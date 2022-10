Akavan puheenjohtajakisasta ennakoidaan tiukkaa – "Kisa on täysin auki", arvioi liittojohtaja

Eduskuntaan pyrkivälle Sture Fjäderille valitaan seuraaja marraskuussa. Ehdolla ovat Maria Löfgren ja Jari Jokinen. Videolta voit katsoa, miten he muuttaisivat Akavaa valituksi tullessaan.

Korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavan puheenjohtajakisasta on tulossa tiukka.

Ehdolla ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja Tekniikan akateemisten TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Uusi puheenjohtaja valitaan kesken kauden tehtävän jättävän Sture Fjäderin seuraajaksi. Fjäder pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa.

Uuden puheenjohtajan valitsee Akavan liittokokous marraskuun puolivälissä.

Soittokierros suurimpiin jäsenjärjestöihin paljastaa, että selvää ennakkosuosikkia ei ole vaan äänet näyttävät jakautuvan. Moni järjestö ei myöskään ole vielä ilmoittanut, kumpaa ehdokasta tukee, joten tilanteen arvioidaan olevan aidosti auki.

Akavalla on kaikkiaan 36 jäsenjärjestöä, joilla on tietty määrä ääniä jäsenmääränsä perusteella. Kaikkiaan ääniä on jaossa 897.

Suurimpiin järjestöihin lukeutuvat muun muassa Opetusalan ammattijärjestö OAJ (170 ääntä), Tekniikan akateemiset TEK (95 ääntä) ja Insinööriliitto (92 ääntä).

Löfgreniä tukee suurin jäsenjärjestö OAJ

Kantansa jo kertoneisiin lukeutuu suurin jäsenjärjestö OAJ, joka tukee uudeksi puheenjohtajaksi Maria Löfgreniä. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo, että valinnassa painoi "Löfgrenin pitkä kokemus ja vahva työelämäosaaminen".

Myös Murto ennakoi puheenjohtajakisasta tiukkaa.

– Varmastikin molemmilla ehdokkailla on kannatusta akavalaisessa piireissä. En lähde ennakoimaan lopputulosta.

Löfgren, olisi ensimmäinen nainen Akavan johdossa.

– Jokainen liitto tietysti harkitsee sen painoarvoa. Toki olisi hienoa, että keskusjärjestön johtoon saataisiin vihdoin nainen, mutta kyllä ehdottomasti pätevyys ja osaaminen ratkaisevat, Murto sanoo.

Löfgreniä ovat asettuneet tukemaan myös ainakin Lakimiesliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja kirkollinen Aki-liitot.

Löfgrenillä on näin ollen tähän mennessä kasassa 273 ääntä.

Tradenomit asettui Jokisen taakse

Jari Jokista ovat asettuneet tähän mennessä tukemaan ainakin hänen oma järjestönsä TEK, Upseeriliitto sekä Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat (YTY). Jokisen taakse asettui vastikään myös Tradenomit.

Tästä tulee yhteensä 171 ääntä.

– Näimme Jarin eduiksi vahvan substanssiosaamisen, vaikuttamiskokemuksen niin kotimaassa kuin EU-tasolla ja vahvan näytön muutosjohtamisesta, sanoo Tradenomien puheenjohtaja Jaakko Hyvönen.

Myös Hyvönen huomauttaa, että moni liitoista ei ole vielä päättänyt kantaansa tai tullut sen kanssa julki.

– Mielestäni kisa on tällä hetkellä täysin auki. Pienillä ja keskikokoisilla liitoilla voi olla kokoaan isompi merkitys valinnassa.

Suurimmista järjestöistä vielä ei tiedetä esimerkiksi Suomen ekonomien ja Insinööriliiton kantaa, joilla on jaettavana yhteensä lähes 150 äänen potti.

Suomen ekonomit kuulee kumpaakin ehdokasta ensi tiistaina ja päättää kantansa sen jälkeen.

Mikäli Suomen ekonomit ja Insinööriliitto päätyvät tukemaan Jokista, kasvaisi hänen äänipottinsa lähes 150 äänellä yhteensä yli 320:een.

Valinnan kannalta pidetään merkittävänä myös sitä, kumman taakse Suomen lääkäriliitto ja Akavan erityisalat asettuvat.

Molempien ehdokkaiden uskotaan hoitavan tehtävän ilman kohuja

Sture Fjäderin nelivuotiskausi puheenjohtajana olisi jatkunut vielä kaksi vuotta. Kesällä nousi kuitenkin julkisuuteen hänen jatkostaan tehty kassakaappisopimus.

Fjäder ja kolme muuta Akava-johtajaa sopivat, että Fjäder ei istu kauttaan loppuun. Fjäder itse on sanonut, että sopimus oli turha, koska hän oli lähdössä muutenkin.

Soittokierros paljastaa, että kummankin ehdokkaan uskotaan kykenevän hoitamaan tehtävän ilman kohuja.

Tätä mieltä ollaan myös Tradenomeissa.

– Uskomme vilpittömästi, että molemmat ovat kyvykkäitä uudistamaan Akavaa ja puhdistamaan keskusteluilmaa. Kun puheenjohtaja on valittu, on hyvä käydä Akavassa sisäinen aito keskustelu siitä, mitä haluamme tulevalta, Hyvönen sanoo.

Soittokierroksen perusteella Akavaan ei toivota enää yhtään kielteistä julkisuutta.

OAJ:n Murto puolestaan toivoo, että nyt katsottaisiin eteenpäin.

– Pitäisin tärkeänä, että katsotaan tulevaisuuteen päin eikä takerruta aiemmin tapahtuneisiin. Valitaan Akavalle mahdollisimman hyvä puheenjohtaja, joka lähtee luotsaamaan keskusjärjestöä ja Akavan yhteisöä eteenpäin.

