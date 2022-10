Suomalaiset joutuvat hakemaan konkurssiin menneen Deturin matkoista korvauksia ruotsiksi tai englanniksi – vakuudet useita miljoonia

Toteutumattomista matkoista voi hakea korvausta Ruotsin Kammarkollegietilta, ja hakemus on täytettävä joko ruotsiksi tai englanniksi. Korvauksen käsittely kestää useita kuukausia.

Matkatoimisto Detur hakeutui konkurssiin maanantaina. Kuluttajien on mahdollista saada korvauksia peruuntuneista matkoista Ruotsiin tallennetuista vakuuksista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut nettisivuillaan suomenkieliset ohjeet (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten hakemus on täytettävä.

Korvauksia maksavan Kammarkollegietin mukaan korvauksia pitää hakea kolmen kuukauden sisällä siitä, kun kuluttaja sai tiedon matkan peruuntumisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa asiakkaita hakemaan korvausta varmuuden vuoksi, vaikka kolme kuukautta olisi jo kulunut.

Suomen ja Ruotsin korvauskäytännöt poikkeavat kuitenkin hieman toisistaan. Kammarkollegiet ei korvaa pelkkiä lentoja, käyttämättömiä Deturin myöntämiä lahjakortteja eikä vouchereita. Myöskään matkustajan itse perumia matkoja ei korvata.

Suomessa myös voucherit korvattaisiin, sillä koronapandemian aikana Suomessa on ollut voimassa laki, jolloin matkanjärjestäjä on voinut korvata peruuntuneen matkapaketin koronavoucherilla.

– Mikäli lahjakortti tai voucher on ehditty käyttää uuden matkan maksamiseen, ja tämä matka on peruuntunut, silloin ne hyväksytään korvattavaksi, sanoo ryhmäpäällikkö Tom Vihonen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Hyvät mahdollisuudet saada korvauksia

Vihosen mukaan kuluttajilla on hyvät mahdollisuudet saada korvauksia peruuntuneesta matkasta. Detur on asettanut useiden miljoonien eurojen vakuuden, josta korvaukset maksetaan. Tosin Suomessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monen matka Pohjoismaissa peruuntuu.

– Vaikea on arvioida tarkasti, koska emme ole vuoteen vastanneet vakuuksista Deturin osalta, eikä saatu tuotantotietoja yritykseltä. Kyse on kuitenkin useista tuhansista matkustajista, sanoo Vihonen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikkö Tom Vihonen kertoo, mitä ruotsalainen Kammarkollegiet korvaa peruuntuneesta Deturin matkasta.

Ison matkanjärjestäjän konkurssi poikkeuksellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on käsitellyt tänä vuonna useaan otteeseen Deturin maksuhäiriöitä, joten yrityksen vaikeudet eivät tulleet yllätyksenä. Edellisestä vastaavasta konkurssista on kulunut pari vuotta. Tuolloin matkanjärjestäjä Matkavekan toiminta päättyi konkurssiin.

Kuluttajan pitäisi kiinnittää huomiota, jos matka on poikkeuksellisen halpa.

– Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että toimiiko asiakaspalvelu, vastataanko kyselyihin. Jos yrityksestä on tehty paljon reklamaatioita, on se signaali siitä, ettei kaikki yrityksessä toimi.

