Ukrainalaisia lastensuojelulapsia ei evakuoidakaan Suomeen – iso osa lapsista sijoitettu jo muualle Eurooppaan

Kuvituskuva. Ukrainalaiset lastensuojelulapset eivät tulekaan Suomeen kuten aiemmin suunniteltiin. Lapsia on saatu ohjattua paljon muualle Eurooppaan.

Suomi ei otakaan ukrainalaisia lastensuojelulapsia vastaan loppusyksyn aikana, kuten aiemmin ennakoitiin. Suomi varautui ottamaan enintään sata lasta vastaan, ja heidät olisi sijoitettu pieniin lastenkotiyksiköihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Anna Cantell-Forsbom sanoo Ylelle, että iso osa lapsista on päässyt jo evakuoitumaan muihin EU-maihin. Ukraina on käynyt useiden maiden kanssa neuvotteluita 150 lapsen sijoittamisesta turvaan Euroopassa.

Tarve sijoittamiselle on syntynyt, kun lasten vanhempia on kuollut Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa.

Suomen järjestelyt eivät kaikilta osin tyydyttäneet ukrainalaisviranomaisia.

– Ukrainassa on hyvin isoja lastenkoteja, yli sadan lapsen lastenkotiyksiköitä. Suomen laki taas lähtee siitä, että meillä on hyvin pieniä yksiköitä, joissa on noin seitsemän lasta, Cantell-Forsbom kertoo.

Ukrainalaisviranomaiset toivoivat, että samassa lastenkodissa olevat sata lasta pysyisivät myös jatkossa yhdessä. Suomalaista todellisuutta ja ukrainalaisviranomaisten toiveita oli vaikeaa sovittaa yhteen.

Aiemmin viranomaisten neuvotteluita vaikeuttivat ukrainalaisten pelko siitä, että lapset adoptoitaisiin Suomessa eivätkä he pääsisi palaamaan kotimaahan, kun sota on aikanaan ohi.

Cantell-Forsbomin mukaan suomalaisviranomaiset onnistuivat selittämään ukrainalaisille sen, että lapset palaisivat aikanaan kotimaahansa. Suomen lastensuojelulaki lähtee siitä, että huostaanotto puretaan silloin, kun sen perusteet lakkaavat.

Lue lisää:

Ukrainan lastenkodeista tuodaan lapsia turvaan Suomeen – Lapset sijoitetaan pieniin laitoksiin, joissa hoitajat ovat jo valmiina