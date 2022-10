Isis-alueella olleskelleita naisia ja lapsia pidetään Syyriassa Al-Holin leirissä. Leiri on muuttunut paikaksi, jossa valta on ainakin osittain siirtynyt vartijoilta vartioitaville teräsaitojen sisäpuolella. Ihmisten kotiuttaminen sujuu myös hitaasti ja on epäselvää haluavatko edes kaikki ihmiset palata kotiin.