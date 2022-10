Ykkösaamussa UPIn johtaja Mika Aaltola – mitä haluat kysyä?

Venäjä on iskenyt viime aikoina ohjuksin ja lennokein Ukrainan kaupunkeihin. Lisäksi Venäjä julisti sotatilalain neljälle Itä-Ukrainan alueelle, jotka se on pyrkinyt liittämään itseensä. Mitä käänteet tarkoittavat sodan kannalta? Ykkösaamun vieraana TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä lauantaina on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Mika Aaltola kommentoi Venäjän laajamittaisia ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeihin maanantaina 10.10.