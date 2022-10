Marin Ylelle Brysselissä: Eurooppa selviää talvesta – uutta yhteisvelkaa ei tarvita energiakriisin selättämiseksi

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että Suomi on valmis menemään EU-komission esityksiä pidemmälle energian hinnan suitsimiseksi.

Komissio esitti tiistaina toimia kaasun hinnan säätelemiseksi, kaasun yhteisostoiksi ja keskinäisen avunannon parantamiseksi.

– Komissio on tällä viikolla antanut omat esityksensä siitä, miten hintaan voitaisiin puuttua. Mielestäni nuo eivät ole vielä riittäviä, Marin sanoi Ylen haastattelussa Brysselissä.

Marinin mukaan tänään torstaina alkavassa EU:n huippukokouksessa tultaneen keskustelemaan erityisesti siitä, pitäisikö kaasun hinnalle asettaa hintakatto.

Tästä myös on Marinin mukaan jäsenmaiden välillä eniten erimielisyyttä.

Suomi suhtautuu myönteisesti kaasun hintakattoon. Marin kuvaa tilannetta niin tavallisuudesta poikkeavaksi, että tarvitaan kykyä vaikeisiin päätöksiin.

– Osa maista pelkää ja on huolestunut siitä, että jos toimisimme näin, kaasun tulo Eurooppaan loppuisi ja sitä kautta tilanne ajautuisi vaikeammaksi. Toiset maat taas näkevät, että me tarvitsemme voimakasta puuttumista hintaan, koska se ravisuttaa Eurooppaa, Euroopan talouksia, nostaa inflaatiota ja vaikuttaa meidän elämäämme monin tavoin.

Marinin mukaan paine saada päätöksiä aikaan on kova

Marin rauhoittelee suomalaisia ja sanoo, että Eurooppa selviää talvesta.

Marinin mukaan myös tulevista talvista selviäminen pitää varmistaa. Tämä tapahtuu hänen mukaansa energian hintaan puuttumisen lisäksi esimerkiksi siten, että lisätään uusiutuvan energian tuotantoa.

Pääministeri katsoo, että paine saada aikaan päätöksiä huippukokouksessa on kova. Hän pitää mahdollisena, että kokous voi venyä kahdesta päivästä kolmeen.

– Uskoisin, että kova vääntö tästä asiasta tulee joka tapauksessa, hän sanoo viitaten kaasun hintakattoon.

EU-maista etenkin Saksa on ollut huolissaan kaasun saatavuudesta, jos EU ryhtyy säätelemään kaasun hintaa.

Marin huomauttaa, että hintakatto ei saa olla sellainen, että Eurooppa ei saisi maailmanmarkkinoilta lainkaan energiaa.

Brysselissä keskustellaan myös yleisemmin siitä, että EU voisi ottaa lisää yhteisvelkaa energiakriisin taloudellisten vaikutusten tasaamiseksi. Konkreettisia esityksiä tästä ei ole vielä tuotu EU-johtajien käsiteltäväksi.

– Emme me sellaista [uutta elpymisvälinettä] hyväksyisi, Marin toteaa.

– Suomen näkökulma on se, että kun meillä on olemassa olevassa välineessä vielä 200 miljardia käyttämättömiä lainoja, niin katsotaan niiden käyttötarkoitusta, ohjataan näitä varoja energiakysymyksen ratkaisuun. Käytetään niitä välineitä, joita meillä on. Ei luoda uusia, jotka synnyttävät ristiriitoja ja erilaisia näkemyksiä jäsenmaiden välille.

Marin aikoo nostaa esiin venäläisten turistiviisumit

Marin aikoo nostaa huippukokouksessa esiin myös kysymyksen EU-tason ratkaisusta venäläisten turistiviisumeihin. Suomi on jo omat ratkaisunsa tehnyt. Pelkästään turismiin perustuva matkustaminen Suomeen tai Suomen kautta muihin maihin ei pääosin ole enää mahdollista.

– Komissio on antanut jäsenmaille suositukset, jotka ovat hyvin pitkälti Suomen mallin mukaisia. Nyt meidän pitää varmistaa, että kaikki jäsenmaat ottavat nämä suositukset käyttöön. Ei voi olla niin, että osa maista pitää hyvin tiukkaa linjaa ja osa maista sallii hyvinkin helpoin ehdoin venäläisten matkustaa Eurooppaan.

Marinin mukaan tämänkaltaiseen “viisumishoppailuilmiöön” pitää pystyä puuttumaan.

Pääministerin mukaan yhteisen EU-linjan suhteen on tapahtunut edistystä kesän jälkeen.

– Mutta osa jäsenmaista katsoo ehkä tässäkin kysymyksessä sitä oman talouden tilannetta. Erityisesti maat, joissa turismi on iso osa tulonmuodostuksesta, eivät ehkä halua tähän niin kovasti puuttua kuin maat, jotka ovat Venäjän rajavaltioita.

"EU on kyennyt säilyttämään yhtenäisyyden"

EU:n johto on korostanut johdonmukaisesti, että Ukrainan tukeminen on EU:lle keskeinen prioriteetti, ja että Ukrainan on voitettava Venäjän vastainen sota. Mutta ovatko EU:n toimet Ukrainan hyväksi linjassa tiukkojen puheiden kanssa?

– Olemme tehneet paljon, Marin vastaa.

–Sanktiot ovat olleet kovia. Niitä on valmisteltu yhdessä kumppanimaiden kanssa, eli olemme olleet ajoissa liikkeellä ja kyenneet säilyttämään yhtenäisyyden.

Sanktioiden ohella EU on auttanut Ukrainaa humanitaarisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti aseavun muodossa, Marin muistuttaa.

– Paljon on tehty. Mutta on sekin rehellisesti tunnustettava, että ei Eurooppa yksin tässä olisi pärjännyt. Kyllä me olemme tarvinneet kumppanimaiden tukea, erityisesti Yhdysvaltojen mutta myös muiden.

EU-tasolla keskustellaan myös uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Suomi on Marinin mukaan valmis tiukempiin pakotteisiin.

– Tietenkin pakotteiden joukossa on myös Suomelle vaikeita kysymyksiä. Mutta lähtökohtamme on, että kun Ukraina tarvitsee tukeamme, niin meidän pitää sitä myös antaa.

Esimerkkinä Suomelle vaikeasta kysymyksestä Marin mainitsee Venäjän ilmatilan sulkeutumisen Finnairilta. Kansalliset intressit on kuitenkin laitettava syrjään Ukrainan hyväksi, Marin linjaa.

– Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta he voittavat sodan.

