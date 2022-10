Valtiovarainministeri Annika Saarikko: EU:n suitsittava maakaasun hintaa, uusi yhteisvelka ei ratkaise kohoavia sähkölaskuja

Suomi ei kannata EU:n uutta yhteisvelkaa, eikä jäsenmaiden lisättyä yhteisvastuuta. Koronakriisiä helpottamaan otettu yhteisvelka oli kertaluontoista ja siihen on koko eduskunta sitoutunut, sanoo valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.).

Saarikko ennakoi, että keskustelu EU:n yhteisvelasta ei tule olemaan helppoa. Suomelle yhteisvelan vastustaminen on iso ja periaatteellinen asia.

A-studiossa keskiviikkona vieraillut Saarikko muistuttaa, että EU:ta koettelevan energiakriisin syynä on energian hinta ja Venäjän hyökkäyssota.

– On hyvin epäjohdonmukainen ajatus, että kaikkea lähdettäisiin ratkomaan lisäämällä rahaa markkinoille. Sen sijaan, että puuttuisimme ytimeen – maakaasun hintaan, joka nostattaa kaikkien meidän sähkölaskujen hintaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ei luota siihen, että EU voisi välttyä uudelta yhteisvelalta. Purran mukaan jo aikaisemmin tietyt EU:n jäsenmaat osaavat hyödyntää erilaisia kriisejä.

– Meillä on koronaelpymispaketti, josta on esitetty, että nostamatta jätettyjä lainoja voitaisiin käyttää ehkä energiakriisin paikkaamiseen. Samaan aikaan esitetään ilmastososiaalirahastoa, energiakriisin ja puolustusmenojen kattamista yhteisellä velalla. Instrumentteja löytyy.

Purra pitää tärkeänä, että Suomi löytää liittolaisia maista, jotka johdonmukaisesti vastustavat yhteisvelkapaketteja, liittovaltiokehitystä ja yhteisvastuun lisäämistä.

Yhteisvelan linjauksia puivat myös EU-maiden johtajat torstaina alkavassa huippukokouksessa.

Energiakriisi on virittänyt EU:ssa keskustelua mahdollisuudesta ottaa yhteisvelkaa samaan tapaan kuin koronakriisin aikana. Viimeksi yhteisiä taloustoimia ovat ehdottaneet EU:n taloudesta vastaava komissaari Paolo Gentiloni ja sisämarkkinoista vastaava Thierry Breton.

Kaikkien jäsenmaiden takaamalla uudella yhteisvelalla EU-maat voisivat hoitaa kasvavia puolustus- ja energiamenojaan.

Velkaa olisi tarkoitus käyttää ennen muuta isoihin energiainvestointeihin, joilla katkaistaisiin riippuvuutta Venäjän kaasu- ja öljyvaroista.

EU:n jäsenmaat ovat alkaneet kasaamaan kansallisia tukipaketteja. Saksa aikoo käyttää kansallista 200 miljardin euron tukipakettia, jolla se auttaa kansalaisia ja yrityksiä selviytymään tulevista talvista.

Valtiovarainministeri Saarikko muistuttaa Saksan poikkeuksellisesta tilanteesta. Maan teollisuus ja kotitaloudet ovat riippuvaisempia maakaasuista kuin esimerkiksi Suomessa. Saarikko kuvaa kotimaista energiapolitiikkaa viisaaksi

– On kunkin maan omalla vastuulla. Kyllä esimerkiksi Italialla on kaikki edellytykset hoitaa omaa talouttaa paremmin. Suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan, että ratkaisut hoidetaan itse, vaikeatkin asiat. Näin on tehty tämän syksyn päätöksissä sähkön arvonlisäveroa alentamalla ja työstämällä tukia kansalaisille.

A-studion keskiviikon lähetys Yle Areenassa.

