunssan vuoksi työkyvyttömiä puolitoista päivää ja miehet kolme päivää.

Miehet eivät hakeudu hoitoon yhtä nopeasti kuin naiset. Kuva: Katriina Laine / Yle

Vaikka miehet sairastavat virustautinsa keskimäärin vakavampana, he eivät hakeudu hoitoon yhtä herkästi kuin naiset.

– Miehet hakeutuvat hoitoon huomattavasti myöhemmin kuin naiset, se on fakta. Tästä on haittaa, jos taudista on vakava versio, Juhani Knuuti toteaa.

Hän arvelee, että taustalla voi olla ajatelma, jonka mukaan tosi mies kyllä kestää, eikä hakeudu hoitoon kuin äärimmäisessä hädässä.

Se on ristiriidassa miesflunssaan liitetyn ajatuksen kanssa siitä, että miehet valittaisivat turhasta.

