Yhteisöllisyys ja auttamisen halu kantavat pienen paikkakunnan lentopalloylpeyttä – varakapteeni: "Kaikki ovat kuin yhtä perhettä"

Pihtiputaan Liigaplokille lokakuun alussa alkanut kausi on jo 20. naisten lentopallon korkeimmalla sarjatasolla.

Pihtiputaan raitti on arki-iltapäivänä rauhallinen. Pääkadun varrella sijaitsevat kaikki tarvittavat liikkeet, myös paikallisen lentopalloseuran Liigaplokin kirpputori. Vuosia toimineelle kirpputorille sijainti on nyt kolmas ja paras, sanoo seura-aktiivi Kaija Spets.

Liigaplokille kirpputorilla on iso merkitys. Joukkueen budjetista täyttyy neljäs-viidesosa sen myynnillä. Myytävä tavara tulee lahjoituksina ja laatu on hyvää, Spets vakuuttaa. Asiakkaita tulee Pihtiputaan lisäksi lähikunnista, myös kauempaa tulevat lomailijat kuuluvat asiakaskuntaan.

Kaija ja Seppo Spets ovat tehneet pitkään talkootyötä Liigaplokin hyväksi. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Kirpputorin lisäksi seuran varainhankinta koostuu mm. lipputuloista, yritysten ja yksityisten tuesta sekä talkootyöstä.

Suurin ja tärkein voimavara Liigaplokissa on pyyteetön talkootyö ja auttaminen. Sitä ei voi rahalla mitata. Joukkueen ympärillä on ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan lähes missä vaan. Tästä on jo kokemusta myös kesällä joukkueeseen saapuneella tanskalaisella päävalmentajalla Kim Buchwaldilla.

– Täällä autetaan pienissä ja vähän suuremmisakin asioissa. Minulle laitettiin pyörän satula paikalleen. Ja viime viikolla kun perheeni oli täällä, minua autettiin patjojen ja sänkyjen kanssa. Jos tarvitsen keittiöön jotain, niin apua tulee, Buchwald hymyilee.

Liigaplokin päävalmentaja Kim Buchwald on viihtynyt Pihtiputaalla. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Pihtiputaan pieni koko ei uutta päävalmentajaa haittaa, päinvastoin.

– Kaksi minuuttia kauppaan ja kaksi minuuttia kuntosalille, kaikki on lähellä, hän toteaa.

Kaikki yhtä perhettä

Emilia Joensalo tuli joukkueeseen Hämeenlinnasta. Hän on libero ja varakapteeni. Joensalo on aiemminkin neuvotellut siirtymisestä Liigaplokiin, tänä vuonna kaikki meni kohdalleen.

– Halusin sellaiseen seuraan, missä on hyvä yhteisö ja pelaajista välitetään. Tämä pienen paikkakunnan sydämellisyys miellyttää, kaikki ovat kuin yhtä perhettä, Joensalo sanoo.

Liigaplokin pelaajat kuuntelevat päävalmentajan ohjeita. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Päävalmentaja Kim Buchwald on tehnyt töitä lentopallon parissa Tanskassa pitkään, yli kaksikymmentä vuotta. Ensin pelaajana ja peliuran jälkeen valmentajana. Hänen valmennusfilosofiassa tyytyväinen pelaaja on keskiössä.

– Haluan, että pelaajat ovat iloisia ja tyytyväisiä kentän ulkopuolella, silloin he toimivat paremmin myös kentällä. Keskityn paljon siihen, että joukkueessa on hyvä tunnelma, Buchwald sanoo.

Emilia Joensalo on iloinen Buchwaldin tavasta johtaa joukkuetta.

– Pari kuukautta ollaan oltu, eikä hän ole edes huutanut meille. Hän on sydämellinen ja meitä kohdellaan aina ihmisinä, eikä vain pelaajina. Pelillisesti hän auttaa meitä todella paljon, saadaan kehittävää ja kehuvaa palautetta, Joensalo summaa.

Liigaplokin kotiotteluissa käy noin 300–400 katsojaa, eli noin kymmenesosa koko kunnan asukasmäärästä. Tunnelma on monesti korkealla. Ensimmäiseen kotipeliin Buhcwald halusi pelaajien läheiset ja perheet mukaan, koska pitkän kauden aikana he tapaavat harvoin.

– Oli todella mukava tavata heitä kaikkia. Tietysti toivoisin, että voisimme tavata perheitämme useammin. Se on kuitenkin mahdotonta, koska moni heistä asuu niin kaukana.

Liigaplokissa pelaa tällä kaudella suomalaisten lisäksi kaksi ukrainalaista, yksi on Yhdysvalloista ja yksi Puerto Ricosta.