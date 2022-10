Propagandatemppu vai valtava evakuointi? Hersonin Venäjä-mielinen johto tyhjentää kaupunkia asukkaista

Samaan aikaan, kun presidentti Vladimir Putin määräsi sotatilalain Venäjän kaappaamille neljälle Ukrainan alueelle, on yhdellä näistä ollut käynnissä outo näytelmä.

Hersonissa Venäjän tukema nukkehallinto on käynnistänyt kymmenien tuhansien asukkaiden siirron.

– Se näyttää enemmän paniikilta, kuin organisoidulta evakuoinnilta, sanoo uutistoimisto AP:n haastattelema Konstantin, kaupungin asukas.

Hänen mukaansa viranomaiset patistavat väkeä matkaan kertomatta määränpäätä.

– Enimmäkseen lähtijät ovat Venäjää tukevia valtion virkailijoista, lapsiperheitä ja vanhempaa väkeä, kuvailee Konstantin ja sanoo, että puheet räjähdyksistä, ohjuksista ja kaupungin saarrostamisesta pelottavat väkeä.

Ihmisten ohella kaupungista on viety myös miehityshallinnon arkisto.

Ukraina: kyseessä on pakkosiirto ja propagandaesitys

Ukrainan mukaan käynnissä on Venäjän toteuttama väestön pakkosiirto ja "propagandaesitys", Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak sanoo.

Yermakin mukaan Venäjä yrittää levittää Hersonin alueella valeuutisia.

– Venäläiset yrittävät pelotella Hersonin asukkaita väärennetyillä tiedotteilla, joissa meidän armeijan väitetään tulittavan kaupunkia.

Yermak sanoi, että Ukrainan asevoimat eivät hyökkää Hersonin siviileitä vastaan.

– He järjestävät propagandaesityksen väestön evakuoinnilla. Propaganda ei toimi, Yermak kirjoitti Telegramissa.

"Todellisuus voi satuttaa"

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak totesi puolestaan, että "todellisuus voi satuttaa, jos elät kuvitteellisessa fantasiamaailmassa", viitaten siihen, että Venäjä pakkoliitti Hersonin alueen itseensä alle kuukausi sitten.

Hersonin kaupungin Venäjän tukeman nukkehallinnon johtaja Vladimir Saldo kertoi aiemmin, että kaupungista on evakuoitava noin 50 000 – 60 000 ihmistä Ukrainan mahdollisen hyökkäyksen johdosta.

Herson on suurin Ukrainan kaupunki, jonka Venäjä on onnistunut valtaamaan helmikuussa aloittamansa hyökkäyssodan aikana.

Myös Hersonin Venäjä-mielinen hallinto jättää kaupungin

Venäjän laittomasti miehittämän Hersonin Venäjä-mielinen johto pakenee kaupungista. Vladimir Saldo sanoi Venäjän TV:n haastattelussa, että "kaupungin koko johto on lähdössä jo tänään".

Kaupungin siviiliväestölle annettiin evakuointikehotus on aikaisemmin.

"Asukkaat eivät saa palata viikkoon"

Venäläinen Rossija 24 TV on näyttänyt kuvaa, jossa ihmiset jonottavat joen ylittävälle lautalle. Joen yli menevää siltaa ei ilmeisesti voida käyttää Ukrainan pommitettua sitä.

Hersonin nukkehallituksen johtajan Vladimir Saldonmukaan asukkaat eivät saa palata seitsemään päivään. Hän vakuutti, ettei ketään pakoteta lähtemään, vaan kysymys on siviilien suojaamisesta.

Saldo sanoi myös, että Venäjän joukot tulevat taistelemaan ja estämään Ukrainan valtausyritykset. Hänen mukaansa Venäjän joukoilla on riittävästi materiaalia.

Hersonin kaupungista on evakuoitava noin 50 000–60 000 ihmistä, sanoi Saldo venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Määränpäänä Dneprin itäranta, Venäjä tai Krim?

Ihmiset siirrettäisiin Dnepr-joen itärannalla tai mahdollisesti jopa Venäjälle. Saldo kertoi, että siviilit lähetetään Krimin niemimaalle, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014.

Evakuointia on vaikeuttanut se, että Ukraina on aiemmin pommittanut lähiseudun ainoaa Dneprin ylittävää, noin kilometrin pituista Antonovskin siltaa. Se on ainakin ajoittaain ollut ajokelvoton, mutta Venäjä on yrittänyt korjata sitä.

Lähellä Krimin niemimaata sijaitseva Herson on yksi Ukrainan alueista, jotka Venäjän presidentti Vladimir Putin on laittomasti liittänyt Venäjään.

Ukraina kertoi tällä viikolla saaneensa haltuunsa viisi aluetta Hersonissa.

