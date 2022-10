Nämä humoristiset eläinkuvat ylsivät valokuvakilpailun finaaliin – joukossa myös suomalaisia karhukuvia

Luonto on ihmeellinen – ja humoristinen, kun sattuu oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Luontovalokuvaajien linssiin tarttuu mitä mainiompia hetkiä eläinten elämästä.

Nämä riemukkaat kuvat kisaavat Comedy Wildlife Photography Awards (siirryt toiseen palveluun) -valokuvakilpailun voitosta.

Kilpailun finaaliin on valittu 40 valokuvaa, joiden joukosta palkitaan vuoden hauskimmat eläinkuvat.

Aiemminkin kisassa menestynyt suomalainen valokuvaaja Valtteri Mulkahainen ylsi tänä vuonna finalistien joukkoon kahdella karhukuvallaan.

Romantikko-karhunpentu nuuhkii ja nauttii. Kuva: Valtteri Mulkahainen / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Valokuvakilpailu on avoin kaikentasoisille luontokuvaajille. Sen tarkoitus on juhlistaa luonnon hulvattomuutta sekä korostaa, mitä on tehtävä sen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.

Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Vuosittain raadin arvioitavaksi lähetetään tuhansia kuvia ympäri maailmaa.

Eläimet on monesti kuvattu, kuin niillä olisi inhimillisiä piirteitä, ja sehän huvittaa.

Alla tämän vuoden finalistikuvia:

Päätöntä menoa. Kuva: Martin Grace / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Iso paukku. Kuva: Vince Burton / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Kala pistää kampoihin. Kuva: John Chaney / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Äitiys voi olla rankkaa myös apinoille. Kuva: Sophie Hart / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

"I believe I can fly!" Antilooppi larppaa Pegasosta, lentävää hevosta. Kuva: Jagdeep Raijput / Comedy Wildlife Photography Awards 2022